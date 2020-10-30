 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Караван-сараи для шайтан-арбы. В Казе "добивают" русские названия ж.д. станций
16:42 30.10.2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сайте Правительства РК опубликовано постановление "О переименовании железнодорожного вокзального комплекса и некоторых железнодорожных станций и изменении транскрипций названий некоторых железнодорожных станций", передает корреспондент МИА "Казинформ".

В частности, в Акмолинской области изменены названия двух станций: железнодорожную станцию Астана Нурлы-жол Акмолинского отделения перевозок переименовали в железнодорожную станцию Нұр-Сұлтан Нұрлы жол, а железнодорожную станцию ОП-39 Акмолинского отделения перевозок – в железнодорожную станцию Өндіріс.

Две станции переименовали и в Карагандинской области: станцию Весна Карагандинского отделения перевозок в станцию Ақжолтай, станцию Промежуточная Карагандинского отделения перевозок - в станцию Мыңбала.

Железнодорожная станция Компала Актюбинского отделения перевозок теперь будет именоваться станцией Көкала. В Жамбылской области железнодорожную станцию Луговая Жамбылского отделения перевозок переименовали в Түрксіб.

В Северо-Казахстанской области железнодорожная станция Новоишимская Северо-Казахстанского отделения перевозок стала станцией Жаңаесіл 2, а станция Володарское Северо-Казахстанского отделения перевозок – станцией Саумалкөл.

Поменяли свое название сразу четыре станции в ВКО: железнодорожную станцию Серебрянка Восточно-Казахстанского отделения перевозок переименовали в Күмістау, станцию Селезновка Восточно-Казахстанского отделения перевозок в станцию Көкжиек, станцию Огневка Восточно-Казахстанского отделения перевозок в станцию Таусамалы, станцию Зыряновск Восточно-Казахстанского отделения перевозок в станцию Алтай.

Источник - КАЗИНФОРМ
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