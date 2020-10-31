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Азербайджанские генеологи вскрыли у Макрона армянские корни - дедушку Масоняна
18:34 01.11.2020

Армянские корни президента Франции Эмманюэля Макрона –расследование эксперта Baku Network Эльхана Алескерова
ПОЛИТИКА

Армянские корни президента Франции Эмманюэля Макрона –расследование эксперта Baku Network Эльхана Алескерова
БАКУ/Trend/ - Антиазербайджанские заявления, звучащие в последнее время из Парижа, не являются случайными. Причина банально проста, у президента Франции Эмманюэля Макрона имеются армянские корни. Макрон родился в семье профессора неврологии Университета Пикардии Жан-Мишеля Макрона (1950 года рождения) и врача Франсуаз Макрон-Ногес. Его дедушка по материнской линии, Фредерик Масонян, имеет армянское происхождение. Поэтому вполне понятно, почему президент Франции выступает с проармянскими заявлениями.

Находясь у власти, Макрон стремится осложнить, сложившийся в последние годы, высокий уровень отношений с Азербайджаном. Более того, он пошел дальше и, несмотря на нейтральные заявления министра ИД Франции, ставит под серьезное сомнение функцию Франции, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Поэтому объяснима позиция, которой с начала боевых действий в Карабахе придерживается президент Франции, а также его антиазербайджанские заявления, противоречащие международному мандату, порученному этой стране в вопросе разрешения конфликта, и грубо нарушающие требования миссии нейтрального посредника.

Позиция Макрона, не отвечающая требованиям дипломатической и посреднической миссии, также вызвана предстоящими выборами во Франции и направлена на получение голосов армян. Он борется не для обеспечения мира и стабильности в Карабахе, а за голоса армянских избирателей. Ради них президент Франции готов стать пропагандистом фейковых новостей, в частности, о присутствии боевиков джихадистских группировок в Карабахе. Французская разведка располагает сведениями, что боевики джихадистских группировок из Сирии проникли в Нагорный Карабах через Турцию, утверждал президент Макрон, передавая тем самым пас другому лжецу Пашиняну. Такие же фейковые сообщения оглашались Макроном против Турции. В ответ турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал ему "лечить психику". Резкие высказывания Анкары вызвали возмущение французских властей, после чего Париж отозвал посла из Турции для консультаций.

Антитюркская и антиисламская позиция Макрона, по всей видимости, передалась ему в наследство от родного дедушки.

Директор экспертного совета Baku Network, Доктор философии Эльхан Алескеров

Источник - trend.az
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