Пандемия: народ и государство, - Александр Проханов

00:24 30.10.2020

Пандемия: народ и государство

мы живем в военное время, и этому времени должны соответствовать законы военного времени



Александр Проханов



Коронавирус напал на все человечество, не разбирая расы, национальности, страны, не разбирая возраста, сословия. Борьба с пандемией - это война, война мировая. Каждый народ и каждое государство ведет эту войну по-своему. Россия - один из фронтов этой войны. Россия несет потери. Умершие в инфекционных клиниках - это военные потери. Страдания граждан, обреченных на затвор - это страдания военного времени. Паника и потеря самообладания - это паника военного времени.



В этих условиях одолеть пандемию могут только сильное государство и дисциплинированный народ. Только государство может создать вакцину и обеспечить вакцинирование всего населения. Только государство может выплачивать пособия потерявшим работу. Только государство может из своей казны вливать деньги в разоряющиеся малые и средние предприятия. Только государство может строить огромные военные госпитали. Только государство может обеспечить карантин, изоляцию, дистанционное обучение и дистанционную работу. У государства много недочетов, много слабостей и ошибок, много неточностей и противоречий. Государство не было подготовлено к пандемии, как не был готов к вторжению немцев в 1941 году Советский Союз. Результат этой неподготовленности - огромные жертвы, потеря территорий, опасность полного истребления страны и народа.



Сегодня народ ропщет, винит государство в своих бедах. Оппозиционные политики используют недовольство народа для своего самоутверждения, усиливают нападки на государство, виня его во всех бедах. Они ослабляют государство, вселяют в государственных чиновников неуверенность, ожесточают и без того недовольное население.



Что значило бы в 1941 году ослабление государства? Что означило бы ослабление государства в период предельной опасности: при обороне Москвы, Ленинграда? Мы живем в военное время, и этому времени должны соответствовать законы военного времени, мобилизация военного времени, черты которой уже проступают сегодня, хотя и абсолютно недостаточные.



Государство непоследовательно в своем стремлении остановить распространение болезни. Много людей, особенно молодых, не слушают телевизионные увещевания, в которых государство предлагает молодым людям отказаться от дискотек, прогулок, вечеринок. И как бы назло государству, вопреки здравому смыслу молодежь устраивает гульбища, посиделки, массовые развлечения. На молодых людях не увидишь масок, на них нет перчаток. Государство не борется с мародерами, которые наживаются на народной беде. В Ленинграде, когда люди умирали от голода и краюшка хлеба стоила дороже любых антикварных изделий, находились дельцы, которые по дешевке скупали все у ослабевших, истощенных людей, завладевали их драгоценностями, рукописями, редкими книгами, отдавая взамен хлебные крошки. Были и такие, кто уклонялся от фронта, бежал в хлебные среднеазиатские города и там, вдалеке от войны, продолжал свою безбедную жизнь.



Государство рассчитывает на понимание народа, на поддержку своих начинаний. Народ рассчитывает на понимание государства, которое по закону военного времени должно карать мародеров. Мобилизационный проект предполагает равное участие всех, невзирая на пост, сословие и положение в обществе. Советская элита в период войны не прятала своих детей, а отправляла их на фронт. Дети сражались и погибали. Дети Сталина сражались и погибали. Это равенство перед смертельной угрозой, участие всех в сражениях и боях является непременным условием общенародной мобилизации.



Государство, которое действует вопреки национальным интересам, обслуживая олигархические группы, обрекающие народ на бедность и нищету, сегодня должно осознать себя выразителем народных интересов. Тогда народ обретет в лице государства единственного защитника, способного мобилизовать страну и противостоять этой ужасной глобальной агрессии.