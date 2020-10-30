"Надо лечить не коронавирус, а государство!" - А.Веселов

10:43 30.10.2020 АНТОН ВЕСЕЛОВ | 30.10.2020 |

"Надо лечить не коронавирус, а государство!"

Как итогом длительных массовых беспорядков стал паралич органов власти



25 октября в Багдаде, Басре и некоторых других городах страны прошли массовые демонстрации, посвященные годовщине начала протестов 2019 года. За год столкновений сотни иракцев были убиты, десятки тысяч ранены. Итогом длительных массовых беспорядков стало падение правительства и паралич органов власти.



Не обошлось без пострадавших и на этот раз. Только в Багдаде не менее 33 протестующих были ранены в столкновениях с силовиками, ранения получили 11 сотрудников сил безопасности. По заявлениям митингующих, марш носил мирный характер, пока не появилась полиция, которая попыталась разогнать собравшихся с применением спецсредств. Премьер-министр М. аль-Кязыми заявил при этом, что "обязанность сил безопасности – защищать демонстрантов".



Глава правительства резонно опасается, что размах протестов может выйти на прошлогодний уровень, и тогда взорвется все. Несмотря на все обещания властей, в жизни граждан не видно перемен к лучшему. И людей больше не убеждают те доводы, что раньше все ресурсы направлялись на борьбу с запрещенным в России "Исламским государством"*, а теперь они уходят на борьбу с "пандемией". На одном из плакатов, который несли на демонстрации медики, было написано: "Надо лечить не коронавирус, а государство!".



Государство, располагающее гигантскими углеводородными ресурсами, вынуждено просить милостыню. Серия конференций стран-доноров (по Ираку) закончилась безрезультатно. На последней из них, в феврале 2018 г., суммарная обещанная помощь составила лишь немногим более 5 млрд долларов, и то в форме целевых кредитов на гуманитарную помощь миллионам детей-беженцев и реконструкцию школ и больниц. Тогда как на восстановление одной только разрушенной базовой инфраструктуры нужно не меньше 88 млрд долларов.



Богатейшие арабские монархии ограничились протоколами о намерениях, чем снова подтвердили, что "единство арабской нации" – миф, и вся политика сводится к принципу "падающего – толкни". 90 процентов помощи для реконструкции Ирака предоставили только десять стран; в десятку входят страны ЕС (тогда еще с учетом Великобритании), Турция и Япония.



Недавние переговоры в Вашингтоне показали, что на американскую помощь в Багдаде тоже могут не рассчитывать. Ирак вообще выпал из приоритетов политики США, по крайней мере до прояснения итогов президентских выборов в Америке. Угрозы Вашингтона закрыть посольство в Багдаде продемонстрировали, в каком зависимом, даже унизительном положении находятся иракские власти. Так, министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил: "Закрытие американского посольства пошлет неверные сигналы как экстремистам, которые вообразят, что одержали иллюзорную победу, так и иракскому народу, который будет думать, что окажется изолирован от мира. Это не поможет Ираку, и мы призываем администрацию в Вашингтоне пересмотреть свое решение". Министр призвал не проводить параллелей между Багдадом и ливийским Бенгази, где в 2012 году взяли штурмом американское консульство и убили четверых американцев, включая посла США. Министр жалостливо напомнил, что правительство Ирака приведено к присяге всего четыре месяца назад и прикладывает усилия к улучшению положения. Оставалось только расплакаться.



Госсекретарь М. Помпео сделал вид, что тронут: "Мы довольны тем, что Ирак предпринимают больше усилий для обеспечения повышенной безопасности наших сотрудников, находящихся в стране, и США продолжат делать все, что в их силах, для дальнейшей поддержки суверенитета и свободы Ирака. Там сейчас действует целый ряд незаконных вооруженных отрядов, которые теперь пообещали [...> не нападать на дипломатов США, которые работают в стране и находятся там для того, чтобы помогать иракскому народу построить суверенный, независимый и свободный Ирак". Только ничего не меняется – в ночь на 5 октября ракетному обстрелу подверглась американская база в районе международного аэропорта Багдада (обошлось без пострадавших); на следующий день две НУР были выпущены по посольству США, но упали напротив, у расположенной через реку гостиницы "Вавилон". Нанесен серьезный материальный ущерб. А тут еще при досмотре автомашины в Багдаде силы безопасности изъяли цинки с боеприпасами – более 24000 пулеметных патронов.



Сообщили, что мужественный президент Литвы Гитанас Науседа внес в сейм законопроект об увеличении количества литовских военнослужащих в Ираке с 11 до 50 человек в рамках операции НАТО Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"). А 19-23 октября премьер-министр М. аль-Казими во главе делегации посетил Францию, Берлин и Лондон. Главной целью вояжа было "преодоление экономического кризиса", то есть – глава правительства просил денег. От этого зависит теперь судьба богатейшего Ирака.



В Париже иракский премьер подписал три меморандума о намерениях: в отношении проекта железной дороги в Багдаде, об укрепления потенциала Министерства сельского хозяйства Ирака и о расширении приема иракских студентов во французские университеты. Макрон после переговоров ограничился записью в Twitter: "Франция по-прежнему привержена Ираку в борьбе с терроризмом и уважении его суверенитета".



Канцлер Ангела Меркель была не намного более многословной: на совместной пресс-конференции пообещала продолжать "поддерживать Ирак в его усилиях по обеспечению стабильности, безопасности и экономического роста". При этом фрау бундескнцлерин дипломатично воздержалась от упоминания о контракте с компанией "Сименс" на 12 млрд долларов, который был разорван иракской стороной под давлением США; о таком вслух не говорят.



Пожалуй, наиболее обещающей стала встреча М. аль-Кязими 22 октября в Лондоне с Борисом Джонсоном. Как сообщил министр нефти Ирака Ихсан Абдель Джаббар, обсуждались инвестиции в нефтехимическое производство, альтернативные источники энергии, добычу свободного и попутного нефтяного газа. Компания British Petroleum намерена увеличить площадь работ на месторождении Румейла в провинции Басра, а также ускорить реализацию инвестиционных проектов по добыче попутного газа.



То, что в Багдаде возлагают надежды на нефтегазовые месторождения, логично – больше рассчитывать не на что. Иракская сторона старается привлечь инвестиции американской ExxonMobil, итальянской Eni, "Газпрома", продолжаются консультации с французской Total. В попытке оптимизировать использование имеющегося потенциала Ирак аннулировал контракт с на разработку крупного (около 130 млрд кубометров) газового месторождения Мансурия в провинции Дияла и готовится предложить этот лот на новом лицензионном аукционе. Первая лицензия была выдана еще в 2010 году, спустя год был подписан контракт с консорциумом в составе турецкой ТРАО, кувейтской Kuwait Energy и корейской Kogas. Начало добычи газа было запланировано на 2015 год, но работы не продвинулись дальше предварительного ТЭО по причине отсутствия безопасности. Министерство нефти уже пригласило ряд международных компаний, в том числе "Газпром нефть", принять участие в новом конкурсе, чтобы создать консорциум, в котором 51% будет принадлежать Ираку и 49% – иностранной компании, которая предоставит лучшие технические решения для эксплуатации и разработки месторождения с проектным уровнем добычи 3 млрд м3/год.



Это не осталось незамеченным в Турции, и 14 октября Р. Эрдоган направил иракскому премьеру письменное приглашение посетить Анкару. Примечательно, что в тот же день министр экономики и финансов Иракского Курдистана Ават Шейх Джанаб обсудил с Генеральным консулом Турции в Эрбиле возможности дальнейших инвестиций в курдскую автономию. И еще одно совпадение – запланированный на этот день визит в Эрбиль главы МИД Греции Никоса Дендиаса был в последний момент отменен курдскими властями "по техническим причинам". Что ж, Эрдоган не упускает возможности показать каждому, кто есть кто: греческий министр уже летел на родину, когда турецкие власти отозвали разрешение на пролет его самолета через свое воздушное пространство (полет был продолжен лишь после того, как возник риск нехватки топлива и греческая делегация прибыла на военный аэродром в местечке Элефсина под Афинами со значительной задержкой).



В конце октября Багдад посетила российская делегация во главе со спецпредставителем президента по сирийскому урегулированию А. Лаврентьевым, которую принял премьер-министр Мустафа аль-Кязыми. На переговорах обсуждались "двусторонние отношения, укрепление совместного сотрудничества на различных уровнях, а также пути сотрудничества для достижения стабильности в регионе". Исходя из послужного списка руководителя делегации и входившего в состав делегации начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника М. Мизинцева, можно предположить, что в Москве начинают по-новому оценивать действия Турции. Особенно в свете событий в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. И не только оценивать, но и действовать. Хорошо, если так.



P.S. Что касается инвестиций, то горькой пилюлей для Багдада стали сообщения о том, что Пекин подтвердил намерение выделить 5 млрд долларов на строительство нового микрорайона в столице курдской автономии (которая, уверяют предсказатели, не сегодня-завтра провозгласит свою независимость от Ирака). Помимо жилого сектора, китайцы планируют возвести в иракском Курдистане современные бизнес-центры, торгово-развлекательные комплексы и спортивные городки. Уже выделен земельный участок, начато строительство подъездных путей. По завершении проекта местным жителям будет предоставлено свыше 8000 рабочих мест. Источник - fondsk.ru

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