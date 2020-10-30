|По турецкому Измиру после разрушительного землетрясения ударила волна цунами
20:52 30.10.2020
Землетрясение в крупном турецком курортном городе Измир вызвало волну цунами. В социальных сетях очевидцы опубликовали видео.
Ранее сообщалось, что в городе произошло масштабное землетрясение магнитудой 6,6, в результате которого обрушились и пострадали десятки зданий.
Под обломками могут находиться люди. Местные жители уже начали разбор завалов в некоторых частях города.
Очевидцы публикуют в соцсетях многочисленные видео случившегося. Особенно много кадров из пострадавшего Измира.