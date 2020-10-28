В США восстали негры Филадельфии. Застрелен полицаями очередной их "черный брат" Уоллес

08:45 30.10.2020

Как погром среди ясного неба

В США начались новые беспорядки из-за убийства вооруженного чернокожего



"Коммерсантъ" от 28.10.2020, 22:55

Новое убийство американскими полицейскими чернокожего мужчины предсказуемо привело к новым беспорядкам и погромам. На сей раз ареной противостояния между бунтовщиками и силами правопорядка стал город Филадельфия (штат Пенсильвания), а убитый, в отличие от других схожих случаев, был вооружен холодным оружием.



"Положи нож!" - двое полицейских, направив пистолеты на Уолтера Уоллеса-младшего, чернокожего мужчину с ножом в руках, пятятся назад, пытаясь уйти от столкновения. "Положи!" - кричат люди вокруг. Господин Уоллес словно не слышит их и, размахивая оружием, идет на полицейских. Группа из трех мужчин кружит вокруг автомобиля: полицейские отступают, размахивающий ножом мужчина идет на них.



"В сторону, в сторону, в сторону!" - командует один из полицейских, по-видимому, зеваке, который зашел за спину нападавшему.



Наконец, преступник выходит на проезжую часть: людей за его спиной нет, а нож в руках и желание приблизиться к полицейским по-прежнему есть.

Звучат несколько выстрелов. Полицейские забирают Уолтера Уоллеса в машину и везут в больницу, но врачи уже ничего не могут сделать.



Так произошедшее в Филадельфии выглядит на видеозаписи, сделанной одним из очевидцев на телефоне. Он пояснил, что все началось с подозрительного шума в одном из окрестных домов, затем последовал звонок в полицию. Сотрудники прибыли на место и поговорили с женщиной - матерью подозреваемого, она сказала им, что у ее сына проблемы с психикой. Сам господин Уоллес в это время был в доме, но вскоре вышел с ножом в руках.



Увидев оружие, полицейские выхватили пистолеты. И мать господина Уоллеса, и все собравшиеся вокруг местные жители требовали от мужчины бросить нож, но он не прислушался к их советам - дальнейшее известно.



https://twitter.com/AttorneyCrump/status/1320918523070337026

Местные власти заявили, что уже изучают инцидент: мэр города Джим Кенни подтвердил, что у него "есть ряд непростых вопросов" к полицейским. Со схожими заявлениями выступили и местный комиссар полиции, и окружной прокурор. По словам руководителей города, у них есть видео с нагрудных камер полицейских - оно изучается, но пока не публикуется.



В местной полиции также заявили, что оба сотрудника на время расследования переведены на административную работу.

Там же, комментируя заявления родственников жертв "полицейского произвола" о возможности использования нелетальных методов нейтрализации господина Уоллеса, подтвердили, что электрошокеров у полицейских не было.



Местный профсоюз работников служб охраны порядка вступился за них, заявив, что сотрудники выполняли свою работу. Он призвал местных жителей дождаться окончания расследования. "Полицейских очерняют за то, что после угроз со стороны мужчины с ножом в руках они сделали свою работу и обезопасили общество. Мы поддерживаем и защищаем наших офицеров, которые также морально травмированы после инцидента, закончившегося смертью",- добавил он.



"Прошлой ночью мы видели новые свидетельства страданий людей с черным и коричневым цветом кожи, которые всю жизнь мучаются от системного расизма",- заявил со своей стороны мэр Джим Кенни, но при этом призвал горожан к спокойствию.



Те, однако, призыву не вняли - в городе начались погромы и мародерства. Ролики с места событий запечатлели "борцов с произволом полиции", нагруженных коробками с кроссовками, мобильными телефонами и широкоформатными телевизорами.



За два дня столкновений пострадали 30 сотрудников полиции: их закидывали камнями, электрическими лампочками и бутылками.

Один полицейский госпитализирован с переломом ноги и ушибами - его намеренно сбил водитель пикапа. Сожжены пять полицейских и одна пожарная машина, задержан 91 человек: 11 за нападения на полицейских, 76 - за грабеж.



Претендующие на президентский пост политики - действующий президент США республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден - уже отреагировали на происходящее в Филадельфии.



"Наши сердца болят за семью Уолтера Уоллеса-младшего и за всех тех, на чьи души тяжким грузом легло известие об очередной черной жизни, которую потеряла Америка. Мы не можем нормально относиться к ситуации, когда в нашей стране проблемы с психическим здоровьем заканчиваются смертью. Это делает шок и скорбь после вчерашней стрельбы еще более болезненными, особенно для сообщества, и так пережившего такую травму",- заявил штаб Джо Байдена.



Пресс-секретарь Дональда Трампа Катрина Пирсон также прокомментировала - и произошедшее, и слова Джо Байдена. "У Джо Байдена было восемь лет вице-президентства, чтобы компенсировать урон, нанесенный почти 40 годами расистской политики, соавтором которой он был как сенатор. На протяжении десятилетий демократы давали пустые обещания черному сообществу и получали их голоса, не выполняя обещанное. В период с сегодняшнего дня до дня выборов американцы узнают правду о расистской истории Байдена и о неизменной поддержке черной Америки президентом Трампом",- сказала она.



Алексей Наумов