 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 01.11.2020
00:57  Эрдоган хочет отжать у России среднеазиатский кошелек, - Г.Мирзаян
00:52  Власти Британии введут общенациональный карантин на месяц
00:49  Правящая в Грузии партия олигарха Иванишвили убедительно выиграла парлам-выборы
00:45  "Объединение уфуэтистов за демократию и мир". Президентские выборы в Кот-д’Ивуаре
00:22  Мэтт Таибби: 10 способов бездоказательного обвинения русских
Суббота, 31.10.2020
18:36  Застрелился один из руководителей УГМК Искандера Махмудова
18:02  Переворот по расписанию: почему в Молдавии готовятся к новому майдану, - И.Кармазин

17:55  Скончался легендарный британский актер Шон Коннери
17:52  К столетию Бухарской "народной революции", - Б.Алимджанов
17:51  Недобитый ИГИЛ* мигрировал в Германию, - Э.Чесноков
17:49  Война в Карабахе и стратегическая слепота Кремля, - Сергей Кожемякин
16:36  Илхом Махкамов стал и.о. министра транспорта Узбекистана
16:20  Больше не пирамида: почему биткоин вернул себе популярность
16:07  Виртуальный мир ВОЗ, или Никакой пандемии нет, - В.Катасонов
16:05  То "кнутом", то "пряником". Международные правозащитники о деле Бобомурада Абдуллаева
16:03  Почему французы оскорбляют ислам и считают это свободой слова, - Г.Бухарбаева
16:01  "Прихватизация" общенационального достояния. По указу Мирзиеева в Узбекистане будут пущены с молотка все госактивы
09:46  Баку и Ереван договорились в Женеве не наносить удары по гражданским объектам и населению
09:37  Информация о том, что Ташиев лично арестует Жапарова за назначение советников, замешанных в коррупционных делах, является фейковой, - КырГКНБ
09:35  КырМилиция деморализована, она никого не будет защищать, - экс-премьер Кулов
09:19  ФБР открыла сезон охоты на китайских лис, - В.Скосырев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Правящая в Грузии партия олигарха Иванишвили убедительно выиграла парлам-выборы
00:49 01.11.2020

Экзитпол: "Грузинская мечта" выиграла выборы
Дмитрий Александров, Тбилиси
Правящая "Грузинская мечта", согласно опросу телекомпании "Имеди", убедительно выиграла выборы в парламент, у нее 55 %, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Экзитпол провела американская компания Public Opinion Strategies, он показал, что "Единое национальное движение" набрало 23 %. Кроме того, в парламент пройдут еще 8 партий, преодолевшие 1% барьер.

В партии кс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" с этими данными не согласны и созывают сторонников на митинг перед зданием парламента на проспекте Руставели. В партии "Грузинская мечта" празднуют победу.

Напомним, в Грузии избирают 150-местный парламент. ЦИК зарегистрировал 3 млн 511 тыс. 853 избирателей. 120 депутатов избираются по пропорциональной системе, а еще 30 – в одномандатных округах.

Отмечалось, что по данным опросов, "Грузинская мечта" получит 55%, а "Единое национальное движение" – 22%.

Аналитик Петрэ Мамрадзе спрогнозировал в комментарии газете ВЗГЛЯД результат выборов в парламент Грузии.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604180940
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат одобрил уточнение республиканского бюджета
- Премьер-Министр РК А. Мамин принял министра иностранных дел Кыргызстана Р. Казакбаева
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 октября 2020 года №701
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 октября 2020 года №702
- Кадровые перестановки
- Государственный секретарь провел заседание Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания
- 29 октября состоялось заседание Центральной избирательной комиссии
- Запрос депутатов Мажилиса о продолжении реализации "Дорожной карты занятости" на 2020-2021 годы
- Е. Тугжанов ознакомился с готовностью Актюбинской и Западно-Казахстанской областей к возможной волне коронавируса
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  