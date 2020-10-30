"Да обезобразит Всевышний лицо этой твари", - Хабиб Нурмагомедов о Макроне и Собчак

20:12 30.10.2020

Непобежденный российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов обрушился с критикой на президента Франции Эммануэля Макрона после его оскорбительных высказываний в отношении мусульман.



Напомним, Макрон осудил жестокое убийство школьного учителя, совершенное выходцем из Чечни, пообещав защитить светские ценности Франции от радикального ислама и указал на кризис мусульманской религии.



Хабиб, который вырос и живет в традиционном мусульманском регионе нашей страны Дагестане не смог пройти мимо столь вызывающего, по его мнению, высказывания. В своем Instagram он опубликовал фотографию Макрона, с отпечатком ботинка на лице.



"Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчете, и вы это увидите", - написал спортсмен.



Как подчеркнул Хабиб, мусульмане любят пророка Мухаммеда даже больше, чем своих отцов, матерей и других близких людей. Что же касается тех, кто поддерживает Макрона, то Нурмагомедов уверен, что это им еще "выйдет боком".



Напомним, среди поддержавших президента Франции - российская телеведущая Ксения Собчак. Ранее сообщалось, что за это исламские радикалы пообещали отрезать ей голову.