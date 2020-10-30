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Экс-солистка "ВИА Гры" Эрика Герцег рассказала о муже-казахе
16:48 30.10.2020

Бывшая участница российского коллектива "ВИА Гра" Эрика Герцег не так давно переехала в Алматы. Певица работает здесь по контракту.

Девушка откровенно рассказала обо всем интервью казахстанскому ведущему Тимуру Балымбетову, пишет nur.kz.

Эрика поделилась впечатлениями об Алматы.

"Для меня это как азиатская Швейцария. Вначале у меня были проблемы с давлением. Но я привыкла. Мне люди нравятся здесь. Они такие простые и душевные", - рассказала девушка.

Полное интервью с Эрикой, смотрите на видео



Еще в беседе с Тимуром, певица рассказала о своей личной жизни и призналась, что сейчас счастлива как никогда и что у нее есть отношения.

Своего любимого, Эрика называет уже мужем, хотя пара не оформила свои отношения официально, ее это совсем не смущает.

Известно, что муж по национальности казах, но имя своего избранника Эрика пока держит в секрете.

Сексапильная блондинка также опровергла все слухи на счет ее связи с Константином Меладзе.

Источник - vkurse.kz
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