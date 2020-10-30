КырПравительство анонсировало создание "Комиссии по реформам": родовую общину в соседскую?

16:45 30.10.2020

Tazabek - Необходимо восстановить доверие между населением, бизнесом и органами государственной власти. Об этом сегодня, 30 октября, на пресс-конференции в Бишкеке сказал первый вице-премьер-министр КР Артем Новиков, отвечая на вопрос, как на уладить сложившуюся ситуацию в стране.



По его словам, нужно вернуть доверие международных партнеров и инвесторов для работы на рынке Кыргызстана. При этом, по его мнению, необходимо обеспечить стабильность и предсказуемость в стране.



Он напомнил, что на прошлой неделе прошло заседание Совета по развитию бизнеса с участием Садыра Жапарова. На данном мероприятии было много представителей от ассоциаций бизнеса.



Как сказал А.Новиков, состоялась дискуссия, на которой были озвучены текущие проблемы бизнеса.



"По итогам встречи был утвержден совместный план действий с бизнесом, были обозначены приоритеты, по которым мы будем в ближайшее время работать", - пояснил он.



Также вторым блоком вопросов, которые необходимо рассмотреть в настоящее время, он считает создание равных правил игры и условий для предпринимателей на рынке.



"За предыдущие годы сложился дисбаланс. У кого-то было больше привилегий, у кого-то – меньше. Сейчас наша главная задача – обеспечить равную конкурентную работу всего предпринимательского сектора в нашей стране. Мы должны исключить такой момент, когда кто-то платит налоги, а кто-то не платит налоги и занимается контрабандой. Для решения этого вопроса правительством предусмотрен ряд мер по упрощению ведения процедур ведения бизнеса, по изменению подходов в функционировании налоговой службы, по изменению правил и усилению конкурентоспособности при работе с таможенными органами. В ближайшее время будет создана Комиссия по реформам, которая займется кардинальными изменениями в экономическом блоке страны", - сообщил он.