По турецкому Измиру после разрушительного землетрясения ударила волна цунами

20:52 30.10.2020

Землетрясение в крупном турецком курортном городе Измир вызвало волну цунами. В социальных сетях очевидцы опубликовали видео.



Ранее сообщалось, что в городе произошло масштабное землетрясение магнитудой 6,6, в результате которого обрушились и пострадали десятки зданий.



Под обломками могут находиться люди. Местные жители уже начали разбор завалов в некоторых частях города.



Очевидцы публикуют в соцсетях многочисленные видео случившегося. Особенно много кадров из пострадавшего Измира.



