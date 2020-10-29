Таможни ЕАЭС подводят под стандарт. Унификация должна сгладить разницу в оформлении ввоза товаров

08:42 30.10.2020

Газета "Коммерсантъ" №200 от 30.10.2020, стр. 2

Страны ЕАЭС согласились включить в проект стратегических направлений развития союза до 2025 года предложение российской стороны о введении единого стандарта совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля. В ФТС надеются, что это позволит нивелировать различия в подходах таможенников стран "пятерки" к оценке таможенной стоимости и к жесткости контроля. Эксперты отмечают, что фактическая унификация будет зависеть в первую очередь от технического оснащения проверяющих и от общих для стран профилей рисков, пока же важным фактором выбора места "растаможки" зачастую становится человеческий фактор.



В таможенный блок стратегических направлений развития ЕАЭС до 2025 года включено предложение ФТС о едином стандарте совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля, сообщил "Ъ" первый заместитель главы ФТС Руслан Давыдов. Также в этом блоке значится унификация электронного документооборота, изменение Таможенного кодекса ЕАЭС с учетом практики его применения, использование цифровых технологий.



Этот документ должны утвердить главы стран союза, но пока этот процесс затягивается.

Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Олег Панкратов сообщил "Ъ", что необходимость обеспечить единый стандарт согласована всеми сторонами, такой пункт включен в проект стратегических направлений до 2025 года, но изменения еще могут потребовать закрепления в Таможенном кодексе ЕАЭС.



В стратегических направлениях не будут записаны конкретные показатели унификации, однако российская сторона намерена добиваться их внедрения на уровне ЕАЭС, обещает первый заместитель главы ФТС. В планах - создание общего "ядра рисков" (сейчас стоимостные профили рисков согласованы по 600 товарным позициям из 7–8 тыс. используемых импортерами кодов), унификация сроков операций, подходов к обустройству пунктов пропуска и проведению контроля после выпуска.



По словам Руслана Давыдова, унификация таможенных процедур позволила бы избавиться от барьеров во внутренней торговле союза.

Напомним, в ЕАЭС действует единый рынок, соответственно, таможенного контроля на границах стран союза нет, но проводятся проверки после выпуска товаров (особенно санкционных). Сейчас недовольство у ФТС вызывают в первую очередь расхождения в таможенной стоимости товаров при декларировании, использование разных кодов товарной номенклатуры, занижение веса поставок. Помимо этого, у служб стран "пятерки" различный подход к количеству и основательности проверок (в России в среднем проверкам подвергается 4% импортных поставок). "Все эти различия ведут к экономически необоснованным перетокам товаров в страны с более дешевым для бизнеса таможенным оформлением, а российский рынок, как самый крупный, страдает больше всего",- отмечает Руслан Давыдов.



Как таможни Евразии присмотрят друг за другом

Напомним, что растаможивать товар импортер может только в той стране, где он зарегистрирован в качестве юрлица, что делает подобный переток незаконным. "Но ни для кого не секрет, что проблема так называемого льготного таможенного оформления по заниженной стоимости в наших странах-соседях по ЕАЭС существует и недобросовестные импортеры ею пользуются",- отмечает учредитель таможенно-логистической компании VIG Trans Игорь Ребельский. "Гипотетически стандартизация возможна, если все страны союза выйдут на одинаковый уровень технического оснащения, чтобы все решения принимались программой на основе единых профилей рисков, пока же все упирается в человеческий фактор,- замечает эксперт.- Даже в рамках одного региона России в разных пунктах таможенного оформления могут приниматься разные решения при одной и той же ситуации. Даже добросовестные участники ВЭД, таможенные представители и обладатели статуса уполномоченного экономического оператора выбирают, где оформление в моменте проходит легче и быстрее".



Татьяна Едовина