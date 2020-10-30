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Главу Конституционного суда Украины Тупицкого уличили в "изменнической" торговле недвижимостью в Крыму
00:02 31.10.2020

Главу Конституционного суда Украины подозревают в госизмене из-за земельной сделки в Крыму

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проверяет главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого по факту госизмены. В 2018 году он заключил земельную сделку в Крыму с должностными лицами России.

"По предварительной информации, глава КС в июле 2018 года в составе группы лиц самовольно занял не отведенный ему в установленном законодательством Украины порядке земельный участок и заключил сделку, которой признал полномочия у должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении украинского земельного участка и отнесения его к категории подпадающих под юрисдикцию РФ",- говорится в сообщении ГБР. Главе Конституционного суда грозит от 12 до 15 лет лишения свободы с возможностью конфискации имущества.

Господин Тупицкий подтвердил факт сделки, передает "24 канал". Он сообщил, что не внес участок на 126 кв. м в декларацию, потому что не знал, как сделать это с точки зрения права. Судья заявил, что не признает Крым российским.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 30 октября, предложил Верховной раде прекратить полномочия конституционных судей. Поводом стало решение суда о признании ряда норм закона "О предотвращении коррупции" неконституционными. В частности, судьи назвали незаконным уголовное наказание за недостоверное декларирование. Господин Тупицкий назвал предложение господина Зеленским конституционным переворотом.

Господин Тупицкий вошел в состав Конституционного суда Украины в мае 2013 года по квоте президента Виктора Януковича. Он возглавил КС Украины в сентябре 2019 года, в 2018–2019 годах господин Тупицкий был заместителем председателя.

Источник - kommersant.ru
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