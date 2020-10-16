Вышло 3-е исправленное и дополненное издание монографии В.В. Трепавлова "История Ногайской Орды"

16:49 30.10.2020

Вышло 3-е издание монографии В.В. Трепавлова "История Ногайской Орды"



Трепавлов В. В. История Ногайской Орды. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Квадрига, 2020. – 1040 с. ISBN 978-5-91791-352-0



Книга посвящена истории крупного средневекового государства, располагавшегося на территории современных России и Казахстана, – Ногайской Орды, которая возникла в ходе распада Золотой Орды в XV в. и прекратила существование в первой трети XVII в.



Подробное исследование политической истории ногайской державы сопровождается очерками по отдельным проблемам: территория, население, экономика, культура и т.д.



Рассматриваются связи Ногайской Орды с соседними государствами и народами, в том числе с татарскими и среднеазиатскими ханствами, Казахским ханством, Османской империей, Кавказом.



Специальный очерк отведен характеристике ногайско-русских отношений.



В приложении даются генеалогические схемы мангытской знати – правящего клана ногаев.



Исследование выполнено на основе архивных материалов, многие из которых впервые вводятся в научный оборот, а также восточных и западноевропейских источников, русских летописей и других документов.



Третье издание существенно дополнено в связи с обнаружением новых источников и с учетом обширной новейшей историографии.



9 октября 2020 г. в Московском доме национальностей прошла презентация книги.



Мероприятие было организовано издательством "Квадрига" и ногайской общиной Москвы.