Антикитайские болванчики. Вашингтон вербует сторонников, - С.Строкань

08:50 30.10.2020

Вашингтон вербует сторонников для сдерживания Пекина



"Коммерсантъ" от 28.10.2020, 21:13

Госсекретарь США Майк Помпео продолжает большое индо-тихоокеанское турне, которое стартовало в Индии и завершится в пятницу визитом в крупнейшую мусульманскую страну мира Индонезию. В преддверии президентских выборов администрация президента Трампа спешит доказать эффективность своей внешнеполитической стратегии, главной целью которой стало глобальное сдерживание Китая. Дональд Трамп видит в Китае главную угрозу Америке и добивается его изоляции в Индо-Тихоокеанском регионе.



Маршрут начавшегося в понедельник пятидневного турне госсекретаря США Майка Помпео - его последней зарубежной поездки перед президентскими выборами 3 ноября - включает визиты в Индию, Шри-Ланку, Мальдивскую Республику и Индонезию.



В то время как Индия и Индонезия входят в "Группу двадцати" (G20) - объединение ведущих развитых и развивающихся экономик, Шри-Ланка и Мальдивы принадлежат к "малым странам", которые становятся ареной все более ожесточенного противоборства мировых держав.



В частности, к ним относится оказавшаяся в зоне влияния Китая Шри-Ланка, где находится стратегический порт Тринкомали - вторая в мире по глубине естественная гавань, вызывающая растущий интерес военно-морских сил США.



Направляя главу американской дипломатии в Индо-Тихоокеанский регион, в Вашингтоне не скрывали: лейтмотивом поездки станет мобилизация азиатских партнеров для сдерживания Пекина.

Когда госсекретарь Помпео в понедельник уже прибыл в Дели вместе с министром обороны США Марком Эспером, где они принимали участие в третьем за два года индийско-американском министерском диалоге в формате "2+2", Госдеп США и Пентагон обнародовали планы поставить Тайваню крупную партию оружия (сумма сделки оценивается в $2,3 млрд).



Речь идет о 100 системах береговой обороны, в которые входят 400 противокорабельных ракет Harpoon. А на прошлой неделе Госдеп одобрил поставки Тайваню еще одной партии оружия на $1,8 млрд. В нее вошли крылатые ракеты воздушного базирования SLAM-ER, установки реактивных систем залпового огня HIMARS и разведывательные датчики MS-110 для самолетов.



В ответ в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь объявил о введении Пекином санкций против компаний США, вооружающих Тайвань. В китайский черный список попали Lockheed Martin, Boeing Defense и Raytheon.



Между тем свой наступательный антикитайский настрой госсекретарь Помпео и министр обороны Эспер продолжали в полной мере демонстрировать и в ходе их трехдневного визита в индийскую столицу, завершившегося в среду.

"Сегодня у нас есть новая возможность для сближения наших двух великих демократий. Вместе нам предстоит сделать очень многое. Обсудить наше сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса, пришедшей из Уханя, противодействие угрозам безопасности и свободе, исходящим от Коммунистической партии Китая, содействие миру и стабильности во всем регионе. Наши лидеры и граждане все яснее видят, что Китай не является другом демократии и верховенства закона",- задал тон обсуждения Майк Помпео, открывая встречу в формате "2+2", на которой индийскую сторону представляли глава МИДа Субраманиям Джайшанкар и министр обороны Раджнатх Сингх.



"В прошлом году мы расширили сотрудничество по киберпространству, наши военно-морские силы провели совместные учения в Индийском океане",- отметил глава американской дипломатии, перечисляя то, как представляют в Вашингтоне взаимодействие с Индией для противодействия расширению китайского влияния.



В свою очередь, его индийский коллега Субраманиям Джайшанкар выразил убежденность, что процветание Индо-Тихоокеанского региона возможно только на основе "уважения международных правил и норм, обеспечения свободы судоходства в международных водах, уважения территориальной целостности и суверенитета всех государств региона". "Многополярный мир должен иметь в своей основе многополярную Азию",- подчеркнул господин Джайшанкар, тем самым напомнив давний тезис индийской дипломатии о том, что Индо-Тихоокеанский регион не должен иметь один главный полюс - китайский.



Региональная безопасность и вопросы американо-индийского оборонного сотрудничества стали главной темой состоявшихся во вторник переговоров Майка Помпео с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.



По итогам визита американской делегации в Дели стороны достигли ряда договоренностей, призванных укрепить их оборонное сотрудничество.



В частности, одно из соглашений предусматривает предоставление Индии доступа к американским спутниковым изображениям, топографическим и аэронавигационным цифровым данным для повышения точности индийских ракет и ударных беспилотников.

Кроме того, Дели и Вашингтон подписали соглашение об обмене информацией для расширения сотрудничества между военно-морскими силами.



Идея регионального сдерживания Пекина стала лейтмотивом следующего визита Майка Помпео в соседнюю с Индией Шри-Ланку, куда он прибыл в среду.



На состоявшейся в Коломбо совместной пресс-конференции с главой МИД Шри-Ланки Динешем Гунаварденой Майк Помпео вновь сделал главный упор на "китайской теме", словно продолжая произносить недочитанную индийскую речь.



"Мы видим по ее плохому поведению, по нарушениям суверенитета и законности на суше и на море, что Коммунистическая партия Китая ведет себя как хищник. А США приходят по-другому. Мы приходим как друг и как партнер",- заверил ланкийцев Майк Помпео.



После этого он выдал неожиданно щедрый аванс Коломбо, имеющему тесные связи с Пекином, сообщив о том, что "сильная Шри-Ланка является мощным стратегическим партнером США на мировой арене" и "может стать маяком для свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".



Сергей Строкань