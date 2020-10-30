Просидевшая 10 дней в кресле шефа КыргызТВ Шая Шатманова - уволена. На ее место назначен "бугу" (олень) Эрлан Догдурбеков

10:27 30.10.2020

Назначенная 19.10. сего года Шатманова Шайиста Рахманбердиевна освобождена от должности генерального директора государственной телерадиовещательной компании "ЭлТР".



Соответствующее распоряжение сегодня поутру подписал и.о. президента - премьер-министр Садыр Жапаров.



Новым главой ГосТВ (на следующие 10 дней?) назначен

Эрлан Догдурбеков.



Э.Догдурбекову что-то около 32-33 лет, ранее он работал на ТВ и умеет включать/выключать телевизор, он кыргыз садыр-жапаровского племени "бугу" - "оленей".