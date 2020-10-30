В Караганде задержали порноактрису. "Изъяты вещественные доказательства..."

00:26 31.10.2020

Сама себе режиссер: в Караганде задержали порноактрису

Женщина снимала и продавала в интернете ролики порнографического содержания со своим участием



Жительница Караганды снимала и распространяла порноролики с собственным участием.



Интимные ролики во время мониторинга соцсетей увидели сотрудники управления криминальной полиции города. Они выяснили, что женщина распространяла видео через Instagram и Telegram как на территории Казахстана, так и за его пределами, сообщает Polisia.kz.



Оперативники установили, что автором роликов порнографического содержания является 30-летняя жительница Караганды. Она также разместила соответствующий прейскурант на свою "продукцию".



Например, пятиминутный видеоролик интимного содержания оценивался в 7 тысяч тенге (около 16 долларов). Видео на заказ стоило дороже – 17 тысяч тенге (около 40 долларов). А непосредственная интимная встреча с "актрисой" обходилась клиентам в 300 долларов.



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"Во вторник, 27 октября, сотрудники управления криминальной полиции департамента полиции Карагандинской области задержали подозреваемую. Изъяты вещественные доказательства ее противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело по статье 311 Уголовного кодекса "Незаконное распространение порнографических материалов". Проводится расследование. В настоящее время полицейские ведут розыск сообщников задержанной", - сообщил начальник управления Ислам Мусин.



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Теперь девушке грозит штраф до 2 тысяч МРП (5,5 миллиона тенге, или около 13 тысяч долларов), либо лишение свободы сроком до двух лет.