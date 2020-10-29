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Нефть лихорадит от карантина. Цена снова обвалилась, - "Къ"
00:46 30.10.2020

Нефть лихорадит от карантина
Котировки европейских сортов обновили многомесячные минимумы

Цена на европейские сорта нефти вернулись к минимальным значениям за последние пять месяцев. В ходе торгов 29 октября котировки на срочном и спот-рынке опускались до $34,6–36,6 за баррель. На сырьевой рынок негативно влияют расширение карантина в Европе и восстановление добычи в США, которые мешают сокращению накопленных в прошлый локдаун запасов. При этом рубль проявил устойчивость к внешнему раздражителю: биржевой курс доллара на российском рынке даже снизился на 6 коп., до 79,17 руб./$.

По данным Reuters, в ходе торгов 29 октября стоимость ближайшего контракта на поставку североморской нефти Brent опускалась до отметки $36,64 за баррель - минимального значения с 29 мая. Это более чем на 6% ниже значений закрытия среды. На спот-рынке стоимость нефти Brent опускалась ниже уровня $35 за баррель, а цена российской Urals достигала отметки $36,14. С начала недели цены на европейские сорта нефти упали на 12–15%, продемонстрировав худший результат с апреля.

Возращению цен на нефть к многомесячным минимумам способствует расширение мер, призванных сдержать распространение коронавирусной инфекции в Европе. В среду лидеры Франции и Германии объявили о введении нового локдауна до начала декабря. "Ужесточение карантинных ограничений в двух крупнейших экономиках Европейского союза, где принимаемые меры уже сопоставимы с весенним карантином, является основным фактором текущей коррекции цен на нефть",- отмечает стратег Сбербанка по операциям на товарно-сырьевых рынках Михаил Шейбе.

Новые ограничения приведут к снижению потребления нефти в регионе, которое из-за сокращения авиаперелетов так и не вернулось на докризисные уровни.
По оценке главного макроэкономиста Julius Baer Норберта Рюкера, европейский спрос на нефть к октябрю вернулся к 90–95% от докризисных значений. "Учитывая, что частичные меры изоляции, скорее всего, продлятся большую часть ноября, потребление нефти в Европе может вернуться к 80–90% от докризисных значений, что означает спад примерно на 0,3–0,5 млн б/с",- отмечает господин Рюкер.

36,14 долларов за баррель
достигала цена российской нефти Urals на спот-рынке в 29 октября

Дополнительное давление на нефтяные котировки оказали данные по запасам нефти в США. В среду управление энергетической информации сообщило, что коммерческие запасы сырья за неделю, завершившуюся 23 октября, выросли на 4,3 млн баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали роста этих запасов на 1,23 млн баррелей. Добыча нефти в США составила в отчетный период в среднем на уровне 11,1 млн б/с, увеличившись на 1,2 млн б/с. "Дефицита, который так необходим для утилизации накопленных в первом полугодии избыточных запасов, сейчас не наблюдается, что негативно как для цен на WTI, так и косвенно для котировок Brent",- отмечает начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

Дальнейшее расширение карантинных мер будет негативно сказываться на ценах на нефть, отмечают аналитики.
При этом, как считает Михаил Шейбе, власти будут делать все возможное, чтобы не допустить повторения экономических последствий жесткого карантина второго квартала. Поэтому на рынке не ждут длительного отступления цены Brent от уровня $40 за баррель. "Этот уровень является сильным сигналом для сланцевой промышленности США оставаться в спячке, а для нефтедобывающих стран - поддерживать ограничения поставок на текущих уровнях",- считает Норберт Рюкер.

Вместе с тем обвал цен на нефть оказал слабое влияние на курс рубля.
В ходе торгов четверга курс доллара на Московской бирже достигал 79,63 руб./$, что на 40 коп. выше значения закрытия среды, но по итогам основной сессии остановился на отметке 79,17 руб./$. По словам начальника аналитического управления банка "Зенит" Владимира Евстифеева, активность иностранных инвесторов на российских площадках невелика, при этом падение цен не настолько драматичное, чтобы запустить полноценную девальвацию. Власти ранее говорили, что нежелателен рост курса доллара выше 80 руб., отмечает он, поэтому на подходе к этой отметке активизируются спекуляции в поддержку рубля.

Виталий Гайдаев

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604007960
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