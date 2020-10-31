Илхом Махкамов стал и.о. министра транспорта Узбекистана

16:36 31.10.2020

Илхом Махкамов, работавший первым замминистра транспорта, стал исполняющим обязанности министра.



Постановлением Кабинета министров Узбекистана от 30 октября на Илхома Рустамовича Махкамова возложено исполнение обязанностей министра транспорта. Об этом сообщил Telegram-канал Министерства юстиции "Правовая информация".



Илхом Махкамов до этого был первым замминистра транспорта.



Должность министра транспорта была вакантной с августа, когда Эльер Ганиев, руководивший министерством с января, был освобожден от должности.



В конце января постановлением правительства руководители транспортной сферы, включая Илхома Махкамова, были освобождены от должностей и назначены исполняющими обязанности. Это было сделано "в целях повышения [их] персональной ответственности".