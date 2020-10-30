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|Информация о том, что Ташиев лично арестует Жапарова за назначение советников, замешанных в коррупционных делах, является фейковой, - КырГКНБ
09:37 31.10.2020
Информация, распространенная в соцсетях о том, что председатель Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев якобы лично арестует Садыра Жапарова за назначения советников, которые замешаны в коррупционных делах, является фейковой, сообщает пресс-служба ГКНБ.
ГКНБ призывает граждан не распространять ложные сообщения в соцсетях, которые целенаправленно муссируются в целях дискредитации высших руководителей государственной власти, и напоминает, что за распространение ложной информации предусмотрена ответственность в рамках действующего законодательства.