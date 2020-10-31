Виртуальный мир ВОЗ, или Никакой пандемии нет, - В.Катасонов

16:07 31.10.2020 Инфодемия иррационального страха смерти

Виртуальный мир ВОЗ, или Никакой пандемии нет



ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Можно дурачить часть народа все время, можно дурачить весь народ некоторое время, но нельзя дурачить все время весь народ.

Авраам Линкольн



Тема так называемой пандемии коронавируса (COVID-19) продолжает будоражить человечество. Прежде всего, политиков, государственных деятелей, бизнесменов, но и обывателей. В начале года ВОЗ, другие институты ООН, ведущие мировые СМИ предупредили, что на планету надвигается страшная гроза – вирус COVID-19. И что он может привести к такой же массовой смертности, какую в Средние века вызывали эпидемии чумы или холеры.



Напомню некоторые события начала года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что эпидемия коронавируса, зафиксированная первоначально в Китае, приобрела вселенский масштаб. Теперь, мол, это уже не эпидемия, а пандемия, глобальная угроза, требующая чрезвычайных мер. Чтобы никто не сомневался, ВОЗ вбросила в обращение оценку ожидаемой смертности от коронавируса: объявила, что на смерть обречены 3,4% всех инфицированных COVID-19.



Наиболее любознательные эксперты попытались тогда выразить ожидаемые потери человечества в абсолютных цифрах, попробовали подсчитать число ожидаемых смертей. Исходили из того, что при вирусных эпидемиях (ОРВИ, сезонный грипп) инфицируется примерно половина населения. Сегодня на планете живет 7,8 млрд. человек, следовательно, заразиться должны примерно 3,9 млрд. человек. А если применить коэффициент смертности, оглашенный ВОЗ, то от "пандемии" на тот свет должны отправиться 132,6 млн. человек. Округленно 133 миллиона. Сопоставимо с численностью населения таких стран, как Россия (146 млн.), Мексика (127 млн.), Япония (126 млн.). То, что пообещала нам ВОЗ, покруче пандемии испанки, которая бушевала в мире столетие назад и унесла, по разным оценкам, от 50 до 100 млн. человек.



ВОЗ внятно не сказала, как долго будет длиться пандемия и за какой срок смерть заберет жизни несчастных 133 миллионов. Кто-то из чиновников ВОЗ говорил, что "пандемия" уложится за один 2020 год. Кто-то называл два-три года. И даже если разложить 133 миллиона на три года, то в среднем на год потери должны были составить 44 миллиона. Напомню, что суммарные людские потери всех воюющих стран во Второй мировой войне (с учетом гражданского населения) составили около 70 млн. человек за шесть лет войны.



Итак, ВОЗ обещала человечеству людские потери в расчете на год в четыре раза большие, чем в последней мировой войне. Было от чего прийти в волнение.



С марта многие страны начали вести учет жертв пандемии. На ряде ресурсов информация собиралась воедино для удобства анализа и сравнений.



Во-первых, составлялась статистика инфицированных вирусом. В некоторых странах слово "заболевший" использовали как синоним инфицированного. Если результат теста был положительный, человек считался и инфицированным, и заболевшим. Не трудно понять, что значение данного показателя зависит не только от масштабов инфицирования населения, но и от количества тестов. Этим показателем можно управлять.



Во-вторых, был организован статистический учет умерших от заражения коронавирусом. К апрелю уже имелась статистика смертей от COVID-19 по десяткам стран. Было подсчитано, что среднее значение смертности находилось в диапазоне 0,2-0,3 процента. Кое-где были показатели существенно выше средних. Например, среди городского населения Италии – 1,00 процента. Выше среднего были показатели в таких европейских странах, как Нидерланды – 0,67; Чехия – 0,59; Германия – 0,36. А вот в Иране, например, только 0,1%. Ждали, что показатели смертности будут расти в мае, затем летом, но они нигде не демонстрировали особых рекордов; планку в 1 процент в масштабах всей страны не удалось взять никому. Показатели дотягивали до 1 процента лишь в отдельных городах.



Впрочем, и приведенные цифры, по мнению многих честных медиков, завышены как минимум в разы (а некоторые утверждают, что имеет место завышение на два порядка). По той простой причине, что люди часто умирают по другим причинам, но накануне смерти у них фиксируется положительный результат теста. Таких подавляющее большинство: умирают не от коронавируса, а с коронавирусом. В конце апреля американские врачи Дэн Эриксон и Артин Массихи из Accelerated Urgent Care в городе Бейкерсфилде (штат Калифорния) провели видеоконференцию. Они рассказали о результатах проведенных ими тестов (всего 10 тысяч) на коронавирус и летальных исходах. По их расчетам, смертность от коронавируса составила 0,03%. Это значение находится на уровне традиционных сезонных инфекций.



После Второй мировой войны случались более тяжелые эпидемии гриппа, но никаких "пандемий" ВОЗ не объявляла. Шли месяцы, однако обещанная смертность не наблюдалась. Все информационное пространство было забито показателями числа инфицированных, которые измерялись порой миллионами. Чем не психологический прессинг на мозг в традициях Геббельса? А ВОЗ продолжала и летом, и осенью дуть в свою дуду: в мире бушует пандемия!



Материалы упомянутой видеоконференции калифорнийских медиков были заблокированы американскими СМИ и американскими IT-гигантами, контролирующими Интернет и социальные сети. В мировом информационно-цифровом пространстве была установлена жесточайшая цензура. Она не пропускала материалы с точками зрения, отличными от позиции ВОЗ.



Я приглашаю выйти из созданного ВОЗ виртуального мира и трезво посмотреть, как обстоят дела. В табл. 1 представлена статистика смертности в мире по видам болезней и причин, размещаемая информационным ресурсом Deathmeters (Счетчик смертности).



Табл. 1.

Статистика смертности в мире по некоторым видам заболеваний в 2020 году (с 1 января до 28 октября включительно)



Вид заболеваний / Число умерших (тыс. чел.) / Доля в общем числе умерших (%)

Все причины смерти (болезни, убийства, несчастные случаи) / 50.260 / 100

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) / 7.796 / 15,5

Острые инфекции дыхательных путей / 5.557 / 11,1

Хроническая обструктивная болезней легких / 2.283 / 4,5

Рак легких, трахеи и бронхов / 1.508 / 3,0

Коронавирус / 1.161 / 2,3

Прочие заболевания и иные причины / 31.955 / 63,6



Источник: Deathmeters (Счетчик смертности)



Статистика показывает, что коронавирус является далеко не главной причиной смертности людей в 2020 году. От ишемической болезни сердца в текущем году умерло в 6,7 раза больше, чем от коронавируса, от острых инфекций дыхательных путей – в 4,8 раза больше, от хронической обструктивной болезни легких – почти в 2 раза больше. Я не внес в таблицу некоторые другие заболевания, от которых смертность сопоставима со смертностью от коронавируса. Вот данные за тот же период времени (тыс. человек): от болезни Альцгеймера и других видов деменции – 1.760, от сахарного диабета – 1.412, от диареи – 1.221, от туберкулеза – 1.142, от цирроза печени – 1.108, от заболевания почек – 1.042 тыс. человек. Суммарные потери от рака печени, пищевода, желудка – 2.108 тыс.



Кстати, от автомобильных катастроф и наездов на пешеходов в текущем году погибли 1.239 тыс. человек, что почти на 7 процентов больше, чем от коронавируса. От суицидов погибли 701 тыс. человек.



Мы видим, что коронавирус не самый страшный зверь, пожирающий человеческие жизни. Смертность от COVID-19, как отмечают многие и многие медики в мире и в России, сопоставима со смертностью от ежегодных сезонных инфекций, связанных с гриппом и ему подобными заболеваниями. Еще в 2017 году Центры по контролю и профилактике болезней США и ВОЗ давали примерно одну и ту же цифру смертности от сезонного гриппа в мире – 650 тыс. человек в год. Смертность от COVID-19 не выше, если учитывать достоверную статистику, а не ориентироваться на липовые показатели. Ведь и раньше люди умирали от инфарктов, цирроза печени, туберкулеза в состоянии инфицирования гриппом, но никому не приходило в голову писать причину смерти: "грипп".



Думаю, что и в ВОЗ понимают: COVID-19 никак не тянет на глобальную угрозу, именуемую "пандемией". Просто чиновникам этой организации не велено говорить правду. ВОЗ, хотя и именуется специализированным институтом ООН, находится на содержании у частного "филантропа" Билла Гейтса. Он-то и заказывает музыку – драматическую оперу "COVID-19".



О том, как чиновники ВОЗ научились врать, написано много, но иногда даже эти профессиональные лгуны допускают оговорки по Фрейду. Они пробалтываются, допускают утечку правды.



Так произошло, например, 5 октября на заседании специальной сессии исполнительного совета ВОЗ, состоящего из 34 членов. Один из них – доктор Майкл Райан (Dr Michael Ryan), глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, заявил на заседании, что, по мнению экспертов организации, примерно 10% населения мира инфицировано коронавирусом. Пытаясь сгустить тучи, он подчеркнул, что это многократно превышает число официально признанных по всему миру случаев (около 35 миллионов). По словам доктора Райана, "подавляющее большинство мира остается в опасности".



Переведем сказанное на язык абсолютных цифр: число инфицированных составляет 780 миллионов. Оценка чиновником ВОЗ количества инфицированных коронавирусом превышает число зафиксированных случаев инфицирования этим вирусом в 22,3 раза!



Эти люди действительно профессиональные лгуны!



Видеозапись заседания ВОЗ попала в Интернет, стала расходиться по социальным сетям. Первые комментарии были такими: "Караул! COVID-19 действительно глобальная угроза человечества!"…



А теперь сравним приведенную чиновником цифру инфицированных коронавирусом с числом умерших с диагнозом "COVID-19". Таковых на момент заседания ВОЗ было 1 061 539 человек. То есть летальность от коронавируса составляет примерно 0,14%, что полностью соответствует показателям смертности от сезонного гриппа и оценкам многих специалистов. Это в 24 раза меньше той страшной цифры, которой ВОЗ пугала в марте (3,4%).



P.S. В настоящее время видеоматериалы заседания ВОЗ от 5 октября заблокированы теми, кто контролирует Интернет и социальные сети (ведущими IT-корпорациями Силиконовой долины). Это еще одно доказательство того, что участники заговора против человечества под кодовым названием "COVID-19" – это не только ВОЗ и "Большая Фарма", но и Силиконовая мафия. Источник - Фонд Стратегической Культуры

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