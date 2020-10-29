Информация как поле боя. Управлять обществом и противодействовать деструктивным потокам, - Алексей Лампси

08:07 30.10.2020 Об авторе: Алексей Сергеевич Лампси – журналист.

29.10.2020



Современные возможности обработки данных неизбежно влекут за собой попытки воздействия на сознание.



Что такое информация? Какие ее виды существуют? На каких стадиях оборота информации легче всего осуществляется воздействие на личности и массы? Об этом в беседе с журналистом Алексеем ЛАМПСИ рассказывает профессор кафедры информационной безопасности учебно-научного комплекса информационных технологий Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Анатолий ОВЧИНСКИЙ – автор нового подхода к определению информации, разработчик концептуальной основы обеспечения безопасности и противодействия терроризму и экстремизму в информационных сферах.



– Анатолий Семенович, ваше первое образование – техническое, долгое время вы возглавляли научно-испытательный отдел в НИИ, как вы оказались в МВД и пришли к проблематике информационной безопасности?



– 20 лет я был гражданским ученым, работал в системе Академии наук. Занимался композитными материалами, космическим материаловедением, моделированием, работал еще на больших ЭВМ. Но в 1994 году моих сотрудников стали увольнять, и в результате крутого поворота судьбы я оказался в Московском институте МВД России.



У нас сложилась команда из молодых кандидатов наук из самых разных вузов. Мы занимались аналитической и компьютерной разведками, информационным противодействием. Всегда присутствовал компонент информационно-психологического противоборства.



Нами была разработана и внедрена специальность в МВД – безопасность информационных технологий, было предусмотрено три специализации: специалисты по защите информации, по информационно-аналитическому обеспечению и по информационно-психологическому противодействию. Третья, к сожалению, так и не открылась. Во многом это вызвано тем, что у нас в МВД до сих пор никто не может понять, кто и в каком объеме должен заниматься информационным противоборством. Работает система БСДМ, отделы по борьбе с экстремизмом, по борьбе с компьютерными преступлениями, но это бессистемно.



– Как обстоят дела с информационной безопасностью в России?



– Когда мы начинаем рассуждать об информации и информационной безопасности, первое, что приходит в голову: информация, данные как объект защиты. На мой взгляд, это устаревшая позиция. Надо защищать военные сети, военные коммуникации, средства управления, а все, что касается гражданского сектора, в защите не нуждается. Нужно привыкать жить в открытом мире, где все все обо всех знают. Американская доктрина, к примеру, не предусматривает защиты гражданской информации.



На первую роль выходит информация как объект контроля. Видеокамеры, видеонаблюдение, QR-коды, контроль над перемещением и т.д. Первыми начали американцы после 9 сентября 2011 года. Но этот сбор и анализ информации не афишировался. Далее к делу подключились китайцы с их системой социального рейтинга и социального кредита. Мы находимся между ними. Но и это не самое главное.



Самое главное – информация как инструмент управления социальными процессами, инструмент воздействия. Как управлять, как нами управляют, как противодействовать деструктивной информации. Здесь нужно развивать теорию. Без глубокого понимания сущностных свойств информации не обойтись.



– А что с теоретической базой?



– Информационные технологии – то, что лежит на поверхности. Тема благодатная – говорить можно бесконечно.



Взять украинский майдан 2013–2014 годов. Казалось бы, все технологии вскрылись. Однако события в Белоруссии показывают, что люди не учатся на чужих ошибках.



Сейчас мы видим, как это бумерангом вернулось к американцам, технологии применяются друг против друга кандидатами в президенты. Обе стороны уже заявили, что не признают итоги выборов при победе соперника. Поэтому будущее США после 3 ноября весьма смутно.



Но это все же поверхностный слой. За всеми этими событиями стоят именно глубокие теоретические наработки. В 1980-е годы был создан Институт Санта-Фе (SFI). Помимо прочего, он занимался пробелами нелинейности, фрактальности, синергетики и т.д. Все это было основано на междисциплинарных исследованиях. Именно SFI внес определяющий вклад в создание теории управляемого хаоса, которая нашла благодатную почву для применения в информационном и социальном поле. У нас глубоких теоретических наработок не видно.



– Так что же такое информация?



– Информация – это не моя речь, не звуки, но та реакция, которая возникает в вашем мозгу на мою речь. Первое сущностное свойство информации – реакция. Что важно в общении? Реакция. Если собеседник реагирует – хорошо, не реагирует – значит, не воспринимает ничего.



Реактивная информация возникает как реакция человека на внешние воздействия и внутренние побуждения. Она возникает в мозгу человека как некая интерпретация полученных сообщений. Или не возникает, если вам это неинтересно.



Реактивная информация возникает на всех уровнях жизни. Любая букашка, любая таракашка ползет туда, где мокрее, теплее, комфортнее. Она важна для адекватных реакций, от чего зависит выживание как отдельной особи, так и всего вида.



Так мы приходим ко второму сущностному свойству информации – ресурсности. Есть биологическая ресурсная информация, которая передается через генетический код. На ней построена вся эволюция. А есть социальная ресурсная информация. Это все, что создано человеком: нарисовано, написано, построено. Внешние носители постоянно совершенствуются – от папируса до цифровых носителей сейчас.



Есть много теорий, когда и как человек стал человеком. В тот момент, когда взял в руки палку, – самый распространенный ответ. По моей теории, человек стал человеком в современном понимании тогда, когда впервые перенес содержание своего сознания на внешний носитель.



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нетривиальных истин. Иллюстрация

с сайта www.defense.govТретье, самое фундаментальное – свойство информации – способность отражать окружающую реальность. Это фоновая информация. Сейчас у нас третья информационная революция, связанная как раз с фоновой информацией, когда манипуляции с фоном начинают оказывать влияние на социум.

Эти три фундаментальных проявления информации можно представить в трехмерной проекции. Информация едина, но может проявлять себя одновременно как реакционная, ресурсная и фоновая.



– На какой из типов информации опираются информационные технологии, наиболее эффективные на данный момент?



– Особенность фоновой информации в том, что она может обходить защитные функции сознания. Взять эффект 25-го кадра, аудиаульную или визуальную психокоррекцию.



Все работает в комплексе. Главное, что в этой трехмерной системе можно раскрывать самые разные процессы. Первое свойство информационной безопасности – обладать реакционной информацией. Именно она позволяет адекватно реагировать на вызовы. Это значит, что доступ к информации, аналитические технологии – это основа.



Второй вектор – ресурсный – правовая, техническая, информационная защита. И третий – собственно вектор информационного противоборства. Это и есть информационные войны и защита от вредоносной информации.



У информационных войн также есть три вектора: психоидеологический, психоисторический и психодемографический. Любой аспект – идеологический, исторический, демографический – может быть разложен в трехмерной проекции информации. Возьмем историю. Сейчас модно стало говорить о фальсификации истории. Но тут же выяснилось, что история – очень тонкая материя. В 1990-е немцы и поляки попытались издать единый для двух государств учебник истории. 10 лет было много денег, конференций и фуршетов. Учебника так и не появилось.



Ресурсный вектор истории – дошедшие до нас артефакты. Реактивный вектор истории – интерпретации летописей. Но есть еще и фоновый вектор – это позиция, идеология, исходя из которой даются оценки фактов. Получается, что история – не наука, а инструмент борьбы.



– Как эта борьба реализуется на практике?



– Есть понятие "социально-психологическая энергия". Человеку, чтобы функционировать, нужна энергия. Воздух, тепло, солнечный свет. Но это физический уровень. Но чтобы работать, общаться, совершать поступки, творить, нам нужна другая энергия – социальная. Энергия социальных связей и психологических отношений. Источник этой энергии – реактивная информация.



Как происходит деструкция? Чтобы совершить действие, нужно накопить социальную энергию. Информационное взаимодействие – открытая система. В одной системе энергия накапливается, а разрядиться может из-за сигнала из другой системы. Это как выстрелить из ракетницы в грозовое облако. Оно может и пройти мимо, но от выстрела в него будет гроза. То есть небольшой сигнал может вызвать реакцию больших энергий. Также и в случае массовых коммуникаций, протестных действий. Сначала надо накопить негативную энергию, а потом дать сигнал ей разрядиться.



– Если взять информационное поле и накопленные в нем негативные энергии, эта область несоизмеримо больше любого направленного в нее сигнала. Возможно ли не допустить прохождения этого сигнала?



– Практически нереально.



– Речь может идти о деконструкции негатива или только о минимизации последствий?



– В трехмерной проекции информация может выступать и как накопитель энергии, и как сигнал для разрядки энергии. Разрядка психической энергии – это действие, поступки людей. Действия и события приводят к событию, которое становится историей, порождает интерпретации и становится фоновой информацией. В итоге мы имеем дело с системой энергоинформационных трансформаций: информация – энергия – действие – история – информация.



Исходя из этой схемы, мы можем видеть и точки приложения усилий, в которых можно управлять развитием ситуации. Можно разобрать эту схему на уровне криминологии. Преступление – это событие. Его дальнейшее расследование – это пресечение негатива после события. Но преступление можно предотвратить на уровне оперативно-разыскной профилактики. Энергия накопилась, люди "вышли на дело", но службы правопорядка не дали совершиться событию. Есть точка информационного противоборства – сорвать преступление на уровне замысла. Не дать негативной энергии достичь критического уровня. Это самое сложное. Но самая фундаментальная точка приложения усилий – точка интерпретации: показать, что все совершенные ранее преступления не принесли успеха их акторам. На практике это идеология с пропагандой и образование.



– Как выглядит практически реализация такого подхода?



– Первый этап – формирование информационных ресурсов для дальнейших акций. Тут работают ключи экструзии формирования идей. Дальше идет интрузия – перевод ресурсной информации в фоновую. Тут работает сила искусства. Дальше начинается интерпретация – перевод информации в реактивную фазу. После чего ключами актуализации провоцируется реакция – конкретные поступки людей.



– В этой картине мира истина возможна? Как отличить ее от попыток интерпретации событий заинтересованными сторонами?



– Истина – вещь условная. У каждого своя позиция. Но главное в результате – адекватное реагирование на информационные поводы. Если реакция на внешние воздействия адекватна, воспринятая информация близка к истине. Если нет, если реакция негативна для социума, то нет. Изначальное главное предназначение информации – помочь выжить. И об этом нельзя забывать. В конечном итоге любая нетривиальная истина, то есть предмет, о котором можно спорить, дуалистична. Нужно смотреть с позиций интереса выживания той общности, к которой ты принадлежишь. Источник - ng.ru

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