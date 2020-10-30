Баку и Ереван договорились в Женеве не наносить удары по гражданским объектам и населению

09:46 31.10.2020

В Женеве завершились встречи глав МИДов Азербайджана и Армении с представителями Минской группы ОБСЕ (РФ, Франция и США). Переговоры в Швейцарии стали новой попыткой добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе.



"Сопредседатели еще раз призвали стороны полностью выполнить взятые на себя обязательства, включая немедленное установление режима прекращения огня в гуманитарных целях, в соответствии с совместным заявлением Москвы от 10 октября, которое стороны подтвердили 17 октября в Париже и в Вашингтоне 25 октября",- говорится в заявлении ОБСЕ по итогам переговоров.



Достигнутые в Женеве договоренности:



стороны не будут преднамеренно наносить удары по гражданскому населению или невоенным объектам;

стороны будут активно участвовать в проведении операций по обмену телами убитых на поле боя;

стороны передадут в течение недели список содержащихся в настоящее время военнопленных для дальнейшего обмена;

стороны представят в письменном виде комментарии и вопросы, касающиеся возможных механизмов проверки прекращения огня.

В переговорах в Женеве участвовали сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов из РФ, Стефан Висконти из Франции и Эндрю Шофер из США), личный представитель председателя ОБСЕ Анджей Каспржик и министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян. Сопредседатели встретились отдельно и совместно с главами МИДов.



За время обострения конфликта в Нагорном Карабахе, продолжающегося с 27 сентября, стороны неоднократно договаривались о гуманитарном перемирии для обмена пленными и телами убитых. При этом режим прекращения огня не соблюдался. В его нарушении стороны обвиняли друг друга.