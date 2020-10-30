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Экс-кырпрез Сооронбай Жээнбеков впервые после отставки появился на публике. Покинул норку
21:24 30.10.2020

В сети появились кадры с экс-президентом Сооронбаем Жээнбековым.

На видео, снятом 30 октября, он выходит из мечети в Джале после жума намаза.

Рядом с ним его советник Мурат Шайымкулов, а также сотрудники госохраны.

Это первое появление Жжэнбекова в публичном месте за последние две недели.

16 октября на заседании Жогорку Кенеша он объявил о своей отставке с поста президента КР. После отставки он принял участие в пятничной молитве в этой же мечети.

Согласно закону о статусе экс-президента, ему предоставляется в пожизненное пользование одна из государственных дач на территории госрезиденции "Ала-Арча", а также предоставляется государственная охрана.

Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604082240
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