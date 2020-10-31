Эрдоган хочет отжать у России среднеазиатский кошелек, - Г.Мирзаян

00:57 01.11.2020

Эрдоган хочет отжать у России среднеазиатский кошелек



Геворг Мирзаян

доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ



Турция предлагает России создать междусобойчик по решению карабахского вопроса. Кремль пока отказывается – поскольку понимает, чего именно хочет добиться Эрдоган таким предложением.



Попытка №3



30 октября прошли третьи по счету (после Московского и Вашингтонского раундов) переговоры между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. На сей раз они состоялись в Женеве, где сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция и США) попытались вместе сделать то, что не получилось у Владимира Путина и Дональда Трампа по отдельности – принудить Ереван и Баку прекратить военные действия.



В итоге после семичасового переговорного процесса посредники даже не смогли добиться нового формального перемирия – просто "подтвердили обязательство полностью выполнить взятые на себя обязательства, включая немедленное установление режима прекращения огня в гуманитарных целях". Как-нибудь когда-нибудь потом. По сути же договорились лишь о том, что Армения и Азербайджан "не будут преднамеренно наносить удары по гражданскому населению или невоенным объектам", а также "будут активно участвовать в сборе останков и обмену ими на поле боя" и обменяются военнопленными. Вопрос лишь в том, сколько проживут пункты этого соглашения?



Первое уже нарушено – в ночь с 30 на 31 октября столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерт уже подверглась ракетно-бомбовой атаке вооруженных сил Азербайджана. Скорее всего, в ближайшее время и ракеты армян вновь полетят на азербайджанские города. Второе, вероятно, будет нарушено в ближайшие дни – по заверениям армянской стороны (по-настоящему не опровергаемым оппонентами), Баку не хочет забирать трупы своих солдат, находящихся на подконтрольной армянам территории. В Азербайджане действует жесткая цензура, и там (в отличие от Армении) не публикуются списки погибших, дабы не смущать людей большими потерями.



Нужна замена?



С другой стороны, а почему перемирие вообще должно начать действовать? Кто бы что ни говорил, стороны обычно соглашаются на компромисс лишь в том случае, когда осознают невозможность достижения победы иным способом. Зачем президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и стоящему за ним турецкому султану Реджепу Эрдогану подписывать перемирие в ситуации, когда Баку имеет возможность захватить еще какую-то часть Карабаха? Когда азербайджанские войска при помощи сирийских террористов (по версии главы СВР Сергея Нарышкина) и турецкого спецназа (по уверению армян) ведут активные и не всегда безуспешные боевые действия, приближаясь к Лачину, Шуше и Степанакерту? Призрак тотального поражения и невозможности дальнейших наступательных действий перед ними появится лишь в том случае, если Москва с военно-политической точки зрения более активно вмешается в конфликт – а пока этого нет. Значит, пока можно решать вопрос военным методом.



Впрочем, Баку и Анкара готовы сменить автомат на перо, и договориться даже не о перемирии, а об окончательном решении Карабахского вопроса. Для этого Москва должна сделать лишь две вещи – согласиться на смену переговорного формата и убедить Армению поступить так же.



Азербайджанские и турецкие элиты в унисон говорят о том, что нынешний формат переговоров (собственно, тот, который и проходил в Женеве – Армения, Азербайджан плюс тройка стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ) не является эффективным. Что посредники ничем не занимаются, и почти 30 лет не могли сдвинуть вопрос с мертвой точки. Поэтому некоторых бесполезных посредников – Вашингтон и Париж надо взять, да и заменить на одного, но очень полезного, в лице Анкары. Фактически, Москве предлагают формат 2+2, состоящий из России и Турции, а также Армении и Азербайджана.



Сообразим на двоих?



По факту, именно Россия и Турция тут играют основную скрипку. Не из-за зависимости Еревана и Баку от двух вышеозначенных держав, а из-за того, что формат этот абсолютно не про Карабах. Реджеп Эрдоган предлагает Владимиру Путину удалить с Кавказа всех посторонних игроков и решать проблемы региона в тандеме. Сообразить, так сказать, на двоих – как в свое время сообразили в сирийском Идлибе.



До сегодняшнего дня Москва столь щедрое предложение отвергала. Не из-за любви и заботы о Франции и США, и не только из-за нежелания входить в формат с фиксированной позицией союзницы Армении (Кремль считает, что роль посредника в конфликте более выгодна, чем роль сюзерена одной из сторон). И дело тут не в неспособности продавить Ереван (а формат 2+2 означает, что в случае ввода миротворцев на территории Карабаха окажутся не только российские, но и турецкие войска – что для армян абсолютно неприемлемо). Просто потому, что в Кремле прекрасно понимают, до каких рубежей распространяются амбиции Реджепа Эрдогана. Турецкий лидер хочет легитимировать свое присутствие на Кавказе, стать формальным архитектором тамошней системы безопасности. Что уже само по себе таит опасность – ведь во всех региональных конфликтах, куда влезала Турция (Сирия, Ливия, Палестина) она работала с деструктивных позиций. Везде делала ставку на радикальные исламистские элементы, везде вела себя предельно агрессивно. Иногда даже становилась этаким кукушонком, вытесняющим из региона игроков, ее вскормивших и запустивших (например, Америку с Ближнего Востока).



Учитывая все вышесказанное, создание формата 2+2 действительно будет сменой автомата на перо – но в ином, жаргонном понимании слово "перо". Смена для того, чтобы приблизиться к России и не только отжать у нее среднеазиатский кошелек (на который тоже претендует Эрдоган в рамках своего "пантюркистского" проекта), но и затем всадить ей это перо в северокавказскую спину.