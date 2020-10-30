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"Нас привезли сюда турки"... В Карабахе попался в армянский плен первый джихадист из Сирии
00:20 31.10.2020

В Нагорном Карабахе взят в плен выходец из Сирии, рассказавший об участии наемников в боях

Сириец Мехред Мухаммад Альшхер, воюющий в зоне карабахского конфликта в составе Вооруженных сил Азербайджана, взят в плен военнослужащими Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики, пленный является уроженцем города Хама.

На допросе сириец заявил, что 19 октября вместе с 250 наемниками прибыл в зону карабахского конфликта. "Нам обещали $2 тыс., которые мы не получили. Нас привезли сюда турки. После моего ранения меня бросили. На передовой линии мы идем впереди, после нас второй, третьей линией идут азербайджанские военнослужащие. До приезда в Карабах я участвовал в сборах, где с нами работали турецкие инструкторы", - заявил он.

Ранее о присутствии в Нагорном Карабахе наемников с Ближнего Востока сообщали правозащитники и СМИ. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека указывал, что наемников из вооруженных группировок в Сирии вербуют как Турция, поддерживающая Азербайджан, так и армянская диаспора.

Источники The Wall Street Journal в Сирии также сообщали о том, что в Карабах переброшены сотни сирийских боевиков, связанных с Турцией. По словам одного из собеседников издания, наемники направлялись в Карабах с середины сентября группами по сто человек. Другой источник издания подтвердил, что в регион уехали сотни человек, однако "десятки уже вернулись, встревоженные ожесточенными боями". А в середине октября стало известно о гибели как минимум 52 сирий ских наемников.

Один из наемников заявил изданию, что они получают до двух тысяч долларов в месяц. По словам источников среди турецких чиновников, страна организовала в Азербайджане двухнедельные военные учения и предоставила властям Азербайджана ударные беспилотники. Также на аэродромах в Азербайджане были замечены самолеты ВВС Турции. Турция несколько раз отрицала переброску сирийских наемников в Нагорный Карабах и называла эти сообщения "черной пропагандой".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил, что в боевых действиях участвует только азербайджанская армия, а заявления о привлечении сирийских наемников назвал фейками, распространяемыми "некоторыми официальными лицами отдельных стран".

"Подобные заявления давали французские и российские официальные лица, поэтому мы потребовали от них доказательств. Только слова, нет ни одного доказательства, ни одного факта", - сказал президент республики. Он обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в срыве многолетнего переговорного процесса по Карабаху "не только своими заявлениями, но и своими военными провокациями".

Источник - newsru.com
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