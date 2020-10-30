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Вирус убил известного таджикского журналиста Махмуджона Дадобоева
15:33 30.10.2020

В Худжанде скончался известный таджикский журналист Махмуджон Дадобоев

Алия Хамидуллина,

Он уже шел на поправку и после выписки планировал приступить к работе

29 октября не стало Махмуджона Дадобоева, известного журналиста, основателя и руководителя нескольких телеканалов. Он скончался на 51 году жизни в инфекционной больнице Худжанда, куда был госпитализирован несколько дней назад вместе с супругой. С началом пандемии эта больница была перепрофилирована в клинику для лечения больных с пневмонией и коронавирусом.

"Я с ним общался в прошлую пятницу, 23 октября, - сообщил "Азия-Плюс" его коллега Джамшед Маъруф. – Он сказал, что в его состоянии заметны улучшения. Пообещал, что мы увидимся с ним уже в понедельник, у него были грандиозные планы. Очень печально, что его жизнь оборвалась в столь молодом возрасте. Это невосполнимая утрата. Его уход из жизни стал для нас неожиданным. Он столько мог бы еще сделать".
Карьера Махмуджона Дадобоева была богатой и выдающейся. Он родился 27 ноября в 1968 году в Худжанде, в махалле Пахтакор. Свою трудовую деятельность начал в сложные для страны времена.

С 1993 по 1995 годы работал журналистом на ТВ "Джахоноро". В 1996-97 годы был главным редактором ТВ-7. Потом вместе со своими коллегами журналистами основал телерадиокомпанию "СМ-1" и шесть лет являлся ее генеральным директором.

Со слов его коллег, ТВ СМ-1 было передовым телевидением, и его директор был скромным и всегда вел себя на равных.

"Он никогда не хвастался своими успехами, травил анекдоты, был со всеми предельно вежливым и внимательным. Для меня это было удивительным, - вспоминает Наби Юсупов. – Очень жаль, что с нами нет больше этого умного и разностороннего человека. Отечественная журналистика потеряла одного из самых ярких ее представителей".
В 2006-2007 годы Махмуджон Дадобоев был представителем Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана (НАНСМИТ) в Согдийской области. В 2007-2008 гг являлся главным редактором газеты "Согд".

С 2008 по 2012 год Махмуджон Дадобоев возглавлял телерадиокомпанию "Джахоноро". В 2016 году он был пресс-секретарем на тот момент главы Худжанда Раджаббоя Ахмадзода.

"Махмуджона Дадобоева можно считать пионером в создании независимых СМИ Таджикистана, - говорит Музаффар Юнусов, его коллега и нынешний пресс-секретарь председателя Согдийской области. – Он один из немногих, кто представлял Таджикстан на международных мероприятиях и всегда с гордостью отзывался о своей стране. Он был патриотом и очень любил свой родной город Худжанд".
Многие нынешние журналисты вспоминают Махмуджона Дадобоева, как своего доброго наставника, учителя и верного товарища, который с удовольствием передавал свои знания и навыки молодому поколению.

соцсети
Он преподавал журналистику в Худжандском государственном университете, организовывал различные тренинги для журналистов, являлся грамотным медиа экспертом.

"О Махмуджоне я не могу писать в прошедшем времени, да и не хочу, - говорит его коллега и друг Абдумалик Кадыров. – Ибо он для меня останется всегда таким же веселым, и в то же время, серьезным другом, каким был всегда. Мы познакомились в далеком 98-м и я не помню ни одной своей поездки в Худжанд, чтобы мы не встретились с ним. В этом городе с ним нельзя было пропасть: он решал любые вопросы, начиная от заселения в нормальном номере гостиницы (да, были времена, когда это было проблемой) и заканчивая организацией встреч с председателем области. Я больше не хочу ездить в Худжанда, ибо там нет тебя, Махмуджон. Мне не будет хватать твоего полусаркастического, полуудивленного, полушуточного "Ииййй, акооо!!", в котором чувствовались и дружба и уважение и братская любовь. Покойся с миром, брат! Ҷоят ҷаннат шавад!"

Смерть Махмуджона Дадобоева стала неожиданностью для всех, кто его знал.

Махмуджон Дадобоев похоронен утром 30 октября на кладбище Муродбахш массива Пахтакор в Худжанде.

Медиа-группа "Азия-Плюс", его коллеги, друзья выражают свои искренние соболезнования его родным и близким.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - asiaplustj.info
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