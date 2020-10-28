"Народы-дрова" как топливо для мирового пожара, - В.Хлюпин

08:55 30.10.2020

"Народы-дрова" как топливо для мирового пожара



АВТОР

АЙГУЛЬ ОМАРОВА

28.10.2020



"Кругами по воде" расходятся публикации о недавнем интервью известного казахстанского телеведущего Нартая Аралбайулы, взятом им у заместителя председателя российской Госдумы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В ходе этого интервью Владимир Вольфович, помимо других вопросов, решил обсудить факт своего рождения в тогда еще Алма-Ате и выразил надежду на то, что его именем назовут улицу, на которой он жил.

Высказать свое мнение об этом и других заявлениях одиозного политика мы попросили кандидата политических наук, главного редактора сайта "ЦентрАзия" Виталия Хлюпина.



– Виталий Николаевич, не так давно эпатажный политик вновь вызвал волну негодования в Казахстане, когда заявил, что надеется на то, что улицу Масанчи переименуют в его честь. На Ваш взгляд, это эпатаж или Владимир Вольфович всерьез рассчитывает на то, что в южной столице нашей республики ему когда-нибудь воздадут должное?



– Это даже не эпатаж, а обычный пиар. Очередной информационный повод для разговоров о нем. ВВЖ – виртуоз подобных "впрысков" в информационное пространство. Странно, что он не предложил переименовать в его честь сам Алматы.



Магазы Масанчи, на мой взгляд, тоже тот еще народный герой – создатель пенитенциарной системы советской Центральной Азии, один из отцов-основателей СредАзЛАГа. Но это, по крайней мере, наша история. Не так уж много их было – великих дунганских революционеров.



Жириновский – тоже история, но слишком актуальная и живая. Рано еще в честь него что-то переименовывать, равно как и слагать ему оды. Не знаю, как алматинцы воспринимают этого российского политика, ассоциируется ли он у них с образом земляка-соотечественника, но почему-то мне кажется, что горячей любви к нему они не испытывают. Однако сам Жириновский Алма-Ату своего детства помнит хорошо, говорит о ней с теплотой, хотя признается, что детство у него было трудное...



– Вопрос о Жириновском не случаен. Во-первых, лидер ЛДПР сам дал новый информационный повод говорить о себе, призвав переименовать в его честь улицу в Алматы. Во-вторых, сегодня, когда события в Нагорном Карабахе грозят перерасти в полномасштабную войну, вспоминается заявление Владимира Вольфовича на радио "Комсомольская Правда", сделанное им в начале октября этого года. Помнится, тогда он сказал, что "Карабах всегда будет бикфордовым шнуром, чтобы поджечь мусульманский мир". Как Вы это прокомментируете?



– Оценки ВВЖ по Турции и турецкой политике почти всегда жесткие, но точные. Работая там, "в поле", он верно ухватил главную составляющую: отличительной чертой турецких лидеров последнего поколения является умение блефовать. Это редкое качество для политика – далеко не каждый отважится сесть за стол переговоров, не имея на руках козырей. Эрдоган это умеет, как умели Гитлер, Черчилль, де Голль. Путин, например, напрочь лишен этого качества. Эрдоган – рисковый интуит, и кажется, что его трудно просчитать. Хотя против подобных личностей есть универсальное средство, которое озвучил один из относительно недавних американских президентов: "Лучший способ разобраться в хаосе ливанской политики – залп по Бейруту главным калибром линкора "Миссури"..."



Мало кто сомневается, что Эрдоган плохо кончит, причем этому поспособствуют его собственные бравые турецкие генералы. Это произойдет если не сегодня, так завтра или послезавтра. Его пакостно-рисковая, подстрекательская и авантюрная политика еще доставит хлопот, и не только турецкому народу. Жириновский хорошо "читает" и понимает Эрдогана. Наверное, потому, что в чем-то они похожи.



– В том же интервью Жириновский утверждал: "Нужен вялотекущий конфликт, чтобы поджечь тогда, когда необходимо "оттянуть" внимание от Америки, России или Европы. И малые народы будут этими "дровами" в большой мировой топке". Можно ли отнести эти слова к Центральной Азии и к Казахстану?



– Да, вполне. Войну, а чаще – "чужую войну" как средство отвлечения внимания от собственных проблем можно отнести к азбуке мировой политики. "Народы-дрова" – те же курды, которых веками используют большие державы. Отчасти к таким народам можно отнести афганцев, пуштунов, близких нам уйгуров и дунган. Сколько раз их уже использовали и предавали? А сколько раз они пытались умно "использоваться" и предавали сами? Беда и особенность сегодняшнего момента заключается в том, что в наше время и нашими средствами "раскарабахать" до стадии накала можно не только старые вековые болевые точки, но и вырастить новые на совершенно пустом месте. Что сейчас и происходит с обычно милейшими и тишайшими белорусами.



– Сразу после митингов протеста в Беларуси, неудавшейся попытки новой "цветной революции" в Кыргызстане аналитики заговорили о том, что следующими странами, где могут произойти волнения, являются Россия и Казахстан. Что Вы скажете об этих заявлениях?



– Революции стали очень технологичными, малокровными, будничными и банальными... При наличии материального ресурса они собираются, как пазл или детский конструктор. Люди в толпе на Болотной площади, на Партизанском проспекте или на старой-новой площади практически ничем особенным друг от друга не отличаются – разве что шапками-ушанками и ак-калпаками. Сетевые технологии мобилизации радикально удешевили сам процесс. Не надо никаких подпольных типографий, газет, листовок, агитаторов и пропагандистов. Да и идеи примерно одни, "кличи-заманухи" – тоже...



"Президенты Светы"... Да в каждой стране есть тысячи неудовлетворенных политикой, мужем и кастрюлей домохозяек. В тюрьмах и СИЗОшках сидят тысячи нерадивых мужей – "президентов Жапаровых". Бери любого, лепи из него невинно пострадавшего и толкай людей на баррикады. Можно ли раскачать на нечто подобное Москву и Нур-Султан? Да, можно. Более того – это можно сделать легко и технологично.



– Какие меры необходимо принять нашим странам, чтобы предотвратить возможные социальные катаклизмы?



– Да здесь уже никакие меры не помогут. История переживает такой момент – безвременья, затишья перед бурей, смены вех. Кризис либерализма/капитализма, о котором так много и страстно говорили большевики, ныне стал реальным фактом, но ни одна пролетарская революция не имеет к нему никакого отношения.



Китай тем временем в ускоренном темпе строит свой народный социализм, и масштабы этого "поднебесного" строительства впечатляют и шокируют. Россия строит непонятно что – "крымский мост" для братьев Вексельбергов-Ротенбергов, олигархический заповедник для избранных. Казахстан – нечто похожее, но с приправой из национализма и трайбализма. И там, и тут – закваска из фальшивого патриотизма, на котором успешно "работает" тот же ВВЖ. Но у России больший, чем у Казахстана, запас прочности, исторической традиции, территории, природных богатств и т. п. А вот уровень компетенции элит в обеих странах – одинаково низкий.



Да и по всему миру сегодня так. Наступила эпоха "президентов-микронов", "премьеров-джонсонов", "альцгеймеровских стариков байден-трампов"...



Но от них уже мало что зависит. Колесо истории проскрипит мимо, и о том, каким будет грядущий мир, узнают наши дети.



– У Казахстана впереди выборы в мажилис и маслихаты всех уровней. Ваш прогноз относительно того, как они пройдут?



– Как они пройдут? Да никак! Скучно, вяло, муторно. Nur Otan заберет 80% мандатов, 20% оставят каким-нибудь "независимым" городским сумасшедшим в регионах и витринной оппозиции – "Ак жолу" и коммунистам. Нацпатов и разных прочих "мамаевцев" не пропустят, а тех, кого пропустят, купят и перевоспитают в правильных нацпатов. Возможно, попробуют даже слепить из них какую-то новую политструктуру для выхлопа перегрева масс, но… размером с карликового пуделя. Так сказать, ради "оживляжа" трясины. Токаев тут ничего умнее, чем Елбасы, не придумает и не предложит.



– И возвращаясь к Жириновскому, стоит ли казахам проявить толерантность, о которой так любят говорить, и каким-то образом все-таки отметить факт рождения Владимира Вольфовича в Алма-Ате?



– Если найдутся те, кто искренне желает собраться и как-то отметить, – то ради Бога. Не надо ничего запрещать. Пусть собираются и отмечают – в парке на скамейках, у ТЮЗа, лишь бы им удобно было. Могут даже зал снять и банкет устроить, но, опять же, за свой счет.