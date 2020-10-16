 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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16:37  Издана новая монография Л.В. Мельниковой "Русская Православная Церковь и Русско-турецкая война 1877–1878 гг."

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Издана новая монография Л.В. Мельниковой Русская Православная Церковь и Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Издана новая монография Л.В. Мельниковой "Русская Православная Церковь и Русско-турецкая война 1877–1878 гг."
16:37 30.10.2020

Мельникова Л.В. Русская Православная Церковь и Русско-турецкая война 1877–1878 гг. – М.: Издательский центр "Воевода"; Кучково поле, 2020. – 400 с.: ил.; 8 с. ил. ISBN 978-5-9907253-4-8 (ООО "Издательский центр "Воевода"); ISBN 978-5-9950-0998-6 (ООО "Кучково поле"). Тираж 700 экз.

Монография посвящена исследованию роли Русской Православной Церкви в борьбе России с Османской империей в 1877–1878 гг., итогами которой стали изменение политической карты Балкан (автономия Болгарии, независимость Сербии, Черногории и Румынии) и усиление влияния России в регионе.

Впервые в историографии на широкой архивно-документальной базе рассмотрено всестороннее участие духовенства в российском "славянском движении", а также прослежена связь войны 1877–1878 гг. с церковно-политическими событиями, происходившими на Балканах и Ближнем Востоке в конце 1850-х – начале 1870-х гг.

В работе исследованы: церковно-политические предпосылки Русско-турецкой войны (православный фактор русской политики на Балканах), в том числе попытки русской церковной и светской дипломатии урегулировать греко-болгарскую церковную распрю; место и роль духовного сословия в российском общественном подъеме на начальном этапе Восточного кризиса (1875–1876 гг.); официальная позиция Русской Церкви по отношению к начавшейся войне, нашедшая отражение в соответствующей церковной проповеди; меры, принятые Святейшим Синодом в связи с военными нуждами; взаимодействие Церкви с Обществом попечения о раненых и больных воинах (с 1879 г. – Российское общество Красного Креста); деятельность общин сестер милосердия; всесторонняя помощь раненым со стороны православных обителей России; положение в годы противостояния Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне; роль военного духовенства в регулярной армии; отражение войны 1877–1878 гг. (в том числе восприятие "братьев-славян") в записках полковых священников; взаимоотношения во время похода русского армейского духовенства с болгарскими и греческими священнослужителями; новый диалог между Константинопольской Патриархией и российским Святейшим Синодом по поводу болгарской схизмы в 1878–1879 гг.; реакция русского общества на Сан-Стефанский мирный договор и Берлинский трактат; церковные памятники Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

Книга предназначена как для специалистов, так и для всех, интересующихся историей России и Русской Православной Церкви

Источник - Институт российской истории РАН
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604065020
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