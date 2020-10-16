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Минобороны Азербайджана показало, как бьет кассетными бомбами по КарабахуМинобороны Азербайджана показало, как бьет кассетными бомбами по Карабаху
00:13 31.10.2020

Минобороны Азербайджана опубликовало видеоролик нанесения ударов кассетными бомбами по Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Ранее Баку обвинял Ереван в использовании запрещенных боеприпасов.

Вчера вечером, 29 октября, Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеоролик, снятый с наводящих или разведывательных беспилотников, под названием "Уничтожены силы и средства противника". Во время последней сцены видно, как по неизвестной дороге перемещаются автомобили и люди. И в этот момент по ним наносят удар кассетной бомбой. На них падает до сотни зарядов в шахматном порядке. Следом район накрывает ракета.

"Мы часто видели, как Азербайджан играет жертву, обвиняя Армению в использовании кассетных бомб. Однако на деле это - Азербайджан, который использует кассетные боеголовки в баллистической ракете „Лора" в Арцахе (Нагорном Карабахе)! Им даже не стыдно делать это и публиковать видеосъемку", - заметил в Twitter блогер Babak Taghvaee.

Ранее и Степанакерт, и Баку обвиняли друг друга в использовании кассетных бомб. Факты их использования подтверждали и международные организации. Human Rights Watch заявляла, что Баку действительно использует запрещенные боеприпасы для ударов по жилым районам Степанакерта. Ракеты класса "земля - земля" и пусковые установки Азербайджан получил от Израиля в 2008-2009 годах, утверждает организация.

Очевидно, речь идет об израильских ракетах "Лора" и кассетных бомбах M095 DPICM, которые закупает Баку. В июне 2018 года азербайджанские СМИ даже активно публиковали фото пресс-службы президента, как Ильхам Алиев стоит на фоне комплексов "Лора".

"Продолжающееся применение кассетных боеприпасов, - особенно в густонаселенных районах, - демонстрирует вопиющее пренебрежение безопасностью мирных жителей, - заявлял глава отделения Human Rights Watch по контролю над обычными вооружениями Стивен Гуз. - Кассетные боеприпасы ни при каких обстоятельствах не должны использоваться, тем более в городах, из-за предсказуемого и неприемлемого ущерба для гражданского населения".

Источник - eadaily.com
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