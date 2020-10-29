ФБР открыла сезон охоты на китайских лис, - В.Скосырев

09:19 31.10.2020

США берут под защиту беглецов от правосудия Пекина



Владимир Скосырев

29.10.2020



Помощник генерального прокурора США Джон Деметрос утверждает, что США разгромили сеть нелегальных китайских агентов.

Вашингтон отправил за решетку пятерых нелегальных агентов Китая и предъявил обвинения еще троим. На фоне обострения китайско-американских отношений эту акцию можно было бы назвать рутинной. Но люди, попавшие под колесо американского правосудия, в глазах китайцев – бесстрашные борцы с коррупцией. Они участвовали в операции "Охота на лис", цель которой – доставить на родину беглых чиновников и бизнесменов, прихвативших с собой незаконно нажитые состояния. Генеральная прокуратура США оценила эту кампанию иначе. По словам ее представителя, Пекин выслеживает и запугивает диссидентов и критиков коммунистического режима.

Американские ведомства, ответственные за внутреннюю безопасность, соблюдение закона и порядка, не преминули представить аресты как свой успех в разоблачении зловещих происков Коммунистической партии Китая. "Беспардонные попытки китайского правительства выслеживать, угрожать и запугивать наших граждан и законных постоянных резидентов, находящихся на нашей земле, – это часть кампании воровства и зловредного влияния, которая ведется против нашей страны", – заявил на пресс-конференции директор ФБР Кристофер Рэй.



А выступление помощника генерального прокурора США Джона Демерса на той же пресс-конференции было выдержано в торжествующих тонах. "Тех, кто прислуживал китайскому правительству, теперь ждет тюрьма. Мы поставили с ног на голову операцию КНР "Охота на лис". За охотниками теперь охотятся, гонители стали гонимыми", – утверждал Демерс.



Генеральная прокуратура пояснила, что аресты пятерых проходили в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Калифорнии. Трое скрываются, скорее всего сбежали в Китай. Как утверждают китайцы, цель операции "Охота на лис" состоит в том, чтобы достать тех китайских физических лиц, которые живут за границей и, по мнению Пекина, совершили преступления. Нужно привезти их домой и предать суду. Но в США обнаружили, что это делается в обход соответствующих механизмов по взаимодействию правоохранительных органов, предусмотренных международным правом, таких как Интерпол. Вместо этого китайские агенты действовали тайно, не считаясь с законами США.



Закон в США требует, чтобы каждый, кто действует в США от имени иностранного государства, зарегистрировался и известил об этом генеральную прокуратуру. В документе обвинения указывается, что агенты КНР подвергли преследованиям бывшего служащего китайского правительства, его жену и дочь, которые живут в Нью-Джерси с 2010 года. Семье было отправлено следующее послание: "Если вы согласны вернуться в материковый Китай и провести 10 лет в тюрьме, с вашей женой и дочерью будет все в порядке". Семья получала угрозы в социальных сетях, а также пакеты с угрожающими видео.



Как передает CNN, китайское правительство начало операцию "Охота на лис" в 2014 году. Пекин передал американским властям список по меньшей мере 150 продажных чиновников, которых нужно выслать в приоритетном порядке. Демерс говорит, что такие требования, выдвигаемые независимо от того, виновны эти люди или нет, – явное нарушение международного права. А Рэй рассказал, что "эмиссар" сказал главе другой китайской семьи: "Или возвращайтесь, или немедленно совершите самоубийство". Были случаи, когда на лиц, не желавших возвращаться, оказывали нажим другим путем. Подвергались арестам родственники, оставшиеся в Китае. Так, по его словам, ведут себя не ответственные государства, а скорее криминальные синдикаты.



Филиппики американских должностных лиц не остались без ответа. Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что "китайские правоохранительные органы осуществляют свои функции, строго соблюдая международное право и законы других государств. США игнорируют факты и очерняют усилия Китая по возвращению беглецов и украденных товаров. Мы призываем США немедленно исправить их ошибки".



В КНР люди, которые добиваются возвращения в страну средств, нажитых с помощью подлога и взяток, воспеваются как герои. По ТВ показывали сериал из 44 эпизодов под названием "Охота". Газета China Daily, ссылаясь на официальную статистику, приводит такие данные. Китай добился экстрадиции более 6 тыс. подозреваемых из 120 стран, в том числе 60 человек на основании решений Интерпола. Благодаря этому незаконно приобретенные богатства стоимостью 2,4 млрд долл. были возвращены государству.



В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин сказал: "Эмиграция бизнесменов из Китая достигла больших размеров. Бежали и нечистые на руку чиновники. Для китайских спецслужб работа в отношении этих людей всегда была одним из приоритетов. Долгое время американцы смотрели на это довольно спокойно. Но после ухудшения отношений двух государств китайских агентов стали жестко прессовать. Причем и раньше беглецы говорили, что дома их преследуют по политическим причинам. В США это особого отклика не вызывало. Их могли выдать. А теперь им будут верить и использовать в работе против КНР".