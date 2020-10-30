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Азербайджанцы взяли в плен армянского попа
00:30 31.10.2020

Меня насильно заставили воевать - религиозный деятель Армении
Стало известно, что один из армянских военнослужащих, попавших в плен в ходе боевых действий, является религиозным деятелем.

Об этом сказал сам попавший в плен религиозный деятель, пастор церкви адвентистов седьмого дня армянского города Гюмри Ховсеп Араратович Саакян, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, его насильно привлекли к боевым действиям.

"В октябре мне пришла повестка из военного комиссариата для участия в боях. Я как религиозный служитель отказался воевать на азербайджанских землях в Нагорном Карабахе. Но мне было сказано, что каждый служитель церкви должен участвовать в боях".

Ховсеп Саакян отметил, что он был привлечен к укрепительным работам на азербайджано-армянской границе на территории Губадлы.

Отметим, что Ховсеп Саакян известен своими религиозными проповедями, видеоматериалами о религиозных обрядах, распространяемыми на Youtube и в других социальных сетях.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова.)

Источник - trend.az
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