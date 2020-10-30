Повторные парламентские выборы в Киргизии, назначенные на 20 декабря, окончательно отменены

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10:24 30.10.2020
Верховный суд не стал рассматривать кассационную жалобу Центральной избирательной комиссии. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе Верховного суда.
Жалоба была возвращена заявителю в связи с истечением срока обжалования судебного акта.
ЦИК 21 октября назначила дату повторных парламентских выборов на 20 декабря. Но 24 октября Административный суд Бишкека по заявлениям ОО "Коалиция за демократию и гражданское общество" и политической партии "Актив" вынес решение о признании недействительным данное постановление ЦИК.
ЦИК 28 октября подала кассационную жалобу в Верховный суд, но из-за нарушений при оплате госпошлины жалоба не была рассмотрена. 29 октября ЦИК вновь подал жалобу, но Верховный суд не стал рассматривать жалобу из-за истечения срока.