КырМилиция деморализована, она никого не будет защищать, - экс-премьер Кулов

09:35 31.10.2020

Милиция деморализована, сказал 31 октября на круглом столе Феликс Кулов.



"В 2005 году они защищали власть, потом в 2010 году, в 2020. И каждый раз их бьют. Сейчас милиция никого не будет защищать. Она должна защищать инвесторов", - считает он.



Кулов отметил, что сегодня необходимо оказать защиту, инвесторам, так как Кыргызстану необходимы иностранные инвестиции.



"Они [инвесторы] мне прямо сказали, если у вас в стране 1,5 тыс. человек выходят и меняют власть, значит в эту страну приходить нельзя. Без иностранных инвестиций в Кыргызстане невозможно что-либо поднимать", - сказал Кулов.