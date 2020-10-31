Правящая в Грузии партия олигарха Иванишвили убедительно выиграла парлам-выборы

00:49 01.11.2020

Экзитпол: "Грузинская мечта" выиграла выборы

Дмитрий Александров, Тбилиси

Правящая "Грузинская мечта", согласно опросу телекомпании "Имеди", убедительно выиграла выборы в парламент, у нее 55 %, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.



Экзитпол провела американская компания Public Opinion Strategies, он показал, что "Единое национальное движение" набрало 23 %. Кроме того, в парламент пройдут еще 8 партий, преодолевшие 1% барьер.



В партии кс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" с этими данными не согласны и созывают сторонников на митинг перед зданием парламента на проспекте Руставели. В партии "Грузинская мечта" празднуют победу.



Напомним, в Грузии избирают 150-местный парламент. ЦИК зарегистрировал 3 млн 511 тыс. 853 избирателей. 120 депутатов избираются по пропорциональной системе, а еще 30 – в одномандатных округах.



Отмечалось, что по данным опросов, "Грузинская мечта" получит 55%, а "Единое национальное движение" – 22%.



Аналитик Петрэ Мамрадзе спрогнозировал в комментарии газете ВЗГЛЯД результат выборов в парламент Грузии.