Миллиардер Алишер Усманов пожертвовал Сардинии €500 000

15:31 30.10.2020

До этого на борьбу с пандемией он также выделил средства России и Узбекистану.



Миллиардер Алишер Усманов пожертвовал Сардинии €500 000, чтобы помочь итальянскому региону в борьбе с COVID-19. Ранее бизнесмен рассказывал, что у него с Италией "особые отношения", передает Forbes.



Основатель и главный акционер USM Holdings Алишер Усманов пожертвовал итальянскому региону Сардиния €500 000, сообщает издание Tiscali со ссылкой на письмо, которое миллиардер отправил президенту Сардинии Кристиану Солинасу.



Представитель холдинга USM подтвердил Forbes информацию о пожертвовании, но отказался раскрыть детали.



"Я благодарен вам и всем жителям Сардинии за теплый прием, который получаю на этом прекрасном острове последние 30 лет и в настоящий момент. Мой скромный вклад - это меньшее, что я могу сделать для тех, кто пострадал от пандемии, и для тех, кто самоотверженно борется с ней на Сардинии. От всей души отдаю еще €500 000 на помощь правительству Сардинии в этом благородном деле. Прошу вас направить эти деньги на программу по разработке и реализации мер по защите здоровья и жизни ваших соотечественников", - написал Усманов в письме, которое цитирует Tiscali.

Усманов владеет недвижимостью на Сардинии. Бизнесмен рассказывал в интервью Forbes, что регулярно посещает итальянский регион.



"У меня с Италией все-таки особые отношения - я живу почти все лето на Сардинии", - говорил Усманов. В сентябре 2018 года он стал почетным гражданином сардинской коммуны Арцакена.



Местное издание L"Unione Sarda отмечает, что миллиардер уже жертвовал региону средства на борьбу с COVID-19 в первую волну пандемии. Размер пожертвования не уточняется.



Ранее Алишер Усманов также жертвовал деньги на борьбу с коронавирусом в России. Принадлежащий USM Holdings "Металлоинвест" отдал 2 млрд рублей на помощь медицинским учреждениям Старого Оскола, Губкина (Белгородская область), Железногорска (Курская область) и Новотроицка (Оренбургская область), а также областным центрам близлежащих городов (Курска, Белгорода, Оренбурга и Орска). Входящая в USM "Байкальская горная компания" пожертвовала России 302,5 млн рублей. Из личных средств акционеров USM на борьбу с COVID-19 пошли 2 млрд рублей.



Усманов помогал и родному Узбекистану. 31 июля стало известно, что он выделил стране 100 млрд сумов ($10 млн) на поощрение медиков, работающих с коронавирусными больными. До этого он направил $20 млн в фонд "Милосердие и здоровье" при Минздраве Узбекистана на борьбу с коронавирусом.