КарабахФронт. АзерАрмия, похоже, оставила Кубатлы, увязла в Лачине, но зато прорвалась к Шуше

00:01 31.10.2020

Новое наступление Азербайджана вызвало в Карабахе панику

Азербайджанские войска по-прежнему владеют инициативой



Текст: Евгений Крутиков



Президент Нагорного Карабаха (НКР) Араик Арутюнян обратился к нации с призывом приложить все усилия, чтобы защитить Шушу – второй по значимости город Карабаха. Именно на него сейчас нацелено новое наступление азербайджанской армии. За последние несколько дней Азербайджан был вынужден сменить не только направление главного удара, но и тактику боевых действий. Каким образом и почему?



Продвижение азербайджанского южного корпуса на Лачин было остановлено несколько дней назад. Дни относительного затишья, в которые проходят интенсивные внешнеполитические консультации, были использованы азербайджанским командованием для того, чтобы опомниться, переформировать силы и серьезно пересмотреть тактику наступления.



В направлении Лачина (изначально основной цели Азербайджана) фронт застыл. Более того, в тылу азербайджанской группировки до сих пор висит несколько армянских батальонных тактических групп (БТГ). В результате боев на лачинском направлении армянским войскам удалось не только остановить продвижение азербайджанцев, но и вернуть под свой контроль Кубатлы и еще пять сел вокруг этого городка, чему есть подтверждающие видеоматериалы.



Поражение под Лачином привело к тому, что Баку пришлось искать новые, заранее не прописанные в плане действий пути, чтобы в кратчайшие сроки добиться достижения одной из главных целей наступления – Шуши. Более того, есть мнение, что азербайджанской армии требуется во что бы стало добиться существенного успеха к 31 октября – дате первого избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана в 2003 году.



Такого рода конспирологические теории очень популярны на Востоке и не всегда соотносятся с реальностью. Более вероятно, что время действительно поджимает, ресурсы не вечны, внешняя политика давит, а штурм "горной крепости Карабах" стал похож на невыполнимую миссию.



Первоначальный азербайджанский план предусматривал сперва захват Лачина и, следовательно, прекращение снабжения со стороны Армении. Это выглядело логично с точки зрения военного планирования. Но недавнее поражение на подходе к Лачину вынудило Баку переориентироваться непосредственно на Шушу. А это проблемно, нелогично и может повлечь за собой серьезные потери. Шуша – это не только одна из ключевых позиций для обороны НКР, но и моральный символ. Историческая столица Карабаха, религиозный центр и "место силы" войны 1988–1994 годов.



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Теперь вся наступавшая на Лачин группировка азербайджанцев повисла в воздухе с открытыми флангами. Достаточно небольшого броска в узкое ущелье, чтобы армянские войска смогли и вовсе отрезать еще недавно триумфально наступавшую азербайджанскую группировку или хотя бы просто вернуть себе эти территории. Но армянам, судя по всему, не хватает ресурсов, чтобы превратить локальный успех в стратегическую победу. Несколько армянских БТГ, оказавшиеся в тылу и на флангах наступавшей азербайджанской группы, лишены снабжения. Они вряд ли смогут самостоятельно загнать лачинскую группировку азербайджанцев в котел.



Поэтому азербайджанский корпус перестроился на ходу примерно дней за пять. Из коридора на Лачин наступавшие части постепенно выводятся (возможно, в том числе и избегая окружения) в соседнее практически не населенное высокогорное ущелье.



Армянами там создана новая линия обороны от Гадрута до Красного Базара по кромке высокогорья. Тяжелая техника там пройти не может. Только ногами. Говоря классическим языком, это не танкоопасное направление, и продвигаться там по прямой на Шушу можно только силами пехоты и спецподразделений.



Что азербайджанский корпус в последние сутки и исполняет. Части спецподразделений малыми группами карабкаются в горы, обходя укрепленные позиции армян. По данным армянского штаба, в последние сутки отдельные части азербайджанской армии вышли по прямой на расстояние около пяти километров от Шуши, что создало новую угрозу для самой стратегии обороны Нагорного Карабаха.



В горной зоне азербайджанцы пытаются обойти армянский фронт от сел Хцаберд и Ухтадзор в общем направлении далее по ущелью на Хавертаноц (Авертаноц, в другой огласовке армянского языка), что уже фактически недалеко от Шуши. Отсюда и панические рапорты о продвижении до "пяти километров от Шуши". В этом ущелье никто никогда не жил и не живет до сих пор, и достичь этого направления можно, только пешком перейдя горный хребет. Новая тактика азербайджанского корпуса и сводится к тому, чтобы, перейдя горный хребет силами спецотрядов, обойти армянскую оборону и выйди к Хавертаноцу.



На данный момент искомого продвижения не зафиксировано. Боестолкновения идут по кромке хребта. Однако новая угроза Азербайджана выглядит для НКР очень опасно, что и вызвало столь эмоциональное обращение карабахского президента к народу. Попутно в Карабахе случились важные изменения в армии. Новым командующим карабахской армией назначен генерал-майор Микаэль Арзуманян. Предыдущий командующий Джалал Арутюнян получил тяжелые ранения и исполнять свои обязанности не может.



Проблема новой наступательной операции азербайджанской армии в том, что она вынуждена применять совершенно незнакомую для нее тактику.



Сейчас бои идут исключительно в горной зоне, в которой невозможно опираться на танки и артиллерию и где даже действие беспилотников ограничено. Пока что азербайджанцы могут рассчитывать на выход в безлюдное ущелье небольшими группами спецназа, что и фиксируется армянской стороной. Происходящее напоминает скорее локальную спецоперацию, нежели крупномасштабное наступление.



Азербайджанская наступательная группа действительно может перевалить через хребет. Но после этого с высокой вероятностью она останется без снабжения в труднопроходимой зоне. Можно, конечно, и далее продвигаться по безлюдному ущелью на Хавертаноц, теоретически угрожая Шуше. Но очень велик шанс попасть в такую же ловушку, как совсем недавно попала азербайджанская БТГ под Лачином. Кроме того, рельеф местности таков, что даже если отдельные группы пехоты смогут пройти через ущелье до Хавертаноца, не факт, что они смогут выйти действительно на Шушу. Там гора в 1700 метров высотой, и даже если пройти ее, то подъем на саму Шушу с юга почти нереален.



Вопрос в том, насколько выстоят армянские части, сидящие по кромке гор у Хцаберда, которые таким образом сами могут попасть в окружение. Новая азербайджанская тактика выглядит убедительной именно потому, что если армянская оборона по кромке гор рухнет, то это реально создаст угрозу для Шуши. Окопавшаяся на горах армянская оборона испытывает такие же (если не большие) проблемы со снабжением, что и наступающие передовые части азербайджанской пехоты. Возможно, именно вопрос снабжения и станет решающим в следующие несколько дней.



В конце концов, сама Шуша – это крепость на горе. Ее с наскока можно было взять в 1992 году, но и тогда генералу Аркадию Тер-Тадевосяну (Командос) потребовалось несколько месяцев подводить специальные обученные (в том числе и альпинизму) части по горным тропам. А оборонял Шушу тогда в том числе и Шамиль Басаев. Сейчас скрытный подход к горе с юга невозможен, а использование авиации практически исключено.

В принципе, сейчас достаточно небольшого напряжения сил со стороны армян, чтобы перевернуть военную ситуацию в свою пользу и сбросить с гор наступающие части Азербайджана. Однако большой вопрос – есть ли для этого ресурсы, и не только физические, но и психологические, что называется, моральный дух. Эмоциональные выступления руководства Карабаха и были направлены на поиск и мобилизацию таких ресурсов.



Но все решается на земле. Точнее – в горах, где у армян есть историческое и чисто географическое преимущество.