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Рахмон тихо и буднично инаугурировался в 5-й раз. ТаджПравительство отправлено в отставку
18:48 30.10.2020

Правительство Таджикистана в полном составе сложило свои полномочия

Советующий указ сегодня подписал Эмомали Рахмон после вступления в должность президента.
Кохир Расулзода, премьер-министр Таджикистана

Сегодня президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал Указ, согласно которому нынешнее правительство страны ушло в отставку.

Согласно указу новоизбранного президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который возглавляет и правительство страны, сложившие свои полномочия члены правительства страны до формирования нового состава будут выполнять свои обязанности, сообщает пресс-служба президента.

Это обычная практика после выборов президента и отвечает установленным нормам Конституции Таджикистана. Указ подписан в соответствии со статьей 74 Конституции Республики Таджикистан и статьей 9 Конституционного закона Республики Таджикистан "О Правительстве Республики Таджикистан".

Напомним, членами правительства Таджикистана считаются премьер-министр, его первый заместитель, заместители, министры и главы государственных комитетов.

Сегодня, 30 октября, Эмомали Рахмон принял президентскую присягу в пятый раз. После присяги он выступил перед участниками церемонии инаугурации с речью. Что он обещал сделать за время правления,

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Удвоим ВВП и добьемся таки энергетической независимости: Что пообещал Эмомали Рахмон своему народу?
14:45, сегодняАвтор: Мусо Бобоходжиев, Asia-Plus
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Эмомали Рахмон
Фото: Коммерсантъ
Новоизбранный президент Таджикистана Эмомали Рахмон 30 октября принял президентскую присягу в пятый раз. После присяги он выступил перед участниками церемонии инаугурации с речью.

Вот несколько цитат из его выступления:
- Сегодня я благодарен судьбе за то, что удостоен доверия моего народа, за эту великую веру и искреннюю поддержку. Я преклоняюсь перед всем славным народом Таджикистана.

- Для меня независимость и свобода моей дорогой Родины, мир и политическая стабильность моей любимой страны, национальное единство и единство моего великого народа являются одними из самых священных ценностей.

- Я получил много любви, искренности и доброты от народа Таджикистана, и буду служить ему верой и правдой, с чистой совестью и благими намерениями, всем своим существом.
- Я искренне и горячо люблю свою любимую Родину и свой народ, потому что я достиг этого уровня хлебом-солью моего великого народа, и я буду помнить это до последнего вздоха своей жизни и не предам его.

Обещания Эмомали Рахмон на следующий срок правления
- В следующие семь лет за счет эффективного использования национальных ресурсов и всех возможностей мы должны достичь полной энергетической независимости, полностью выйти из коммуникационного тупика и превратить Таджикистан в транзитную страну.

- За это время мы должны приблизиться к другой стратегической цели - защите продовольственной безопасности, чтобы ускорить процесс быстрой индустриализации, которая создаст сотни тысяч новых рабочих мест и сократит трудовую миграцию.

- Прежде всего, нам необходимо повысить уровень и качество жизни людей за счет расширения реализации "Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года", потому что каждый гражданин страны заслуживает достойной жизни.

- В течение следующих семи лет экономический сектор будет уделять приоритетное внимание трем основным задачам - обеспечению устойчивого развития за счет повышения диверсификации и конкурентоспособности национальной экономики, увеличения доли среднего класса и достижения социально-экономического развития стран со средним уровнем дохода.
- В течение следующих семи лет мы должны удвоить рост ВВП страны, увеличить долю среднего класса до 45 процентов и сократить бедность до 15 процентов.

- Качество услуг в области науки, образования, здравоохранения и социальной защиты будет постепенно улучшаться, и более 123 миллиардов сомони будет направлено в эти сферы из всех источников финансирования, включая пенсионное обеспечение и социальное страхование.

- В течение следующих семи лет банковская система страны предоставит более 100 миллиардов сомони кредитов на развитие различных экономических и социальных сфер, что в 1,5 раза больше, чем за предыдущие семь лет.

- В целях расширения географии перевозок грузов и повышения качества транспортных услуг в ближайшие семь лет мы построим 1500 километров автомобильных дорог международного значения.

- В течение следующих семи лет мы намерены принять более 540 тысяч молодых людей в стране для получения высшего образования, направить до 40 тысяч талантливых молодых людей на получение высшего образования в развитых странах и для различных секторов нашей национальной экономики.

- В целях дальнейшего повышения социального статуса женщин и расширения их деятельности в экономике мы разрабатываем и реализуем "Национальную стратегию активизации роли женщин в Республике Таджикистан на 2021-2030 годы".

Источник - asiaplustj.info
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