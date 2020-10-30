Рахмон тихо и буднично инаугурировался в 5-й раз. ТаджПравительство отправлено в отставку

18:48 30.10.2020

Правительство Таджикистана в полном составе сложило свои полномочия



Советующий указ сегодня подписал Эмомали Рахмон после вступления в должность президента.

Кохир Расулзода, премьер-министр Таджикистана



Сегодня президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал Указ, согласно которому нынешнее правительство страны ушло в отставку.



Согласно указу новоизбранного президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который возглавляет и правительство страны, сложившие свои полномочия члены правительства страны до формирования нового состава будут выполнять свои обязанности, сообщает пресс-служба президента.



Это обычная практика после выборов президента и отвечает установленным нормам Конституции Таджикистана. Указ подписан в соответствии со статьей 74 Конституции Республики Таджикистан и статьей 9 Конституционного закона Республики Таджикистан "О Правительстве Республики Таджикистан".



Напомним, членами правительства Таджикистана считаются премьер-министр, его первый заместитель, заместители, министры и главы государственных комитетов.



Сегодня, 30 октября, Эмомали Рахмон принял президентскую присягу в пятый раз. После присяги он выступил перед участниками церемонии инаугурации с речью. Что он обещал сделать за время правления,



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Удвоим ВВП и добьемся таки энергетической независимости: Что пообещал Эмомали Рахмон своему народу?

14:45, сегодняАвтор: Мусо Бобоходжиев, Asia-Plus

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Эмомали Рахмон

Фото: Коммерсантъ

Новоизбранный президент Таджикистана Эмомали Рахмон 30 октября принял президентскую присягу в пятый раз. После присяги он выступил перед участниками церемонии инаугурации с речью.



Вот несколько цитат из его выступления:

- Сегодня я благодарен судьбе за то, что удостоен доверия моего народа, за эту великую веру и искреннюю поддержку. Я преклоняюсь перед всем славным народом Таджикистана.



- Для меня независимость и свобода моей дорогой Родины, мир и политическая стабильность моей любимой страны, национальное единство и единство моего великого народа являются одними из самых священных ценностей.



- Я получил много любви, искренности и доброты от народа Таджикистана, и буду служить ему верой и правдой, с чистой совестью и благими намерениями, всем своим существом.

- Я искренне и горячо люблю свою любимую Родину и свой народ, потому что я достиг этого уровня хлебом-солью моего великого народа, и я буду помнить это до последнего вздоха своей жизни и не предам его.



Обещания Эмомали Рахмон на следующий срок правления

- В следующие семь лет за счет эффективного использования национальных ресурсов и всех возможностей мы должны достичь полной энергетической независимости, полностью выйти из коммуникационного тупика и превратить Таджикистан в транзитную страну.



- За это время мы должны приблизиться к другой стратегической цели - защите продовольственной безопасности, чтобы ускорить процесс быстрой индустриализации, которая создаст сотни тысяч новых рабочих мест и сократит трудовую миграцию.



- Прежде всего, нам необходимо повысить уровень и качество жизни людей за счет расширения реализации "Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года", потому что каждый гражданин страны заслуживает достойной жизни.



- В течение следующих семи лет экономический сектор будет уделять приоритетное внимание трем основным задачам - обеспечению устойчивого развития за счет повышения диверсификации и конкурентоспособности национальной экономики, увеличения доли среднего класса и достижения социально-экономического развития стран со средним уровнем дохода.

- В течение следующих семи лет мы должны удвоить рост ВВП страны, увеличить долю среднего класса до 45 процентов и сократить бедность до 15 процентов.



- Качество услуг в области науки, образования, здравоохранения и социальной защиты будет постепенно улучшаться, и более 123 миллиардов сомони будет направлено в эти сферы из всех источников финансирования, включая пенсионное обеспечение и социальное страхование.



- В течение следующих семи лет банковская система страны предоставит более 100 миллиардов сомони кредитов на развитие различных экономических и социальных сфер, что в 1,5 раза больше, чем за предыдущие семь лет.



- В целях расширения географии перевозок грузов и повышения качества транспортных услуг в ближайшие семь лет мы построим 1500 километров автомобильных дорог международного значения.



- В течение следующих семи лет мы намерены принять более 540 тысяч молодых людей в стране для получения высшего образования, направить до 40 тысяч талантливых молодых людей на получение высшего образования в развитых странах и для различных секторов нашей национальной экономики.



- В целях дальнейшего повышения социального статуса женщин и расширения их деятельности в экономике мы разрабатываем и реализуем "Национальную стратегию активизации роли женщин в Республике Таджикистан на 2021-2030 годы".