Турецкий Измир сотрясло на 6,6 баллов. Есть жертвы и в Греции

17:35 30.10.2020

В результате землетрясения на западе Турции погибли 12 человек и 438 пострадали, заявил в телеобращении к нации президент республики Тайип Эрдоган.

"Спасатели работают на завалах 17 разрушенных зданий. Мы используем все возможности для проведения спасательных операций", - добавил турецкий лидер.



Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем в пятницу на западе Турции. Эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, местные сейсмологи оценили магнитуду в 6,9.

Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.

Разрушения также зафиксировали на греческом острове Самос. По сообщениям СМИ, там погибли два ребенка.

По сообщению российского посольства в Анкаре, информации о том, что при землетрясении пострадали граждане страны, нет.

Позднее агентство Anadolu сообщило, что у берегов Турции в Эгейском море произошло второе за день землетрясение, его магнитуда составила 5,1. Его эпицентр находился в 20 километрах от района Кушадасы в провинции Айдын на юго-западе страны. О последствиях подземных толчков пока не сообщается.



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РИА Новости. Сейсмическая лаборатория Афинского университета повысила до 6,8 магнитуду землетрясения, которое произошло возле острова Самос (Додеканесские острова Греции). Первоначально сообщалось о магнитуде 6,6.

Землетрясение произошло в 13.51 (14.51 мск). Очаг находился в 24 километрах северо-западнее Самоса на глубине 10 километров. Землетрясение длилось 10 секунд.

Из-за землетрясения отложено телеобращение премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, которое планировалось передать в 15.00 (16.00 мск), сообщила пресс-служба премьера.



Землетрясение ощущалось и в Афинах.



"Согласно сообщению мэра Западного Самоса Александроса Лимпериса, один человек ранен при падении стены", - сообщает станция.

Сообщается, что обрушилась часть церкви Богоматери в Карловаси, ущерб нанесен ряду зданий.

В пятницу также сообщалось о землетрясении магнитудой 6,6 на западе Турции, эпицентр которого находился в районе города Сеферлихисар провинции Измир. по последним данным, оно вызвало значительные разрушения в Измире.