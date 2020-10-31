Скончался легендарный британский актер Шон Коннери

17:55 31.10.2020 Сэр Шон Коннери - легендарный и для миллионов поклонников лучший исполнитель роли Джеймса Бонда - скончался в возрасте 90 лет.



Шотландский актер первым сыграл агента 007 на большом экране, он снялся в семи фильмах "бондианы".



"В Россию с любовью": как Шон Коннери отдыхал от поклонников в Советском Союзе







Его актерская карьера продолжалась несколько десятилетий, за которые он снялся в более чем 70 фильмах. Среди многочисленных наград Коннери - премия "Оскар", две премии BAFTA и три "Золотых глобуса".



"Оскар" и "Золотой глобус" за лучшую роль он получил, снявшись гангстерской драме "Неприкасаемые".



Он был посвящен в рыцари королевой в 2000 году. В августе Коннери исполнилось 90 лет.



"Шотландия навсегда"



Детство Коннери при этом мало напоминало шикарную жизнь агента 007.



Томас Шон Коннери родился в Эдинбурге 25 августа 1930 года в простой семье. Его отец-католик работал рабочим на фабрике, мать протестантского вероисповедания была уборщицей.



Многие считают Коннери лучшим исполнителем роли Джеймса Бонда



Предки со стороны отца эмигрировали в Британию из Ирландии в конце XIX века. Семья юного Томми жила в крайне стесненных условиях, в одной комнате, без горячей воды и каких-либо удобств.



В 13 лет он ушел из школы и, не имея никакой профессиональной подготовки, стал разносить молоко, класть кирпичи, полировать гробы, чтобы как-то помочь семье.



Вскоре он поступил на службу в королевский военно-морской флот, но через три года вышел в отставку из-за язвы желудка. Он ушел из флота с двумя татуировками на руках, выражавших его самые крепкие сердечные привязанности: "Шотландия навсегда" и "Мама и папа".



Первым полнометражным фильмом о Бонде стал "Доктор Ноу" 1962 года, в котором Коннери снялся с Урсулой Андресс



Вернувшись в Эдинбург, он вскоре заслужил себе славу крепкого орешка, после того как банда из шести человек попыталась сорвать с него пальто. Он выступил один против шестерых и отстоял свое пальто и честь - совершенно в духе своего будущего персонажа.



"Вылитый Адонис"



Никакой постоянной работы не появлялось, Томми продолжал зарабатывать, чем мог, - водил грузовики, работал охранником и даже моделью в Эдинбургском колледже искусств. А для себя занимался бодибилдингом.



Художник Ричард Демарко, который рисовал Коннери с натуры в это время, говорил, что он был "потрясающе красив, вылитый Адонис".



Коннери обожал футбол, что привлекло внимание тренера Мэтта Басби, который предложил ему контракт на 25 фунтов в неделю - чтобы играть с "Манчестер Юнайтед".



"Из России с любовью" вышел в следующем году. На фото: режиссер Теренс Янг руководит репетицией любовной сцены с участием Коннери и итальянской актрисы Даниэлы Бьянки



Но Коннери, ставший разнорабочим в местном театре, вдруг открыл для себя мир драматического искусства и, рассудив, что век футболиста короток, а искусства вечен, решил попытать счастья на сцене.



Как он сам об этом сказал много позже: "Это было одно из моих самых умных решений".



В 1953 году он в качестве бодибилдера участвовал в конкурсе "Мистер Вселенная" и там же узнал о наборе в массовку мюзикла "Юг Тихого Океана". А уже на следующий год он играл роль лейтенанта Базза Адамса.



С подачи американского актера Роберта Хендерсона, который снабжал друга пьесами Ибсена, Шекспира, Шоу, Коннери стал заниматься самообразованием и брать уроки дикции и ораторского искусства.



Его первой, эпизодической, ролью в кино стал фильм 1954 года "Сирень весной".



Женщинам он понравится



В 1957 году Коннери - на тот момент уже Шон, а не Томми - получил первую главную роль в кино. Он снялся в фильме "Кровавые деньги" о боксере на закате своей карьеры. Картина была римейком Би-би-си американского телефильма "Реквием по тяжеловесу" с легендой Голливуда Джеком Пэлансом.



Коннери в драме "Кровавые деньги"



Предполагалось переснять его с Пэлансом же, но тот отказался ехать в Лондон, и тогда жена режиссера предложила взять Шона, сказав, ставшую пророческой, фразу: "Женщинам он понравится…"



Год спустя он уже снимался с первой красавицей Голливуда Ланой Тернер в любовной мелодраме "Другое время, другое место". Поползли слухи не об экранном, а о самом настоящем романе между двумя актерами, что разгневало тогдашнего возлюбленного Тернер, главаря мафии Джонни Стомпанато.



Он ворвался на съемки фильма и стал угрожать пистолетом. Коннери невозмутимо выхватил у него пистолет и скрутил его, пока не подоспела подмога и Стомпанато не выдворили с площадки.



Меня зовут Бонд, Джеймс Бонд…



А потом наступило время "бондианы".



Продюсеры Кабби Брокколи и Гарри Зальцман приобрели права на съемку фильмов по романам Иена Флеминга и стали искать актера на роль агента 007.



В качестве потенциальных исполнителей рассматривали Ричарда Бертона, Кэри Гранта, Рекса Харрисона и даже британского аристократа лорда Лукана.



Шон Коннери снялся в шести официальных фильмах о Бонде (семи - если считать картину "Никогда не говори "никогда", не входящую в официальную "бондиану"). Онор Блэкман стала девушкой Бонда в фильме 1964 года "Голдфингер"



И снова помогла женщина - жена Брокколи Дана убедила продюсеров, что именно Коннери обладает магнетизмом и сексуальной притягательностью, необходимыми для такой роли.



Автор книг не поддержал эту кандидатуру. "Мне нужен командующий офицер Бонд, а не какой-то каскадер-переросток", - сказал Флеминг.



Брокколи решил прислушаться к жене и оказался прав, с чем впоследствии согласился и Флеминг, увидев отснятые с Коннери кадры. Он даже дописал в следующих романах шотландскую родословную Бонда.



А чтобы Шон был более убедителен в роли агента-обольстителя, режиссер привлек своего приятеля, Теренса Янга, чтобы тот водил актера по дорогим ресторанам и казино и научил его держаться в светском обществе.



Но Коннери, безусловно, привнес свое собственное обаяние в эту роль, совместив внешнюю суровость с элегантной сардонической усмешкой.



Впрочем, многим критикам в ту пору это не понравилось, отзывы поначалу были неблагожелательные.



Однако публика не согласилась с этой оценкой: секс, поединки противников, съемки в экзотических местах - все это стало залогом успеха для первого фильма "Доктор Ноу", принесшего большие сборы. О картине все заговорили, и даже президент США Джон Кеннеди заказал копию для показа в Белом Доме.



За этим фильмом последовали другие части "бондианы": "Из России с любовью" (1963), "Голдфингер", (1964), "Шаровая молния" (1965) и "Живешь только дважды" (1967).



График был напряженный, а съемки - зачастую опасными. Однажды, когда актер снимался в бассейне с акулами, где был тонкий разделительный экран из плексигласа, одна из акул его тут же прорвала, и Коннери пришлось спасаться бегством.



Коннери успевал сниматься и в других ролях - например, у Хичкока, в психологическом триллере "Марни".



К моменту завершения съемок "Живешь только дважды" Коннери уже устал от Бонда и стал опасаться, что за ним закрепился стереотип супергероя.



Он отказался сниматься в следующем выпуске "бондианы" - "На секретной службе Ее Величества"- и роль досталась австралийскому актеру Джорджу Лэзенби.



Но Зальцман и Брокколи все же уговорили Шона Коннери вернуться, он снова появился в фильме "Бриллианты навсегда" (1971), согласившись на рекордный по тем временам гонорар в 1,25 млн долларов.



Коннери потратил их на открытие образовательного центра Scottish International Education Trust в поддержку начинающих шотландских актеров.



Реакция на этот фильм была неоднозначной: многим критикам не понравился слишком развязный тон и юмор, которые впоследствии стали визитной карточкой последователя Коннери в роли Бонда - Роджера Мура.



Потом Коннери снялся в экранизации киплинговского рассказа "Человек, который хотел стал королем" (1975) вместе со своим другом Майклом Кейном, но больше он в тот период главных ролей не получал.



Никогда не говори никогда



Потеряв много денег в сделке с испанской недвижимостью, Коннери снова согласился сыграть Бонда, на этот раз в фильме "Никогда не говори "никогда ".



Его агент 007 постарел, стал старше и мудрее, но не растерял своей суперменской отваги.



Название фильма предложила жена Коннери, которая напомнила мужу, что он как-то поклялся "никогда больше не играть Бонда".



После этого он действительно к Бонду не возвращался, но продолжал сниматься и даже получил премию BAFTA за роль в экранизации романа Умберто Эко "Имя розы".



Год спустя за свою роль в триллере Брайна де Пальмы "Неприкасаемые", где он сыграл ирландского полицейского (правда, с шотландским акцентом), Коннери получил Оскар за лучшую второстепенную мужскую роль.



А в приключенческом фильме Стивена Спилберга "Индиана Джонс и последний Крестовый поход" Коннери сыграл отца героя Харрисона Форда, будучи всего на 12 лет его старше.



Бонд все же давал себя знать в карьера актера: например, в фильме "Скала" (1996), где Коннери сыграл агента британских секретных служб в отставке, отсидевшего огромный срок, была явная перекличка с агентом 007.



Был ряд и других ролей, но в 2006 году Коннери вдруг отказался играть Гэндальфа в другой кинотрилогии - Властелин колец, сказав, что он устал сниматься и что его "тошнит от идиотов, которые сейчас стали снимать кино в Голливуде". Источник - BBC

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