Экс-кырпрез Сооронбай Жээнбеков впервые после отставки появился на публике. Покинул норку

21:24 30.10.2020

В сети появились кадры с экс-президентом Сооронбаем Жээнбековым.



На видео, снятом 30 октября, он выходит из мечети в Джале после жума намаза.



Рядом с ним его советник Мурат Шайымкулов, а также сотрудники госохраны.



Это первое появление Жжэнбекова в публичном месте за последние две недели.



16 октября на заседании Жогорку Кенеша он объявил о своей отставке с поста президента КР. После отставки он принял участие в пятничной молитве в этой же мечети.



Согласно закону о статусе экс-президента, ему предоставляется в пожизненное пользование одна из государственных дач на территории госрезиденции "Ала-Арча", а также предоставляется государственная охрана.