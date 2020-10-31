Переворот по расписанию: почему в Молдавии готовятся к новому майдану, - И.Кармазин

18:02 31.10.2020

Оппозиция созывает "крепких мужчин" на избирательные участки



Игорь Кармазин



В воскресенье, 1 ноября, в Молдавии состоятся президентские выборы. Наибольшие шансы на успех у действующего главы государства Игоря Додона. Его главный конкурент - проевропейский кандидат Майя Санду. Она задолго до дня голосования заговорила о возможных фальсификациях, анонсировала акции протеста. Накануне выборов оппозиционеры призвали "крепких мужчин" прийти на избирательные участки. Эксперты говорят, что голосование может завершиться масштабными беспорядками. "Известия" разбирались в происходящем.



Кандидат номер один



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Выборы президента Молдавии состоятся 1 ноября. На высший пост в стране претендует восемь кандидатов. Фаворитом социологи считают действующего главу государства Игоря Додона. Он часто общается с Владимиром Путиным, выступает за дальнейшее улучшение отношений с Россией. Обещает, что Кишинев не будет присоединяться к антироссийским санкциям. При этом собирается развивать и отношения с Евросоюзом. По его словам, республика может стать "мостом между Востоком и Западом".



Отдельно Додон говорит о проблеме Приднестровья. "За четыре прошедших года я восемь раз встречался с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. Мы добились решения тех проблем, которые не решались последние 20 лет", - отмечает он. Президент Молдавии обещает в начале 2021 года представить проект окончательного урегулирования конфликта. Точные параметры плана неизвестны, но ранее Додон говорил, что готов предоставить непризнанной республике широкую автономию.



Предвыборная агитация на улицах Кишинева



Еще один пункт программы Додона - конституционная реформа. Поправки предполагают расширение полномочий главы государства, снижение роли парламента. По словам Додона, это поможет избежать частых политических кризисов. Он подчеркивает, что сам изменениями пользоваться не будет - поправки вступят в силу после следующих выборов президента. Планируется также запретить госслужащим иметь двойное гражданство и изменить роль Конституционного суда, который молдавские депутаты не раз использовали для принятия решений, с которыми не соглашался Додон.



Сложный выбор



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Большинство оппонентов Додона - проевропейские кандидаты. Наивысший рейтинг среди них у лидера Партии действия и солидарности Майи Санду. Она выступает за интеграцию с Румынией и последующее вхождение в ЕС и НАТО. "Мы в первую очередь заинтересованы в реализации положений Соглашения об ассоциации с ЕС. Молдаване на протяжении многих лет ощущают европейскую поддержку. Особенно помощь Румынии и Европы была полезной во время пандемии", - подчеркивает она.



При этом и от отношений с Россией политик отказываться не хочет. С Москвой Санду намерена обсудить расширение молдавского экспорта и расширение прав молдавских гастарбайтеров. А вот вести диалог о реинтеграции Приднестровья не собирается. "Сейчас мы можем сосредоточиться только на сокращении контрабанды и ликвидации коррупционных схем в этой зоне", - считает кандидат.



Кандидат в президенты Майя Санду



Главная тема предвыборной кампании Санду - коррупция. Она обвиняет Додона и его правительство в неэффективной борьбе со взяточничеством и сговоре с олигархом Плахотнюком, который контролировал страну до 2019 года. Обещает массовые кадровые чистки в государственных органах, прежде всего среди судей и прокуроров. Примером удачной борьбы с коррупцией Санду почему-то называет Украину.



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Среди других кандидатов выделяется председатель "Платформы "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе. На выборах президента в 2016 году он снял свою кандидатуру в пользу Санду, а теперь ожидал того же от нее. Та, однако, отказалась, и отношения политиков ухудшились. При этом программы Санду и Нэстасе похожи, только последний еще ближе к унионистам (сторонникам объединения с Румынией). "Я призываю вас, братья-унионисты, не отказываться от наших вековых стремлений и мечтаний, особенно сейчас, когда мы так близки к тому, что намеревались сделать", - призывает Нэстасе.



Белорусский сценарий



Задолго до начала избирательной кампании представители оппозиции стали говорить о возможных фальсификациях. В сентябре Санду и еще четыре кандидата написали письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю. В послании говорится, что Додон готовится подтасовать результаты на избирательных участках, расположенных в России. Недовольство оппозиции понятно - работающие в РФ мигранты заинтересованы в хороших отношениях с Москвой, а значит, поддерживают политика с соответствующей программой.



Кроме того, проевропейские оппозиционеры недовольны тем, что до голосования допустят граждан Молдавии, проживающих в Приднестровье. Санду заявила, что Додон на подкуп избирателей в Приднестровье выделил €2 млн. Фактически поддержал оппозицию посол США Дерек Хоган, который призвал "пристально следить за тем, что происходит во время голосования избирателей из Приднестровья".



Игорь Додон - президент Республики Молдова



Додон обвинения отрицает. "В России будет открыто 17 участков. В Италии - 30, а всего в ЕС - 86 участков. Поэтому говорить о создании более удачных условий на западе или на востоке нельзя. Скорее всего, кто-то осознает, что проиграет выборы и уже сейчас заявляет о фальсификациях", - говорит президент Молдавии.



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Оппозиционеров, впрочем, слова президента не переубеждают. Санду предупреждает, что в случае фальсификаций (видимо, если победит не она) организует акции протеста, пугает молдавские власти повторением белорусского сценария. А Андрей Нэстасе призывает "молодых и крепких" мужчин выйти к избирательным участкам для "защиты голосов". Особое внимание, по его словам, следует уделить участкам, где будут голосовать приднестровцы.



Самогон против революции



Большинство соцопросов отдают победу Игорю Додону. Согласно исследованиям, в первом туре он наберет около 30% голосов, во втором получит 55%. Эксперты говорят, что оппозиция не смирится с поражением. Заведующий отделом Молдавии Института стран СНГ Сергей Лавренов в беседе с "Известиями" отмечает, что на первом этапе уличные выступления будут носить мирный характер. "Постепенно они могут стать радикальнее. Думаю, противники Додона будут также рассчитывать на помощь Конституционного суда. Тот при соответствующих решениях местных судов может признать выборы недействительными и назначить дату нового голосования", - подчеркивает эксперт.



Молдавский политолог Богдан Цырдя считает, что акции протеста вряд ли перерастут в госпереворот. "Во-первых, в Молдавии хорошо знают Санду. Она уже возглавляла правительство. Инвестиций в республику не привлекла, зато повысила налоги. Кроме того, ей не удалось стать единым кандидатом от оппозиции, вряд ли другие проевропейские кандидаты ее искренне поддержат во втором туре. И наконец, нельзя забывать про климатические и культурные особенности Молдавии. В сельской местности в ноябре погреба переполнены вином и самогоном. Людям не до политики", - говорит собеседник.