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Усть-Каменогорск и Восточно-Казахстанскую область закрыли на карантин
10:50 30.10.2020

Жителям ВКО можно передвигаться по области, за исключением пребывания в областном центре.

С 1 ноября ВКО закроют для приезжающих из других регионов и для выезжающих. Отдельно будет закрыт Усть-Каменогорск. За сутки 29 октября в регионе выявили сразу 205 новых случаев коронавируса, передает zakon.kz.

Соответствующее постановление подписал заместитель главного санврача региона.

Запретить въезд/выезд граждан на/с территорию(-и) области и территорию(-и) г. Усть-Каменогорска, - сказано в постановлении.
При этом жителям ВКО можно передвигаться по области, за исключением пребывания в областном центре.

В рамках этого запрета есть исключения. Беспрепятственный въезд/выезд через санитарные посты (при предъявлении путевых листов, нарядов на работу, планов-заданий, товарных накладных, командировочных документов, направлений медицинских учреждений, удостоверения личности) разрешен для:

- сотрудников организаций жизнеобеспечения населения;

- лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям;

- лиц, находившихся на лечении и под наблюдением в карантинных стационарах;

- транзитных пассажиров и автоперевозчиков грузов;

- транспортных средств, перевозящих вахтовых работников;

- транспорта и лиц, задействованных в проведении осенне-полевых работ, природоохранных, ветеринарных, сельскохозяйственных мероприятий, дорожно-ремонтных работ, аварийных служб, поставщиков товаров первой необходимости, продуктов питания, медикаментов, твердого, жидкого топлива и ГСМ, а также весь грузовой транспорт с товарами, оборудованием и материалами для обеспечения хозяйственной жизнедеятельности области, при представлении подтверждающих документов (свидетельство о государственной регистрации, для работников - справка с места работы свободного образца, заверенная печатью);

- лиц, возвращающихся к месту постоянного проживания и жителей области (членов одной семьи) для посещения загородных домов (дач, пасек, заимок, зимовок), при предоставлении правоустанавливающих документов;

- передвижения от места жительства до места работы и обратно при наличии справки работодателя свободного образца, заверенной печатью.

Этим же постановлением предписано установление 13 санитарных постов на границах области:

- со стороны Алматинской области 1 пост, Карагандинской области 1 пост, Павлодарской области 2 поста.

- на автопереходах через Государственную границу Казахстана в пунктах пропуска "Аул", "Уба" (Шемонаихинский район - 1, Бородулихинский район - 1 ) и по границам Усть-Каменогорска - 7 постов.

Режим и сроки функционирования санпостов могут быть изменены, в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции COVID-19;

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604044200
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