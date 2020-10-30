То "кнутом", то "пряником". Международные правозащитники о деле Бобомурада Абдуллаева

16:05 31.10.2020 Пятница, 30 Октября 2020



Прошла неделя после известия о том, что в Узбекистане закрыли уголовное дело против независимого журналиста Бобомурада Абдуллаева. При этом власти "забыли" объяснить общественности как причину его открытия, так и прекращения (правда, в одном из видеоинтервью Бобомурад заявил, что дело закрыто "в связи с отсутствием состава преступления"; странно, что это выяснилось только сейчас."



Но означает ли это, что история с неоднократными задержаниями и одним уже состоявшимся судом над журналистом, наконец, завершилась долгожданным "хэппи эндом", знаменуя торжество справедливости? Вряд ли. Скорее, наоборот.



Щедрый подарок от президента Шавката Мирзиеева в виде трехкомнатной квартиры в жилом комплексе Green Park в Ташкенте труженику пера, находившемуся в то самое время под уголовным преследованием, лишний раз демонстрирует, что в своем рвении "переубедить" неудобных представителей прессы или оппозиции власть может использовать не только "кнут", но и "пряник". И практика последних лет показывает, что этот метод работает весьма эффективно.



"Хвала Аллаху! Уголовное дело в отношении меня прекращено! Об этом в присутствии моего адвоката Арслана Шаймарданова, старшего инспектора Управления ОВВИГ МВД Республики Узбекистан Улмасбека Собирова, журналистов веб сайта Kun.Uz и перед камерами мне сообщил старший следователь СГБ Мансур Эргашев. Там же мне вернули мой загранпаспорт. Я снова свободный человек!" - на радостях написал в Фейсбуке в день прекращения уголовного дела, 23 октября, сам Абдуллаев.



Бобомурад Абдуллаев



Если отечественное гражданское общество от случившегося до сих пор пребывает в ступоре, что уж говорить о реакции международных правозащитных организаций, благодаря поддержке которых в значительной мере и состоялось освобождение Абдуллаева. В то же время, по мнению некоторых их представителей, вопросов в этом деле пока что больше, чем ответов.



Рэйчел Гасовски, IPHR (Международное партнерство по правам человека):



- Мы, безусловно, приветствуем новость о том, что в Узбекистане прекращено уголовное дело против Бобомурада Абдуллаева, так как убеждены, что он стал объектом преследования за осуществление своего права на свободу выражения мнения. Наша организация обсуждала его дело в октябре на брифинге в рамках диалога по правам человека ЕС-Узбекистан.



Чтобы ответить на Ваш вопрос (о скандальной ситуации с подаренной президентом квартирой - ред.), важно учитывать обстоятельства, в которых находится Бобомурад Абдуллаев. Он был арестован и затем выслан из Кыргызстана в Узбекистан в нарушение не только международного права, но, как теперь выяснилось, и национального права, поскольку решение по поводу экстрадиции принималось заочно и без участия его адвоката в Ташкенте, а это нарушение процедуры.



Более трех месяцев в Узбекистане длилось следствие (по последнему уголовному делу - ред.) в закрытом режиме, адвокаты и сам Бобомурад находились и, может быть, и сейчас находятся под подпиской о неразглашении.



И даже сейчас для Бобомурада угрозы пыток сохраняются, учитывая, что он подвергался пыткам раньше, и что в Узбекистане, по нашим наблюдениям, уголовные дела на основании недостоверной информации могут быть открыты заново, особенно если уголовное дело ведет СГБ.



На сегодняшний день большое количество заключенных в Узбекистане отбывают наказания по сфабрикованным обвинениям, а те, кто на свободе, не могут добиться реабилитации.



Вручение квартиры Бобомураду Абдуллаеву вызывает вопросы правового и нравственного характера.



Это произошло, когда Абдуллаев был под реальным риском ареста. Прокурор грозил ему арестом даже после того, как стало известно о том, что Бобомурад получил квартиру от президента страны.



Никто из представителей власти публично не объяснил, почему эта квартира была вручена Бобомураду в тот момент, когда его паспорт находился в распоряжении следователя. Получается, в момент вручения квартиры его безопасность зависела от тех, кто ее вручал.



Бобомурад Абдуллаев, возможно, находится под подпиской о неразглашении, мы пока не знаем. Уверена, что пока он находится в стране, мы не сможем узнать всей правды.



Чтобы сохранить доверие общества к системе уголовного правосудия, обязательства в области прав человека и верховенство закона должны соблюдаться всегда. Процесс тщательного и беспристрастного расследования прошлых нарушений прав человека, имеющих ключевое значение для правосудия и верховенства закона, нельзя обойти или избежать путем вручения подарков.



Исходя из этого, мы продолжаем призывать власти Узбекистана обеспечить эффективное и беспристрастное расследование утверждений о пытках и жестоком обращении с Абдуллаевым в соответствии с заключительными замечаниями Комитета ООН против пыток. Мы также призываем к расследованию процессуальных нарушений и нарушений прав человека, совершенных летом в связи с экстрадицией Абдуллаева из Кыргызстана.



Наконец, мы призываем президента Мирзиеева и его правительство гарантировать, что независимые журналисты могут выполнять свою профессиональную работу без преследований и слежки, в том числе при написании статей, критикующих политику властей.



Надежда Атаева, правозащитница из Узбекистана, основатель и президент международной Ассоциации "Права человека в Центральной Азии":



- Всегда, когда в стране представители власти нарушают правовой процесс или допускают избирательный подход, они рискуют потерять доверие граждан. И когда гражданин, особенно если он публичный критик, принимает дорогостоящий бонус или назначается властью на должность, он должен понимать, что это отразится на его репутации.



В аналогичной провокационной ситуации ранее, во времена Ислама Каримова, уже оказывались некоторые члены оппозиционных партий и представители творческой интеллигенции. Кому-то дарили квартиры, а кому-то предлагали должности. А те, кто не принимали такие жесты, оказывались в тюрьме или в эмиграции. Власти используют разный подход: пытают или вручают медовый пряник, а вот цель у них одна - уничтожить источник критики.



В Узбекистане можно оказаться за решеткой не только за любое высказывание, но и за то, что ты не говорил. И спастись от лишения свободы по обвинению политически мотивированного характера еще можно, если судьба гражданина Узбекистана привлекает внимание демократических держав. Их голос Шавкат Мирзиеев не может игнорировать, потому что знает, чем это закончилось для Ислама Каримова: 11 последних лет жизни он был нерукопожатным и скончался, навечно оставшись с титулом "один из самых злостных диктаторов мира".



Участие в судьбе Бобомурада Абдуллаева посла США в Узбекистане Даниэла Розенблюма также сыграло важную роль, причем не только для него самого. Его участие, как и проявленные усилия ЕС и авторитетных международных институтов в области прав человека, - очень важная моральная поддержка для всех независимых активистов гражданского общества в Узбекистане.



И безусловно, без участия кыргызских СМИ и адвокатов процесс защиты не удалось бы обеспечить полноценно.



Умида Ниязова, руководитель Узбекского форума по защите прав человека (Uzbek Forum for Human Rights e.V.):



- Я думаю, что Узбекистан должен заплатить Бобомураду компенсацию за преследования, незаконный арест по политическим мотивам и за применение к нему пыток. К примеру, есть практика европейского суда по правам человека, когда суд требует от государства выплатить денежную компенсацию людям, чьи права были нарушены. Но, конечно, такие выплаты не называются "подарком президента", для этого должно быть соответствующее решение суда, откуда ясно, за что, сколько и из каких источников жертва получает компенсацию.



В случае с Бобомурадом мы не знаем причины такого ценного подарка, купил ли президент эту квартиру за свои личные деньги, и ждет ли даритель какой-то "благодарности" за свой подарок. Эта ситуация выглядит еще более странной, так как уголовное дело против Бобомурада, не закрыто (комментарий был получен редакцией до объявления о прекращении следствием уголовного дела против журналиста - ред.). Более того, оно засекречено, поэтому мы даже не знаем, за что и в чем его обвиняют. Такое ощущение, что есть два пункта управления в Узбекистане, которые не соприкасаются, - один раздает подарки, другой преследует и мучает журналиста.



По мнению Сергея Майорова, ташкентского защитника Абдуллаева, устроители данной акции, судя по всему, преследовали цель "загнать в золотую клетку" журналиста.



- Поскольку я связан адвокатской этикой (подпиской о неразглашении следственной тайны как перед следствием, так и перед своим доверителем), ничего более сказать не могу. Относительно нападок правозащитников и общественности на Бобомурада хочу поделиться своим мнением.



Бобомурад не противник и не критик президента. Он сторонник президента. Он, как и многие из нас, понимает, что президенту трудно реконструировать государственную систему. Есть силы в обществе, которые противодействуют реформам.



Полагаю, что квартира - это, своего рода, месседж президента тем, кто пытается из Бобомурада сделать преступника: он (Бобомурад) под моим покровительством. Это посыл и Службе [государственной безопасности]: не перегибать палку...



Отказаться от получения квартиры, ориентируясь на, вероятно, отрицательное общественное мнение, было бы и ошибкой, и верхом невежливости, и отступлением от культурных норм и правил. От Бобомурада никто не потребовал петь дифирамбы президенту и Узбекистану, выгораживать Службу (которая никакого отношениями к подарку не имеет), прекратить критиковать недостатки в нашем обществе.



Попытались мы спросить об этом и самого Бобомурода Абдуллаева, прислав ему следующие вопросы:



1. Квартира - фактически это взятка. Вам ее дали, вы ее взяли. Как вы это прокомментируете?



2. За какие заслуги вам дали квартиру?



3. Почему вы не отказались от подарка-взятки?



Однако Бобомурад Абдуллаев категорически отказался отвечать на эти вопросы, назвав их оскорбительными.



Тем не менее отвечая на вопрос, поставленный BBC в видеопубликации от 20 октября о "политической взятке" (так журналисты издания назвали дар главного должностного лица государства), он заявил, что "при предоставлении жилья правительство ему не поставило никаких условий", поэтому, дескать, "это не "политическая взятка".



О том же независимый журналист поведал в интервью узбекскому веб-порталу Kun.uz 26 октября.



"Этот подарок президент подарил мне, прежде всего, по просьбе моей матери, а также из соображений гуманности. Главное, что эту квартиру мне выделили без всяких условий, то есть, это не взятка. Поскольку взятки дают взамен на что-либо. Если бы это была взятка, мне бы поставили условие: "Бобомурад, президент сделал тебе подарок, но ты теперь должен сидеть тихо и хвалить правительство".



Параллель, которая возникает после этих суждений, рождает другие, не менее важные вопросы: если глава государства может себе позволить такие щедрые подарки (про источники их финансирования умолчим) "из соображений гуманности", почему же он не сделал этого в отношении семьи из Намангана, где недавно покончила с собой путем самосожжения женщина, которую вместе с пожилой матерью и малолетними детьми принудительно выселяли из дома из-за проделок местной мошенницы?



Почему не сжалились над другой одинокой матерью - Дилором Разыковой из Самарканда, которую по предвзятому решению суда попытались выселить из квартиры сотрудники Бюро принудительного исполнения (БПИ), и которая провела четыре месяца в следственном изоляторе за попытку отстоять свой дом от принудительного разрушения?



А несчастные люди, потерявшие дома после прорыва Сардобинского водохранилища, и вот уже почти полгода ютящиеся в ветхих шалашах, в ожидании президентского обещания обеспечить всех пострадавших жильем? Разве они не достойны гуманного отношения?



Пострадавших от беззакония и нуждающихся в элементарной материальной поддержке в стране сотни, тысячи. Но их просьб, несмотря на видеообращения и бесчисленные письма, президент Мирзиеев почему-то не замечает.



Так что факт одаривания дорогостоящим жильем отдельных "избранных", как ни крути, налицо. Что же до утверждения Абдуллаева о выделении ему квартиры якобы "без всяких условий", то, во-первых, уже сам подарок подразумевает такие условия, во-вторых, мы о них - даже если бы они и были - никогда не узнаем. Ведь подобные договоренности участниками сделок, как правило, не разглашаются…



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Соб. инф. Источник - asiaterra.info

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