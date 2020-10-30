Взрыв в Казахстане неминуем? - А.Уваров

10:44 30.10.2020

АНДРЕЙ УВАРОВ | 30.10.2020 |

Волки пришли и не уйдут, если их не перестрелять



Белоруссия, Армения / Азербайджан, Киргизия – события, происходящие там в последние два с половиной месяца, не случайны. Раскачивают ближнее зарубежье РФ циклично: ослабевая в одной республике, волнения начинаются в другой, там, где уже созданы очаги напряженности.



"Следующим на очереди" часто называют Казахстан. Сюда давно притянуто внимание Пекина, Вашингтона, Лондона, Анкары. Глава Объединенного командования Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс заявляет, что в связи с возобновлением "Большой игры" Чрезвычайный кабинет при британском правительстве (COBRA) должен перейти на круглогодичный режим работы. И Британия с головой погружается в казахстанскую тематику.



Разумеется, не надо уподобляться мальчишке из притчи, постоянно поднимавшему тревогу "Волки! Волки!". Надо просто знать, что волки пришли и не уйдут, если их не перестрелять. Взрыв в Казахстане неминуем, причем в ближайшее время. И для минимизации его последствий необходимо еще раз указать на раздуваемые очаги.



Первый источник бунта – это всегда внутренние имущественные и социально-экономические противоречия. Для таких нефтедобывающих стран, как Казахстан, они усугубляются падением цен на нефть, очень значительным сокращением производства и продолжительным локдауном. Отсюда и быстрое падение доверия к власти.



В Казахстане все знают, что такое отношение "нищего аула к сытому городу" (нищего сельского Юга к промышленному Северу и богатой Алма-Ате). Добавим сюда нерешенные проблемы внутри ЕАЭС, особенно в отношении таможенного регулирования, сопряженного с потоками контрабанды из Китая. Когда мы говорим, что волнения на этой почве неизбежны, мы не преувеличиваем.



Имущественное дифференцирование общества усугубляется тем, что на него набрасывают аркан трайбализма под видом "ренессанса самобытных национальных традиций", заводят разговоры об исторической неравности жузов, делят общество на "қара сүйек" (черная кость) и "ақ сүйек" (белая кость). Сегодня даже ребенок-казах знает, кто он – торе, аргын, шыпырашты или найман.



И ведь не русские, а казахи называют провинциалов в своей республике "мамбетами" и "лашпеками". Общество расколото и по социальному, и по родоплеменному признакам. Чем глубже этот раскол, тем удобнее раздувать очаги нестабильности.



Не секрет, что в Казахстане при сохранении серьезного уровня авторитета Назарбаева существует весомое недовольство "семьей" и коррупцией, которую с ней отождествляют. Дальновидный Елбасы несколько раз отводил от себя последствия нынешнего белорусского "противостояния приевшемуся". Эксперименты с законодательством закончились эффектным "уходом с сохранением", которое политтехнологи называют "методом Назарбаева".



Тем не менее многое в "семье" продолжает раздражать. В том числе скандал с ныне покойным внуком Елбасы Айсултаном Назарбаевым, который, будучи офицером ГРУ МО Казахстана, попросил в Лондоне политического убежища и заявил, что владеет информацией о "высокомасштабной коррупции между правительствами Казахстана и России". Эта фигура все время находилась под плотной внешней опекой. Градус неприязни к "семье" привел и к тихому уходу из публичной политики Дариги Назарбаевой.



Серьезная проблема – межнациональные отношения. За последний год бытовые ссоры не раз перерастали в столкновения дунган, уйгуров, курдов. Не забудем, сколько денег и сил тратят американцы, чтобы раздуть в Казахстане синофобию.



Сохраняется высокая температура у казахско-русских отношений. Зачастую эту температуру повышают внешние силы, как в недавней истории с "делом Кирилла Божко", спровоцированной украинскими блогерами. Однако отношения между русскими и казахами и без украинцев не безоблачны.



В то же время национальная политика АкОрды приводит к росту недоверия неказахского населения к властям, что может стать решающим в случае массовых беспорядков. Если русские будут продолжать уезжать, то уйгуры или дунгане, как показали Кордайские беспорядки, будут браться за оружие.



Казахские эксперты считают, что главной причиной возможного политического кризиса в Казахстане могут быть столкновения на этнорелигиозной почве. Их сложно предугадать, возникают они внезапно и разгораются быстро. Не менее серьезные проблемы радикально настроенных религиозных меньшинств, особенно это касается салафитов, количество которых не уменьшается и с которыми работают внешние силы.



Ближайший повод для бунта – выборы нового мажилиса и региональных маслихатов 10 января 2021 года. Ноябрь и декабрь подогреют настроения протеста, повод уже понятен, а в то, что выборы на этот раз будут честными, похоже, не верит никто.



Подаренная обществу демократическая отдушина в виде провозглашенного летом курса на построение "слышащего государства" и поправок к закону о митингах и собраниях, регистрации политических партий лишь частично изменила правила политической конкуренции. Токаев сказал: "Власть не считает, что несогласие – это деструктив". Только несогласие бывает разным, особенно если оно подготовлено.



Новых партий в Казахстане пока не появилось, но "аблязовщина" в силе и наверняка тоже переживает трансформацию. То есть главной угрозой стабильности является "несистемное" сопротивление, а выборы идеально вмещают в себя давно отработанную схему цветных мятежей. Ученики есть, учителя готовы.



Freedom House и Human Rights Watch уже высказали свое недовольство новыми законами Токаева – они недостаточно либеральны. Сорос и его креатура в РК ратуют за создание в республике активного гражданского общества и "роста молодежного активизма".



Паззлы складываются сами: книгу о голодоморе в Казахстане (созданного, естественно, Кремлем) пишет не казашка, а Сара Камерон; демократизацией занимаются проекты DFID, USAID, Фонд Ага Хана. А тут подоспел и Голливуд с сиквелом фильма "Борат", вызывавшим очередной общественный протест.



Эта оскорбляющая нормальное человеческое чувство кинокартина привела к появлению заявлений вроде широко растиражированного письма Бакатжана Базарбека, которое является, по сути, революционным манифестом: "Мы перестали быть родиной известных поэтов и батыров. Мы уверенно превращаемся в страну воров, аферистов и мошенников… " Посыл очевиден: Запад демонстрирует Казахстану его убогость и, чтобы "Бораты" закончились, надо менять власть. Очередная тряска началась.