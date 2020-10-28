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Антикитайские болванчики. Вашингтон вербует сторонников, - С.Строкань
08:50 30.10.2020

Вашингтон вербует сторонников для сдерживания Пекина

"Коммерсантъ" от 28.10.2020, 21:13
Госсекретарь США Майк Помпео продолжает большое индо-тихоокеанское турне, которое стартовало в Индии и завершится в пятницу визитом в крупнейшую мусульманскую страну мира Индонезию. В преддверии президентских выборов администрация президента Трампа спешит доказать эффективность своей внешнеполитической стратегии, главной целью которой стало глобальное сдерживание Китая. Дональд Трамп видит в Китае главную угрозу Америке и добивается его изоляции в Индо-Тихоокеанском регионе.

Маршрут начавшегося в понедельник пятидневного турне госсекретаря США Майка Помпео - его последней зарубежной поездки перед президентскими выборами 3 ноября - включает визиты в Индию, Шри-Ланку, Мальдивскую Республику и Индонезию.

В то время как Индия и Индонезия входят в "Группу двадцати" (G20) - объединение ведущих развитых и развивающихся экономик, Шри-Ланка и Мальдивы принадлежат к "малым странам", которые становятся ареной все более ожесточенного противоборства мировых держав.

В частности, к ним относится оказавшаяся в зоне влияния Китая Шри-Ланка, где находится стратегический порт Тринкомали - вторая в мире по глубине естественная гавань, вызывающая растущий интерес военно-морских сил США.

Направляя главу американской дипломатии в Индо-Тихоокеанский регион, в Вашингтоне не скрывали: лейтмотивом поездки станет мобилизация азиатских партнеров для сдерживания Пекина.
Когда госсекретарь Помпео в понедельник уже прибыл в Дели вместе с министром обороны США Марком Эспером, где они принимали участие в третьем за два года индийско-американском министерском диалоге в формате "2+2", Госдеп США и Пентагон обнародовали планы поставить Тайваню крупную партию оружия (сумма сделки оценивается в $2,3 млрд).

Речь идет о 100 системах береговой обороны, в которые входят 400 противокорабельных ракет Harpoon. А на прошлой неделе Госдеп одобрил поставки Тайваню еще одной партии оружия на $1,8 млрд. В нее вошли крылатые ракеты воздушного базирования SLAM-ER, установки реактивных систем залпового огня HIMARS и разведывательные датчики MS-110 для самолетов.

В ответ в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь объявил о введении Пекином санкций против компаний США, вооружающих Тайвань. В китайский черный список попали Lockheed Martin, Boeing Defense и Raytheon.

Между тем свой наступательный антикитайский настрой госсекретарь Помпео и министр обороны Эспер продолжали в полной мере демонстрировать и в ходе их трехдневного визита в индийскую столицу, завершившегося в среду.
"Сегодня у нас есть новая возможность для сближения наших двух великих демократий. Вместе нам предстоит сделать очень многое. Обсудить наше сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса, пришедшей из Уханя, противодействие угрозам безопасности и свободе, исходящим от Коммунистической партии Китая, содействие миру и стабильности во всем регионе. Наши лидеры и граждане все яснее видят, что Китай не является другом демократии и верховенства закона",- задал тон обсуждения Майк Помпео, открывая встречу в формате "2+2", на которой индийскую сторону представляли глава МИДа Субраманиям Джайшанкар и министр обороны Раджнатх Сингх.

"В прошлом году мы расширили сотрудничество по киберпространству, наши военно-морские силы провели совместные учения в Индийском океане",- отметил глава американской дипломатии, перечисляя то, как представляют в Вашингтоне взаимодействие с Индией для противодействия расширению китайского влияния.

В свою очередь, его индийский коллега Субраманиям Джайшанкар выразил убежденность, что процветание Индо-Тихоокеанского региона возможно только на основе "уважения международных правил и норм, обеспечения свободы судоходства в международных водах, уважения территориальной целостности и суверенитета всех государств региона". "Многополярный мир должен иметь в своей основе многополярную Азию",- подчеркнул господин Джайшанкар, тем самым напомнив давний тезис индийской дипломатии о том, что Индо-Тихоокеанский регион не должен иметь один главный полюс - китайский.

Региональная безопасность и вопросы американо-индийского оборонного сотрудничества стали главной темой состоявшихся во вторник переговоров Майка Помпео с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

По итогам визита американской делегации в Дели стороны достигли ряда договоренностей, призванных укрепить их оборонное сотрудничество.

В частности, одно из соглашений предусматривает предоставление Индии доступа к американским спутниковым изображениям, топографическим и аэронавигационным цифровым данным для повышения точности индийских ракет и ударных беспилотников.
Кроме того, Дели и Вашингтон подписали соглашение об обмене информацией для расширения сотрудничества между военно-морскими силами.

Идея регионального сдерживания Пекина стала лейтмотивом следующего визита Майка Помпео в соседнюю с Индией Шри-Ланку, куда он прибыл в среду.

На состоявшейся в Коломбо совместной пресс-конференции с главой МИД Шри-Ланки Динешем Гунаварденой Майк Помпео вновь сделал главный упор на "китайской теме", словно продолжая произносить недочитанную индийскую речь.

"Мы видим по ее плохому поведению, по нарушениям суверенитета и законности на суше и на море, что Коммунистическая партия Китая ведет себя как хищник. А США приходят по-другому. Мы приходим как друг и как партнер",- заверил ланкийцев Майк Помпео.

После этого он выдал неожиданно щедрый аванс Коломбо, имеющему тесные связи с Пекином, сообщив о том, что "сильная Шри-Ланка является мощным стратегическим партнером США на мировой арене" и "может стать маяком для свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

Сергей Строкань

Источник - kommersant.ru
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