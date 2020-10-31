Застрелился один из руководителей УГМК Искандера Махмудова

18:36 31.10.2020

Советник гендиректора УГМК Рябцев совершил самоубийство

Бизнесмен покончил с собой на 57-м году жизни. Он занимал пост советника гендиректора УГМК с 2004 года и возглавлял общественный совет при местном главке МВД



Советник генерального директора Уральской горно-металлургической компании и глава Общественного совета при УМВД по Екатеринбургу Алексей Рябцев покончил жизнь самоубийством, пишут "РИА Новости" и Znak.com со ссылкой на источники.



Руководитель пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил РБК смерть Рябцева.



По его словам, это произошло 30 октября в районе 23:00.



"Отмечу, что это ЧП никакого отношения к проявлениям криминала не имеет. Мне довелось знать этого человека. Выражаю искренние соболезнования родным, близким и всем, кто был знаком с Алексеем Юрьевичем", - сказал он.



Горелых назвал Рябцева принципиальным, строгим, но справедливым руководителем, и напомнил, что он возглавлял Общественный совет при УМВД. "Руководством екатеринбургского гарнизона принято решение об оказании помощи в организации похорон", - сказал представитель ГУ МВД



В УГМК отказались от комментариев.



Источник, близкий к бизнесмену, рассказал газете "Коммерсант-Урал", что тело Рябцева обнаружил его водитель на подземном паркинге на улице Красноармейская в Екатеринбурге. Рядом с ним лежал карабин "Сайга". Он также уточнил, что бизнесмен оставил предсмертную записку.

Алексей Рябцев родился 4 сентября 1964 года. Он получил два высших образования по специальностям "Металлургия и технология сварочного производства" и "Экономика и управление на предприятии". С 1990-х годов строил карьеру в кредитных организациях.



В 2004 году он был назначен советником генерального директора УГМК-Холдинга и гендиректором инвестиционно-строительной компании "Верх-Исетская", строившей отель "Хаятт" в Екатеринбурге. Кроме того, Рябцев был подполковником запаса ФСБ России.



Авторы

Виктория Тютина, Любовь Порываева

При участии

Светлана Бурмистрова