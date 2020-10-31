Война в Карабахе и стратегическая слепота Кремля, - Сергей Кожемякин

17:49 31.10.2020 Война в Карабахе и стратегическая слепота Кремля



Карабахский конфликт подчеркнул беспомощность внешней политики Кремля. Уступки "трубной дипломатии" Турция воспринимает как карт-бланш на новые провокации - все более издевательские и расшатывающие обстановку в обширных регионах.



Лубочное величие



Метод исторических аналогий имеет большую познавательную ценность. Если, конечно, подходить к урокам прошлого объективно, выделяя рациональное зерно из конъюнктурных наслоений. Нынешнее положение России сильно напоминает начало XX века. Царская пропаганда навязывала образ "непобедимой державы", сплотившейся вокруг императора и готовой играючи проучить любого недруга. "Русское оружие непобедимо!" - говорят одни. "Шапками закидаем!" - вторят им другие. "Не пройдет и полгода, как наши войска разгромят столицу микадо", - утверждают третьи… Никто не верит, чтобы не знавшая поражений Россия не одолела бы такого ничтожного народа", - писала одна из газет после начала Русско-японской войны. Еще дальше шли лубочные картинки с русскими "чудо-богатырями". Один такой "шедевр" - "Как русский матрос отрубил японцу нос" - во всех подробностях живописал позорный конфуз трусливого врага.



Последовавшие поражения высветили слабость армии, коррупцию и полную "профнепригодность" правящей элиты, что признал даже командующий русской армией генерал Куропаткин. "Люди с сильным характером, люди самостоятельные… в России не выдвигались вперед, а преследовались", - писал он.



Если война с Японией разоблачила несостоятельность державных амбиций, то Первая русская революция разбила миф о социальной гармонии. Глубочайшие и неразрешимые в рамках существовавшей системы противоречия вели страну к 1917 году.



Для современной России таким моментом истины становится ситуация с Нагорным Карабахом. И не столь важно, что напрямую Москва в войне не участвует. Занятая Кремлем позиция наносит по его репутации урон не меньший, чем могли бы нанести военные поражения. Ярчайшим примером стали инициативы о перемирии. 9 октября после многочасовых переговоров с Сергеем Лавровым главы МИД Армении и Азербайджана договорились прекратить огонь и обменяться пленными. Но против выступила Турция, и затишье не продержалось даже нескольких часов. Аналогичным провалом завершилось соглашение 17 октября, также достигнутое при посредничестве МИД РФ.



Отсутствие у Кремля рычагов влияния особенно очевидно на фоне все более активного вмешательства других игроков. Среди них не только Турция, но и США. Любопытно мнение французской газеты "Монд". "Где превосходство России в ее традиционной "зоне влияния", когда при поддержке Турции одна бывшая советская республика нанесла удар по другой? - саркастически вопрошает она. - Если Путин думал, что, продавая Эрдогану противоракетные системы С-400, он завоюет его признательность, то он ошибался. Великий кремлевский стратег вдруг обнаружил, что он противостоит Турции и ее войскам как минимум на двух фронтах - в Сирии и Ливии, не говоря уже о Кавказе". "Турция издевается над Кремлем, Эрдоган водит за нос Путина", - заключает издание.



Дело, конечно, не в доверчивости, хотя доверчивость в таких вопросах преступна. Можно вспомнить возмущение Путина "американскими партнерами", которые уговорили Кремль надавить на Януковича, а потом "грубо и нагло обманули", совершив переворот. Проблема в общей политике Москвы, загнавшей ее в цугцванг - положение, при котором любой ход ведет к ухудшению ситуации.



Честь и… помидоры



Роковым просчетом стало то, что Россия допустила внешнее вмешательство. Причем не опосредованное дипломатическое, а прямое военно-политическое ввязывание Турции в конфликт. О переброске под видом совместных учений сотен турецких военнослужащих, авиации, бронетехники, артиллерийских систем было известно еще летом. Военно-транспортные самолеты Анкары регулярно совершали рейсы через воздушное пространство Грузии, а перед началом эскалации в Азербайджан прибыли министр обороны Турции Хулуси Акар и командующий сухопутными войсками Умит Дюндар. Только на первом этапе в боях участвовали как минимум полторы тысячи сирийских боевиков. Это вынуждена признать Служба внешней разведки РФ, чей директор Сергей Нарышкин сообщил, что "противостояние в Карабахе… притягивает к себе боевиков террористических структур".



Но подобные заявления единичны и, главное, не влекут решительных шагов. Если, конечно, не считать таковыми запрет на ввоз 90 тонн турецких мандаринов и гранатов. "Подвиг" совершил Россельхознадзор, обнаруживший в грузе средиземноморскую плодовую муху. Трудно без грусти читать материалы изданий, привыкших превозносить "триумфы" Кремля. "Честь России важнее помидоров!" - восклицает одно из них, требуя нанести ответный удар запретом ввоза фруктов и перенаправлением турпотока.



Но даже эти полуанекдотичные меры в Москве принять не решаются. Заявив, что Россия "никогда не считала Турцию стратегическим союзником", Сергей Лавров тут же поправился, уточнив, что "это очень тесный партнер, на многих направлениях партнерство имеет стратегический характер". Характерна подача информации о недавних переговорах министров обороны. Если в коммюнике турецкой стороны сообщается, что "Акар потребовал ухода Армении из Карабаха" и что Турция решительно поддерживает Азербайджан, то заявление Москвы абсолютно нейтрально. "Стороны обсудили вопросы стабилизации обстановки", - поделилась канцелярия Сергея Шойгу. И все! Вмешательство Анкары и переброску боевиков там обошли вниманием. Куда смелее выглядит позиция Ирана, пригрозившего уничтожением террористов у своих границ.



В тумане показного миролюбия Кремль постарался забыть даже о Договоре о взаимной помощи с Арменией. А ведь его положение, что в случае агрессии стороны "окажут друг другу необходимую помощь, включая военную", могло стать основой для твердого ответа Анкаре.



Причины податливости "Правда" уже раскрывала. Во-первых, это интересы сырьевых корпораций, ради сохранения прибылей готовых на любые уступки. Во-вторых, внедряемая в массовое сознание идея о "гениальной" кремлевской дипломатии, "разворотом на Восток" проучившей коварный Запад. Ухудшение отношений с Турцией пошатнет эти пропагандистские построения.



Между плохим и худшим Москва выбирает второе. Ее молчание расценивается как слабость, и за цугцвангом маячит опасность мата. Игнорируя призывы из России, Азербайджан все теснее сближается с Анкарой. Президент Ильхам Алиев повторяет клише об "одном народе и двух странах", заявляя, "что ни один вопрос в регионе не может быть решен без участия и согласия Турции". В Анкаре прямо говорят об отправке полноценного контингента при первом запросе из Баку. Появляется информация о все новых боевиках из Сирии. При этом турецкие власти возлагают ответственность за кризис на Минскую группу ОБСЕ, включая Россию. "Они тридцать лет не допускали переговоров и не возвращали Азербайджану его территорий", - заявляет Эрдоган. А посетивший Баку спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп объявил о "смерти мозга" Минской группы.



Плоды бессилия



Анкара усиливает контакты и с другими постсоветскими странами. Прежде всего - с Грузией, 5 тыс. офицеров которой подготовили турецкие инструкторы, и с Украиной. Визит Владимира Зеленского в Турцию завершился подписанием ряда документов. Вместе с прежними соглашениями они позволяют говорить о военно-политическом альянсе. Еще в прошлом году Киев начал закупать у Анкары ударные беспилотники "Байрактар", теперь решено начать их сборку на Украине. Стороны договорились о совместном производстве противотанкового оружия, космических спутников и авиадвигателей. Четверть акций ведущего производителя последних - АО "Мотор Сич" - уже приобретена турецкими компаниями. Минобороны Украины получит от Анкары около 40 млн долл. на закупку турецких вооружений, среди которых противокорабельные ракеты "Атмака", радиолокационные системы, танковые двигатели и т.д. Обсуждается поставка Киеву фрегатов и канонерских лодок.



Эрдоган не скрывал, против кого направлены контракты. "Турция рассматривает Украину как ключевую страну в плане обеспечения стабильности и безопасности региона. Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины, включая Крым", - заявил он. Для Киева, чья "евроинтеграция" дает сбои, это стало настоящим подарком. Он поспешил выразить поддержку Баку, а глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Анкара и Киев могут "построить нечто большее, чем стратегическое партнерство".



С визитом Зеленского совпали испытания Турцией комплексов С-400. Прошли они не на Средиземноморском побережье, как ожидалось, а на Черноморском - в районе города Синоп. Выбор вряд ли случаен. Синоп - не просто ближайшая к Крыму точка, но и место знаменитого сражения 1853 года, в котором русский флот разгромил турецкую эскадру. А страсть к историческим символам Эрдоган питает неимоверную. В августе в Турции с размахом отметили годовщину поражения Византии в битве при Манцикерте, неподалеку от этого места строится резиденция президента. В случае с Синопом налицо сигнал о реванше, причем инструментом стала российская зенитно-ракетная система. Издевка просто изощренная!



Слабеют позиции Москвы на турецком газовом рынке - том самом, который заменяет дипломатии национальные интересы. За три года доля "Газпрома" снизилась с 52 до 9,9 процента, Россия переместилась с первого на пятое место. Под угрозой продление контрактов с компаниями "Боташ" и "Босфорус газ". Их переговоры с "Газпромом" остановлены по требованию турецкой разведки, расследующей утечку секретной информации в Москву. Арестованы несколько сотрудников "Босфорус газ", которая до недавнего времени принадлежала "Газпрому".



Антироссийская подоплека есть и в идеологических маневрах. На 30 октября намечен первый за 75 лет намаз (мусульманская служба) в стамбульском монастыре Хора. После османского завоевания он был превращен в мечеть, но с 1940-х годов действовал как музей. С июля музейного статуса лишен собор Святой Софии. Уникальные христианские мозаики задрапированы, а в первом намазе участвовал сам Эрдоган. В Москве демарш проглотили. Если РПЦ еще выразила несогласие, то МИД РФ назвал это внутренним делом, в которое недопустимо вмешиваться.



Позиция Кремля только обостряет у Анкары чувство вседозволенности. В середине октября в исключительную экономическую зону Греции вернулось турецкое геологоразведывательное судно "Орук Рейс" с боевыми кораблями. Опасной провокацией стало решение открыть курорт Вароша на Кипре. С момента турецкого вторжения этот район входил в нейтральную зону, что закреплено резолюциями Совбеза ООН. Нынешний шаг стал возможен благодаря победе на выборах президента Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) ставленника Анкары Эрсина Татара. В отличие от предшественника - Мустафы Акынджи - он против объединения острова на принципах федерации и призывает к полной независимости ТРСК.



Усиливается турецкое присутствие в Идлибе. На юг региона прибыли дополнительные силы с бронетехникой, артиллерией и средствами ПВО. Эрдоган грозит Сирии новым вторжением и заявляет, что уйдет только после "установления долгосрочного мира". Кремль и здесь не отошел от "трубной дипломатии", закрыв глаза на оккупацию и поддержку боевиков. Это вынудило президента Башара Асада заявить, что сотрудничество Москвы и Анкары не способствует очищению Идлиба от террористов.



Не все в Турции поддались угару. Коммунистическая партия (КПТ) подчеркивает, что турецкая буржуазия, с одной стороны, маскирует кризис нагнетанием шовинизма, а с другой - укрепляет позиции в условиях империалистической конкуренции. Конфликт на Кавказе коммунисты сравнивают с желанием "класса пиявок" напитаться кровью трудящихся обеих сторон. "Есть только одно решение проблемы Карабаха. Народы Армении и Азербайджана должны бороться за лучшую, равноправную жизнь вместо того, чтобы следовать за кучкой богачей, которые поддерживают свою власть нагнетанием напряженности и национализмом", - подчеркивают в КПТ, напоминая, что у Еревана и Баку есть опыт мирного сосуществования.



Остается надеяться, что в условиях агрессии одних буржуазных государств и бессилия других решением проблемы займутся трудящиеся во главе с коммунистами. Совместная инициатива КПТ и партий, входящих в СКП-КПСС, могла бы стать путеводной нитью для примирения народов.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604155740

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенат одобрил уточнение республиканского бюджета

- Премьер-Министр РК А. Мамин принял министра иностранных дел Кыргызстана Р. Казакбаева

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 октября 2020 года №701

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 октября 2020 года №702

- Кадровые перестановки

- Государственный секретарь провел заседание Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания

- 29 октября состоялось заседание Центральной избирательной комиссии

- Запрос депутатов Мажилиса о продолжении реализации "Дорожной карты занятости" на 2020-2021 годы

- Е. Тугжанов ознакомился с готовностью Актюбинской и Западно-Казахстанской областей к возможной волне коронавируса

