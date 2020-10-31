Больше не пирамида: почему биткоин вернул себе популярность

16:20 31.10.2020

Криптовалюты стремительно возвращают утраченные позиции благодаря интересу крупных финансовых игроков, государствам и потере доверия к доллару



Дмитрий Мигунов



Биткоин с начала месяца вырос более чем на 30%, повторяя феноменальные скачки 2016–2017 годов. Под занавес октября курс самой популярной криптовалюты достиг $13 850, что является максимумом почти за два года. Последний раз столь бурный рост привел к тяжелейшему "похмелью", когда биткоин рухнул в шесть раз за считаные месяцы. Однако аналитики считают, что в этот раз все серьезнее - в первую очередь потому, что виртуальную валюту поддержали многие крупные институциональные игроки. Подробности - в материале "Известий".



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В октябре департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк выдал платежной системе PayPal специальную лицензию, позволяющую ей вести торговлю в криптовалютах. Она распространяется на несколько виртуальных денежных единиц - от биткоина до лайткоина. Со следующего года пользователи системы смогут рассчитываться криптовалютой в десятках миллионов онлайн-магазинов по всему миру. При этом продавцы будут получать деньги от продаж в долларах, евро, иенах или в любой валюте, которую пожелают.



Организовывать трансакции будет партнер PayPal – финтех-компания Paxos. Она обязывается использовать обменный курс криптовалюты на момент осуществления сделки. Таким образом, будет снят главный барьер, препятствовавший нормальной торговле в биткоинах, - проблема волатильности криптовалют, когда из-за резкой смены курса цена на тот или иной товар могла устареть за минуты.



Выдача лицензии стала крупным прорывом для виртуальных валют. Еще в прошлом году на фоне обвала биткоина почти в пять раз казалось, что этот рынок свое отыграл и криптовалюты были не более чем игрушкой для молодежи и энтузиастов. Но текущий год показывает совершенно другие результаты. В марте биткоин обвалился до $4 тыс., однако затем не только отыграл все потери, но и к концу октября достиг максимума с начала 2020 года.



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"Дикая" и крайне волатильная сущность криптовалютного рынка в норме заставила бы предположить, что речь идет еще об одной вечеринке спекулянтов, как это было во времена первого пика биткоина и эфириума, до рекордов которого все еще далеко. Но все больше данных показывают, что инвестиции в криптовалюты сейчас - это дело не мелкого частника, а серьезных игроков финансового мира. И государство в лице регуляторов, ранее воспринимавшее виртуальные валюты как угрозу, готово повернуться к ним лицом. Так, например, Комиссия по ценным бумагам и биржам США в середине октября заявила, что обдумывает идею создания биржевых инвестиционных фондов, специализирующихся на активах, связанных с блокчейн-технологиями. В перспективе это может резко увеличить объемы рынка и привести в криптовалюты ликвидность на сотни миллиардов или даже триллионы долларов.



27 октября произошло еще одно значимое событие, показывающее изменение отношения к криптовалютам. Один из крупнейших банков мира, JP Morgan, запустил свою "крипту", выделив под управление ею организацию численностью в 100 человек. При помощи JPM Coin будут осуществляться международные платежи, с которыми сейчас у больших банков есть некоторые проблемы, связанные с ошибками при обработке чеков. Блокчейн-технология позволит, по мнению руководителей банка, эти затруднения снять и сократить соответствующие расходы в четыре раза.



Что интересно, генеральный директор JP Morgan Джейми Даймон в прошлом был одним из самых известных криптовалютных скептиков. Несколько лет назад он назвал биткоин аферой, которую правительственные регуляторы рано или поздно "раздавят". Однако оказалось, что для решения таких задач, как платежи между счетами институциональных игроков, блокчейн вполне удобен и, более того, превосходит по большинству параметров существующие системы. Не стоит удивляться, что в голове процесса оказался банк, лидирующий именно в области больших платежей.



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Несмотря на высокую оценку криптовалют и блокчейна как платежного средства, основной причиной последнего подъема остается все-таки его более традиционная функция - как средства сбережения. В этом году финансовая политика ведущих держав мира ставит под сомнение перспективы их валют. В особенности это касается американского доллара, который сильно растерял в доверии из-за неудачного опыта борьбы с коронавирусной эпидемией, зашкаливающими объемами дефицита бюджета и общей нестабильностью ситуации в США.



Идея доллара как последнего "безопасного убежища" все чаще подвергается сомнению со стороны инвесторов. Другие валюты тоже полного доверия не вызывают, так что идет активный поиск альтернатив. Основным пока является золото, пробившее в этом году казавшимся вечным потолок в $2 тыс. за тройскую унцию. Криптовалюты же выполняют роль золота для "молодых и продвинутых", так как воспринимаются как ресурс с конечным предложением. Не случайно графики биткоина и золота начиная с марта очень часто совпадали.



В свою очередь, фиатные валюты печатаются практически без остановки, и этот год заметно усугубил ситуацию. В финансовую систему вбросили еще несколько триллионов долларов и евро. На инфляцию это не повлияло практически никак, поскольку почти все деньги ушли на фондовый рынок. Однако "твердые" активы, к которым некоторые инвесторы относят и биткоин, существенно возросли в цене.



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Самым же главным фактором, способствующим укреплению криптовалюты, является резко возросший к ней интерес со стороны государств. В октябре о возможном создании собственной цифровой валюты заявили в России. Ранее соответствующие планы опубликовал Китай. Аналитики считают, что именно китайский цифровой юань может в итоге стать "убийцей" доллара, а может быть, и всей банковской системы в мире.



Разумеется, речь не идет о принятии биткоина или в принципе децентрализованной системы платежей - почти наверняка государства будут этому яростно сопротивляться. В то же время подключение правительств и центробанков к данному процессу означает, что в данную индустрию потекут инвестиции и будут подтянуты лучшие кадры. Соответственно, многие проблемы, свойственные криптовалютам на данном этапе (например, низкая скорость трансакций, не позволяющая им полноценно конкурировать с традиционными платежными системами), будут решаться намного быстрее. Благодаря этому виртуальная валюта прибавит в экономической эффективности и в конечном итоге будет всерьез рассматриваться как альтернативное денежное средство, годящееся не только для сделок в "даркнете".