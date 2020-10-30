 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Просидевшая 10 дней в кресле шефа КыргызТВ Шая Шатманова - уволена. На ее место назначен "бугу" (олень) Эрлан Догдурбеков
10:27 30.10.2020

Назначенная 19.10. сего года Шатманова Шайиста Рахманбердиевна освобождена от должности генерального директора государственной телерадиовещательной компании "ЭлТР".

Соответствующее распоряжение сегодня поутру подписал и.о. президента - премьер-министр Садыр Жапаров.

Новым главой ГосТВ (на следующие 10 дней?) назначен
Эрлан Догдурбеков.

Э.Догдурбекову что-то около 32-33 лет, ранее он работал на ТВ и умеет включать/выключать телевизор, он кыргыз садыр-жапаровского племени "бугу" - "оленей".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604042820
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