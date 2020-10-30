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|Баку и Ереван договорились в Женеве не наносить удары по гражданским объектам и населению
09:46 31.10.2020
В Женеве завершились встречи глав МИДов Азербайджана и Армении с представителями Минской группы ОБСЕ (РФ, Франция и США). Переговоры в Швейцарии стали новой попыткой добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе.
"Сопредседатели еще раз призвали стороны полностью выполнить взятые на себя обязательства, включая немедленное установление режима прекращения огня в гуманитарных целях, в соответствии с совместным заявлением Москвы от 10 октября, которое стороны подтвердили 17 октября в Париже и в Вашингтоне 25 октября",- говорится в заявлении ОБСЕ по итогам переговоров.
Достигнутые в Женеве договоренности:
стороны не будут преднамеренно наносить удары по гражданскому населению или невоенным объектам;
стороны будут активно участвовать в проведении операций по обмену телами убитых на поле боя;
стороны передадут в течение недели список содержащихся в настоящее время военнопленных для дальнейшего обмена;
стороны представят в письменном виде комментарии и вопросы, касающиеся возможных механизмов проверки прекращения огня.
В переговорах в Женеве участвовали сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов из РФ, Стефан Висконти из Франции и Эндрю Шофер из США), личный представитель председателя ОБСЕ Анджей Каспржик и министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян. Сопредседатели встретились отдельно и совместно с главами МИДов.
За время обострения конфликта в Нагорном Карабахе, продолжающегося с 27 сентября, стороны неоднократно договаривались о гуманитарном перемирии для обмена пленными и телами убитых. При этом режим прекращения огня не соблюдался. В его нарушении стороны обвиняли друг друга.