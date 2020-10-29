Новая серия кошмара: что привело к терактам во Франции

00:50 30.10.2020 Макрон объявил высший уровень угрозы терроризма



Наталия Портякова

Мария Васильева



29 октября во Франции был объявлен максимальный уровень террористической угрозы. Это произошло после того, как исламский радикал убил трех и ранил нескольких человек в Ницце, при этом двоих обезглавив. После этого еще нескольких человек, готовящихся к нападению, задержали и в других городах. События на юге Франции тут же разбередили еще не затянувшуюся рану от гибели тем же варварским способом учителя Самюэля Пати, чья смерть оказалась катализатором нынешнего обострения конфликта между ставящей во главу угла свободу слова Европой и мусульманским Востоком во главе с Турцией. Что положило начало культурно-религиозному противостоянию и как развивается конфликт - в материале "Известий".



Невеселые картинки



Один человек погиб в результате нападения мужчины с ножом в Ницце



Утром в четверг курортная Ницца, уже пережившая крупный теракт в 2016 году, вновь окунулась в кошмар. Неизвестный с криками "Аллах акбар" напал с ножом на прохожих возле базилики Нотр-Дам, убив троих и ранив еще нескольких. При этом двое жертв были обезглавлены. Убийцу задержали уже через 10 минут, но это не вернуло спокойствия на улицы: все храмы в городе после инцидента были закрыты, к расследованию нападения подключился отдел прокуратуры по вопросам терроризма, а президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс, объявив по всей стране максимальный уровень террористической угрозы, срочно вылетели в Ниццу.



"Если на нас нападают, то это из-за наших ценностей, наших ценностей свободы и нашего желания не поддаваться террору", - заявил глава Пятой республики, добавив, что Франция, подвергшаяся нападению исламистских террористов, находится в опасности.



Также он сообщил, что усиливается контроль безопасности в школах. Как рассказал журналистам позднее местный священнослужитель Жиль Флорини, власти предупреждали храмы о возможных атаках в связи с приближением Дня всех святых. "Мы были немного настороже, но не думали, что все произойдет таким образом", - признал он в эфире телеканала BFMTV.



Также СМИ сообщили о попытке мужчины напасть с ножом на полицейских уже в Авиньоне, но в итоге тот был застрелен. В тот же день аналогичное нападение было предпринято у стен французского консульства в саудовском городе Джидда. Там преступника также успели обезвредить до того, как он кого-то ранил.



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Чуть позже аналогичная утренней трагедия могла произойти в столице Пятой республики: неизвестный хотел устроить нападение с ножом возле одной из парижских церквей. Однако его вовремя задержали, заявил глава столичного региона Иль-де-Франс.



Нынешняя серия одиночных терактов и нападений стала эхом печально известных карикатур на пророка Мухаммеда во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo и их поддержки Эммануэлем Макроном, расценивающим сатиру, пусть даже и на религиозные темы, проявлением высоко ценимой на Западе свободы слова.



Напомним, что нынешней осенью Charlie Hebdo перепечатал карикатуры на пророка по случаю суда над террористами, которые осенью 2015 года напали на редакцию журнала, убив 12 человек. Возможно, история не привела бы к такому шуму, если бы 16 октября французский учитель средней школы Самюэль Пати, продемонстрировавший те самые карикатуры своим ученикам в рамках дискуссии о свободе слова, не был обезглавлен выходцем из Чечни.



Женщина оставляет цветы на стихийном мемориале Самюэлю Пати



Убийство учителя не только вызвало широкий общественный резонанс во Франции, пережившей за последние восемь лет 36 терактов от рук исламских радикалов, но и спровоцировало местные власти на активные действия против предполагаемых экстремистов. Вслед за убийством учителя в стране прошли десятки рейдов, была закрыта одна из мечетей и приостановлена деятельность некоторых мусульманских групп помощи.



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Параллельно Эммануэль Макрон, выступивший в поддержку права на публикацию карикатур, объявил о намерении создать в стране "просвещенный ислам", свободный от иностранного влияния и зарубежного финансирования. И хотя большинство из шестимиллионной мусульманской диаспоры страны восприняло идею президента адекватно, некоторым она пришлась явно не по душе.



- Франция не может закрывать газеты или подвергать цензуре контент, и не только правые избиратели поддерживают свободу слова. Но в то же время в стране действуют агенты, провоцирующие отдельных лиц и группы на террористические акты и общественные беспорядки, - заметил "Известиям" эксперт по современной Франции из Университета Ноттингема Пол Смит.



Личная неприязнь



Между тем за пределами Франции объявленная Макроном война с "исламским сепаратизмом" в своей стране и его открытая поддержка сатирических выступлений журналистов вызвали бурю возмущения.



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На этой неделе одна из иранских газет окрестила его "демоном Парижа". На улицах столицы Бангладеш его нарекли лидером, "поклоняющимся Сатане". В Багдаде же просто без лишних слов сожгли чучело Эммануэля Макрона и французский флаг. В Кувейте французские товары были сняты с полок магазинов, а ресторан Le Train Bleu в столице Катара Дохе, построенный по образцу заведения на Лионском вокзале Парижа, сообщил, что отныне все традиционные французские блюда будут готовить без импортных французских ингредиентов. Разношерстный мусульманский мир, в котором сунниты веками враждовали с шиитами, оказался практически един в своем порицании французского лидера и желании наказать Пятую республику.



Но главным разжигателем антифранцузских настроений выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, давно примеряющий на себя роль лидера исламского мира. Он никогда не питал симпатий к своему французскому визави и не лез за словом в карман, чтобы задеть главу Елисейского дворца (чего только стоит его грубый "совет" Макрону провериться на смерть собственного мозга в ответ на слова того о "смерти мозга НАТО"). Кроме того, антагонизм между лидерами двух стран подкреплялся в последнее время и противоречиями в ряде региональных споров: например, в Ливии, Восточном Средиземноморье и даже в Нагорном Карабахе.



Но тема предполагаемого угнетения ислама представила Эрдогану шанс. Сначала он посоветовал французскому лидеру провериться у врача, призвал к бойкоту французских товаров, а позднее заявил, что "Франция и Европа не заслуживают Макрона и подобных ему недальновидных, полных ненависти и грязи политиканов".



Протесты в Пашаваре, Пакистан



Французский лидер не стал переходить на персоналии и грубить в ответ. Но вот журналисты не удержались. На этой неделе все тот же Charlie Hebdo опубликовал карикатуру уже на Эрдогана. На рисунке турецкий лидер изображен сидящим в кресле в майке и трусах с напитком в одной руке и приподнимающим подол платья служанки другой рукой. Сопровождает рисунок надпись "Эрдоган в частной жизни очень игрив".



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Как заявил в парламенте сам президент, он эту карикатуру не видел и не собирается на нее смотреть. Но одного факта ее появления в печати оказалось достаточно, чтобы вызвать на ковер в турецкий МИД поверенного в делах Франции (посла на фоне скандала отозвали) и начать расследование в отношении директоров Charlie Hebdo за оскорбление чести и достоинства президента Турции.



Солидарная Европа



Еще в начале этой недели Париж устами министра торговли Франка Ристера говорил о том, что "на повестке дня нет никакого возмездия" и Франция не планирует ответного бойкота турецких товаров. Однако уже к концу недели заместитель главы МИД Франции по иностранным делам Клеман Бон заявил, что Париж выступит в поддержку возможного введения санкций Евросоюза против Турции.



И здесь Европа оказалась полностью солидарна с Парижем.



Эрдоган подал в суд на Charlie Hebdo



- Комментарии господина Эрдогана в адрес президента Франции неприемлемы, - сказал "Известиям" представитель Еврокомиссии Питер Стано. - Они дополняют ряд недавних заявлений и односторонних действий Турции против некоторых государств - членов ЕС (Греции и Кипра), и это рассматривается ЕС как противоположное тому, что мы ожидаем от Турции. А призывы к бойкоту продукции любого государства-члена противоречат духу обязательств, взятых на себя Анкарой в рамках ряда двусторонних соглашений с ЕС.



Он также добавил, если никаких изменений в поведении Турции не произойдет, то "все варианты реакции ЕС будут лежать на столе переговоров", когда лидеры стран - членов союза в декабре будут оценивать ситуацию, связанную с Анкарой.



Впрочем, главной проблемой, в которой франко-турецкий конфликт стал лишь вершиной айсберга, стала реакция на события отдельных радикалов, что и показала трагедия в Ницце.



- Есть риск, что часть исламского мира может воспринять эту ситуацию, к сожалению, как призыв. Подстрекательство со стороны Анкары усиливает поляризацию общества в настоящий момент. Хотя ни одно высказывание любого политического лидера не должно провоцировать террористические атаки, и их надо жестко осуждать, - подчеркнул в беседе с "Известиями" турецкий политолог Керим Хас.



К слову, если убийство Самюэля Пати Анкара обошла полным молчанием, то после событий в Ницце МИД Турции осудил атаку, отметив, что "совершившие нападение на месте молитв не имеют отношения к религии, человечности и нравственности". Свои соболезнования народу Франции выразили и многие другие лидеры мира, включая Владимира Путина, отметившего, что "Россия разделяет гнев и скорбь народа Франции". Источник - Известия

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