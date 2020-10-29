Российский ф/к "Краснодар" отказался вставать на колени в солидарность с неграми долбонавтами BLM

08:23 30.10.2020

The Sun, Великобритания



В Великобритании вызвал резонанс отказ игроков российского футбольного клуба "Краснодар" встать на колени перед началом игры в рамках Лиги чемпионов против "Челси" в поддержку движения BLM. Пользователи твиттера возмущаются: "Просто безумие, насколько неприкрытый расизм все еще существует во многих частях мира".

The Sun (Великобритания): "Позор им". Игроки "Краснодара" подверглись критике после того, как только четверо из них встали на колени в поддержку Black Lives Matter перед игрой с "Челси"

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Энтони Чэпмен (Anthony Chapman)

"Краснодар" подвергся после того, как всего лишь четыре игрока этой команды встали на колени в поддержку движения "Жизнь темнокожих имеет значение" (Black Lives Matter, BLM) перед их матчем в Лиге чемпионов с "Челси".



Некоторых зрителей возмутило, когда "синие" (игроки "Челси" - прим. ред.) преклонили колени в знак солидарности с BLM перед началом игры а российском Краснодаре, в то время как большинство российских игроков не последовали их примеру. Лишь четверо краснодарцев последовали примеру "Челси". Этот жест, ставший популярным после смерти [американца] Джорджа Флойда в мае, воспринимается как символ борьбы с расизмом во всем мире. Ряд пользователей твиттера выразили свое негодование по отношению к поведению большинства игроков из Краснодара.



Один написал: "Ух, ты. Больше половины краснодарцев отказались встать на колени. Просто безумие, насколько неприкрытый расизм все еще существует во многих частях мира".



Другой сказал: "Таким образом, по крайней мере, половина краснодарской команды не встала на колени для поддержки BLM. Почему это меня должно не удивлять - это же команда из России".



Один из них написал в твиттере: "Очень хочу, чтобы „Краснодар" сейчас нервно курил в сторонке после отказа преклонить колени".

Другой добавил: "Эй, @btsport, почему ты вырезал момент, когда игроки „Краснодара" не встали на колени? Покажите его и пристыдите их".



В самой игре было много поворотов, и Жоржиньо (Jorginho) не забил пенальти в первом тайме, назначенный в ворота хозяев. Но "Челси" вышел вперед еще до перерыва благодаря удару вингера Каллума Хадсона-Одои (Callum Hudson-Odoi).



"Синие" выиграли со счетом 4:0, Тимо Вернер (Timo Werner) отличился с "точки", потом забил Хаким Зиех (Hakim Ziyech), а Кристиан Пулишич (Christian Pulisic) - ближе к концу игры.



Игра "Манчестер сити" против "Марселя" также была омрачена после того, как французская команда осталась стоять вместо того, чтобы опуститься на колени. По сообщениям из Франции, марсельцы собрались вокруг центрального круга, чтобы почтить минутой молчания память Сэмюэля Пати - учителя, убитого в результате теракта на прошлой неделе. Но некоторые были в ярости на них за то, что они не встали на колени в поддержку BLM.