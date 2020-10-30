|Экс-кырпрез Сооронбай Жээнбеков впервые после отставки появился на публике. Покинул норку
21:24 30.10.2020
В сети появились кадры с экс-президентом Сооронбаем Жээнбековым.
На видео, снятом 30 октября, он выходит из мечети в Джале после жума намаза.
Рядом с ним его советник Мурат Шайымкулов, а также сотрудники госохраны.
Это первое появление Жжэнбекова в публичном месте за последние две недели.
16 октября на заседании Жогорку Кенеша он объявил о своей отставке с поста президента КР. После отставки он принял участие в пятничной молитве в этой же мечети.
Согласно закону о статусе экс-президента, ему предоставляется в пожизненное пользование одна из государственных дач на территории госрезиденции "Ала-Арча", а также предоставляется государственная охрана.