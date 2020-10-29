Задержан за взятки главный ветеринар Киргизии Калысбек Жумаканов

08:10 30.10.2020

Юрий КОПЫТИН

Задержан главный ветеринар страны Калысбек Жумаканов. Подозревается в коррупции



Сотрудниками АКС ГКНБ выявлена коррупционная схема, продолжительное время действовавшая в Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности. Задержан директор инспекции Калысбек Жумаканов и некоторые его подчиненные. Об этом сегодня сообщает пресс-центр национального комитета.



"Установлено, что должностные лица Госинспекции в целях незаконного получения материальных или иных благ заключили заведомо невыгодные для государства контракты, где основным условием было извлечение теневых доходов за счет фиктивного повышения поголовья скота и искусственного завышения цен. При этом использовалась коррупционная схема, которая ограничивала возможность участия посторонних компаний, что обеспечивало доступ к государственным закупкам только подконтрольным и аффилированным поставщикам", - сообщили в ГКНБ.



из интернета

Фото из интернета. Калысбек Жумаканов

Уточняется, что выявлены факты закупок вакцин и биопрепаратов в особо крупных размерах. Они осуществлялись без научно-экономического обоснования, что привело к последующему списанию препаратов, а также незаконному продлению их срока годности.



"По итогам аудита, проведенного Счетной палатой, только по одному факту закупок вакцин от бруцеллеза для крупного рогатого скота выявлена сумма ущерба в размере 31 миллиона сомов. В рамках расследуемого дела задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ директор Госинспекции Ж.К.Т., начальник управления А.М.Ж., начальник отдела Р.Ч.О. и заведующий лабораторией Ч.С.Б.", - отметили в ведомстве.