"Прихватизация" общенационального достояния. По указу Мирзиеева в Узбекистане будут пущены с молотка все госактивы

16:01 31.10.2020

Пятница, 30 Октября 2020



28 октября в Ташкенте под председательством президента Шавката Мирзиеева состоялось очередное видеоселекторное совещание, которое было посвящено вопросам трансформирования-реформирования госпредприятий и приватизации госактивов, сообщила пресс-служба главы государства. Большинство из них, включая десятки дехканских рынков, по логике президента, "нерентабельны" и "бесполезны" (очевидно, Мирзиеев подводит к тому, что на их месте следует построить "Корзинки", где он, предположительно, имеет долю - ред.).



Днем ранее, 27 октября, президент уже подписал соответствующий указ "О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов".



Означает ли это, что президент Мирзиеев принимал решение относительно приватизации национального достояния единолично, без обсуждения на уровне экономистов, парламентариев и уж тем более общественности? Скорее да, чем нет.



Хотя для мировой экономики отказ от государственных предприятий - это, в целом, нормальная практика (там государства опираются главным образом на налоги с бизнеса), однако в Узбекистане данный вопрос требует серьезной проработки специалистов-аналитиков.



Согласно информации президентской пресс-службы, "утвержденные указом меры коснутся более чем 2 тысяч государственных активов (кстати, общественности не представлено никаких данных об их эффективности либо неэффективности). Из них запланировано выставить на торги 479 предприятий и 15 объектов недвижимости, подготовить 62 предприятия к приватизации, трансформировать 32 предприятия и отрасли, усовершенствовать деятельность 507 рынков. Кроме того, на торги будут выставлены 386 объектов, указанных в предыдущих актах, и 559 объектов, на реализацию которых уполномочены хокимы (руководители администраций - ред.)".



"Скажем прямо: немалое количество постановлений по приватизации было принято и прежде. Однако многие предприятия и объекты остаются нереализованными, не приносят пользу ни государству, ни предпринимателю, поскольку ни один руководитель не "спустился вниз" и не довел знания и методику в этом деле до конечного адресата", - цитирует пресс-служба президента Мирзиеева.



Примечательно, что среди прочих объектов на торги выставлен и внушавший ужас со времен Союза печально знаменитый "серый дом" - так в народе называют здание бывшего КГБ/СНБ (ныне СГБ) возле ташкентского Сквера.



Здание СНБ будет продано



На торги, сообщают СМИ, также выставляются часть здания "Газетного корпуса" (19,1 тыс. кв.м) и здание биржи на месте бывшего театра имени Свердлова в Ташкенте. "Сначала все хотели отдать задаром и по нулевой стоимости ООО Forsa Barsa без всякого конкурса. Но потом вспомнили о конкуренции", - иронизируют по этому поводу Vesti.uz.



Среди госимущества, предназначенного узбекскими властями для продажи частному сектору, значатся, в том числе, популярный торговый комплекс "Малика", бизнес-центр "Poytaxt", компании сотовой связи "Pеrfectum Mobile", "Мobiuz" (UMS), компания "Coca-Cola Uzbekistan", любимые в народе зоны отдыха "Чарвак", "Бельдерсай" и "Сиджак", отель "Ичан-Кала".



Забавно, что нововведения осуществляются под своеобразным знаком "борьбы" с монополиями, которым объявил бой лично Мирзиеев (насколько это созвучно реальной жизни, одному Богу известно).



Большая часть сетевой общественности восприняла новость отрицательно, подозревая, что "приватизация госактивов в определенных условиях может превратиться в обычный передел собственности": хорошо, если придут толковые инвесторы, а что, если снова просочатся "свои" дельцы?



Узбекистанцы пишут, что бывшее административное здание "Узбекэнерго" в Ташкенте (на улице Истиклол, дом 6) уже выставлено на продажу, и стартовая цена здания составляет 85 млрд сумов ($85.000). "Лот предлагается под инвестиционные обязательства строительства современного отеля с вместимостью не менее 200 человек, торгового центра и развлекательного центра".



"После роспуска СССР, "не зависимые ни от какой экономической логики" экономисты уничтожили весь фундамент национальной промышленности: авиационный ТаПоиЧ, Ташсельмаш, Узбексельмаш, электронные "Фотон" и "Алгоритм", уникальные УзКТЖМ и Электрохимпром, десятки других предприятий, благодаря которым наша страна была на 3-5 месте в Азии по промышленному развитию. Хотя нет, логика была: эти предприятия были конкурентами бизнесу наших новых "друзей" из-за рубежа, которые быстро установили свою монополию и свои драконовские порядки", - комментирует противоречивые действия узбекского правительства, у которого правая рука не ведает, что творит левая, телеграм-канал "На Востоке не все как кажется".



"Так появились и пышно расцвели "Узавтосаноат" ("Узавтопром" - ред.), Uzbekistan Airways, Uzbekistan Airports, "Узбекистон темир йуллари" ("Железные дороги Узбекистана - ред.), "Уздонмахсулот" ("Узхлебпром - ред.), "Тошшахартрансхизмат" ("Ташгорпасстранс" - ред.), "Узбектелеком", "Худудий электр тармоклари" ("Территориальные электротовары - ред.) и так далее. Результат? "Теперь ищем для них покупателей".



"Под раздачу попали [бизнес] центр Poytaxt, гостиница Hyatt Regency Tashkent, Coca-Сola Uzbekistan, винодельческие, масложировые, строительные, нефтегазовые предприятия. В список угодила и компания, где долей владеет хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.



Все эти "творения" и "достижения" долгие годы существовали за счет бюджета. Но времена изменились. Правительству поручено уже до 1 декабря 2020 года (максимально жесткий срок, что указывает на серьезные намерения) "просканировать" льготы и преференции для "своих", которые убивают всякую конкуренцию, внести в администрацию президента проект постановления об их отмене.



Дошли, наконец-то, руки даже до государственных СМИ, от которых читателю ни жарко, ни холодно. 109 узбекских газет и журналов вместе с издательствами будут проданы. Пусть узнают поближе современного читателя…", - с сарказмом заключает автор.



Ладно бы, если б речь шла только о перечисленных выше объектах, включая никому не нужные газетенки. Но вот что по-настоящему удручает, так это то, что в чьи-то частные загребущие руки может уйти и сердце узбекской промышленности - Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК), главный поставщик золота и урана.



В прессе, в частности, сообщалось, что средний объем добычи золота в комбинате составляет 80-90 тонн в год, при этом имеются неплохие предпосылки для наращивания объема производства чуть ли не вдвое. Так является ли эффективным НГМК или нет? Ответ очевиден. При этом, судя по всему, "прихватизаторы" нацелены именно на комбинат - со всем его содержимым и продукцией, в качестве главного приза.



И если раньше производимые НГМК золото и уран продавались за границу в "засекреченном" от граждан Узбекистана порядке (то есть, никто не мог поручиться, что все деньги поступают в государственную казну), то с принятием закона о разгосударствлении не только предприятий, но и природных ресурсов, задача, можно сказать, упростится - все это будет попадать в карман нового владельца на совершенно легальных основаниях. И, возможно, в скором времени нельзя будет узнать даже отдаленные цифры объемов золотодобычи - мол, речь о частном продукте частного предприятия, а это коммерческая тайна…



Происходящее наводит на проведение определенных параллелей. К примеру, заставляет вспомнить о том, что покойный диктатор Каримов, как бы к нему ни относиться, был твердым противником раздачи-распродажи промышленности в частные руки.



Пример публикации на эту тему, сохраненный в соцсети "ВКонтакте": "Весной 2008 года узбекский правитель Ислам Каримов в парламенте Узбекистана заявил: "Я вчера был в Казахстане. Я не могу сказать: "Республика Казахстан", потому что земля Казахстана, 75 процентов природных богатств под землей проданы иностранцам. Теперь они намерены выдать национальные паспорта, в которых в графе "национальность" будет написано "казахстанец", и в такой ситуации они мне говорят: "Окажи поддержку в строительстве Союза Центральной Азии". Как я могу в это поверить, когда они уничтожают свою нацию?!.Сегодняшняя власть заложила природные богатства, продала земли Казахстана! А где же деньги? Вместо того, чтобы богатеть и процветать, казахский народ целиком погряз в долгах, на наших глазах нищета становится все более ощутимой".



Так или иначе, грядущее разгосударствление может привести к тому, что главные предприятия страны попадут в руки кучки связанных с властью дельцов, без малейшей выгоды для всего остального населения Узбекистана.



Соб. инф.