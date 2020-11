"Борат-2" - "бьет ниже пояса нынешнее руководство Казахстана", - ВВС

20:12 01.11.2020 "Борат-2": возвращение в Америку. Что дальше?



Александр Кан

обозреватель по вопросам культуры



Саша Барон Коэн в картине "Следующий фильм о Борате: передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана"



В преддверии президентских выборов в США телекомпания Amazon Prime выпустила фильм "Борат 2" - сиквел к ставшим теперь легендарными похождениям в Соединенных Штатах мнимого казахского журналиста Бората Сагдиева в исполнении знаменитого британского комика Саши Барона-Коэна.



Как и у вышедшего 14 лет назад уморительно смешного первого фильма "Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана" у сиквела длинное и практически не поддающееся запоминанию название: "Следующий фильм о Борате: передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана.



Но если первый фильм был едкой, остроумной и в целом довольно добродушной критикой пороков и предрассудков провинциальной Америки, то сиквел превратился в откровенное зачастую бьющее ниже пояса политическое высказывание - уже не о стране, а о ее нынешнем руководстве и его электоральной базе. Не случайно выход его на экран приурочен непосредственно к выборам.



Мировые медиа пестрят досужими спекуляциями о том, действительно ли ближайший соратник Трампа Рудольф Джулиани засунул себе руку в штаны во время интервью с представившейся журналисткой молодой сексапильной "дочерью" Бората Тутар, или же, как утверждает сам Джулиани, он всего лишь поправлял выскользнувшую из брюк рубашку.



Или кадрами нарядившегося в костюм и парик Трампа самого Бората, ворвавшегося с Тутар на плечах на конференцию организации "Консервативное политическое действие" аккурат во время выступления на ней вице-президента Майкла Пенса.



Или рассуждениями о том, что появление фальшивого Трампа произвело на участников конференции куда более глубокое впечатление, чем вторжение туда же Бората в белом балахоне и колпаке куклуксклановца.



Гигантская фигура Бората посреди Темзы во время рекламной акции накануне премьеры фильма 22 октября 2020 года



Или пересказом откровенной перепалки между Барон-Коэном и самим президентом.



"В 2005 году, - сказал Коэн в недавнем интервью, сравнивая работу над двумя фильмами, - нужен был персонаж типа Бората: мужской шовинист, расист, антисемит, с помощью которого можно было вскрывать внутренние предрассудки людей. Теперь эти внутренние предрассудки сами по себе вышли наружу. Расисты гордятся своим расизмом". Силу и уверенность им, считает актер, придал президент, который и сам "откровенный расист и откровенный фашист".



Трамп, впрочем, отвечает Коэну тем же. Еще в 2003 году, задолго до своего президентства и еще до появления Бората, Коэн в своем тогдашнем популярном обличье Али Джи, рэпера-недоумка из провинциального английского городка, пытался взять у Трампа интервью. Трамп довольно быстро раскусил подвох и прервал интервью через минуту.



Уже после выхода "Бората-2" и скандала вокруг Джулиани Трамп высказался о Коэне: "Ничего смешного я в нем не вижу. Шарлатан и пустозвон. Как по мне, он довольно мерзкий тип".



Коэн не заставил себя долго ждать с ответом:



"Дональд - спасибо за бесплатную рекламу Борату! Должен признать, что и я не вижу в тебе ничего смешного. Хотя весь мир над тобой смеется. Мне всегда нужны исполнители ролей расистских фигляров. Так что если после 20 января тебе потребуется работа - обращайся!"- написал он у себя в "Твиттере".



Если единственной целью Коэна и его нового фильма было в очередной раз уколоть американского президента, то, как известно, кожа у Дональда Трампа настолько прочная, что его не берут уколы и пострашнее.



Если же он хотел добиться какого-то пропагандистского успеха на завершающей стадии американской избирательной кампании, то тоже выстрел его будет мало результативным. Вся мощь либеральных американских медиа, шоу-бизнеса и комедиантов вот уже четыре года безостановочно и неустанно высмеивает Трампа. Его корневой электорат это все, судя по всему, мало заботит, и трудно представить себе, что "Борат-2" окажет хоть какое бы то ни было действенное влияние на результат предстоящих выборов.



Да и не хотелось бы оценивать новую работу по-настоящему талантливого актера и действительно большого мастера комедийного жанра исключительно как пропагандистскую политическую агитку.



Но есть ли в ней что-то еще? И если нет, то стоило ли Борату возвращаться из своего славного прошлого?



Эволюция Коэна



Получивший образование в частной английской школе а затем в престижном Кембриджском университете Саша Барон Коэн еще со студенческой скамьи занялся сначала театром, а затем комедией.



Следуя своему кумиру Питеру Селлерсу, известному многочисленными перевоплощениями (самый знаменитый пример - фильм Стэнли Кубрика "Доктор Стрейнджлав или как я перестал бояться и полюбил бомбу", в котором Селлерс сыграл три главные роли), Коэн с самого начала своей телевизионной карьеры в 1995 году придумывал для себя абсурдно-комедийных персонажей, перевоплощение в которые позволяло ему ставить в самые неловкие ситуации своих собеседников, высмеивая их ограниченность, невежество, расовые или гендерные предрассудки.



Первым из таких персонажей был мелькнувший ненадолго вымышленный албанский телерепортер Кристо (который, собственно, впоследствии эволюционировал в Бората). Затем появился и вскоре исчез, чтобы вновь возродиться с полной мере уже после колоссального успеха Али Джи австрийский модный дизайнер Бруно со своей утрированной, пародийно-гротескной гомосексуальностью.



Али Джи - типичный провинциальный английский "чав", необразованный, агрессивный подросток, с полуграмотной речью, одержимостью наркотиками и рэп-культурой - в виде ведущего популярных телешоу проникал в самые разные слои британского и американского сообщества мировых знаменитостей: от звездной пары супругов Бекхэм до членов парламента, от миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда до быстро раскусившего его Дональда Трампа.



Саша Барон Коэн в облике Али Джи



Али Джи стал мировой знаменитостью, что не помешало, впрочем Коэну, представ в 2006 году в новом доселе невиданном обличье казахстанского телерепортера Бората Сагдиева, отправиться на успешное и завоевавшее заслуженную популярность и признание разоблачение Америки.



Америка Бората-2



На первый взгляд, главная проблема "Бората-2" состоит в том, что ставший всемирно известным мнимый казахстанский журналист более не может так просто обманывать доверчивых американцев.



Коэн, разумеется, это понимал, и казалось, что после первого фильма Борат Сагдиев будет отправлен на покой, пополнив собой пантеон самых ярких комедийных образов мирового кино.



Однако то ли невозможно было удержаться от соблазна вновь оседлать столь хорошо зарекомендовавшую себя лошадку, то ли действительно возобладало неудержимое желание поиздеваться в предвыборный год над Америкой Дональда Трампа, но Коэн вновь отправил своего любимого героя в странствие по, как говорит Борат, "US of A".



Самое поразительное при этом, что находятся еще люди, даже облик Бората принимающие за чистую монету - как, например, кондитерша, ничтоже сумняшеся выполняющая его просьбу вывести на шоколадном торте кремом антисемитский лозунг расистов-супремасистов "Евреи не вытеснят нас", или работник почты, принимающий от него факсы в "Казахстан", описывающие неудачные попытки Бората всучить вице-президенту Пенсу в качестве взятки сначала мартышку, а затем свою якобы дочь.



Но, по большей части, Борат, точнее Коэн, чтобы продолжать свои зачастую отнюдь не безобидные розыгрыши, вынужден находить для себя новые, пока еще неведомые никому обличья.



Так, в пятидневное (совершенно реальное!) ковидное карантинное заточение с двумя дремучими сторонниками Трампа, а заодно и всех подряд конспирологических теорий он отправляется в ковбойском костюме, сочиняет и разучивает с ними песню, а затем исполняет ее на митинге крайне правых активистов, которые радостно и воодушевленно подпевают его словам: "Обама, что с ним нужно сделать? Заразить уханьским гриппом! Хиллари Клинтон, что с ней нужно сделать? В тюрягу ее! Коронавирус - выдумка либералов! ВОЗ, что с ними нужно сделать? Порубить на куски, как это делают саудовцы!".



В ознаменование пандемии Борат сменил свой знаменитый "манкини" на "маскини", сделанный из маски для предотвращения коронавируса. Рекламный плакат на автобусной остановке в Нью-Йорке 15 октября 2020 г.



Уморительно смешно, хотя как всегда у Коэна на грани, а то и за гранью фола, выглядит "танец плодородия", которым Тутар на помпезном бале дебютанток шокирует добропорядочную публику своими окрашеннымии в менструальный красный цвет подштанниками.



Однако при всей изобретательности и сиюминутной актуальности этих выпадов, они, в отличие от боратовских эскапад 14-летней давности, теперь по большей части уже редко кажутся смешными. К большому сожалению приходится признать, что Борат неизбежно утратил новизну, а вместе с новизной он утратил и остроту.



То, что 14 лет назад казалось маргинальным и отживающим, в сегодняшней расколотой на непримиримые политические и идеологические лагеря Америке стало мейнстримом, воплощенным в облике, высказываниях и стиле поведения главы государства. И от этого уже как-то не до смеха.



Пожалуй, самое светлое пятно во всей нынешней американской одиссее Бората - его 15-летняя дочь Тутар, кумир и образец для подражания которой - первая леди Америки Мелания. Появление Тутар в картине было, по всей видимости, вынужденным - Коэн осознавал затертость Бората и необходимость выставить на острие своих розыгрышей другого персонажа.



Блистательно сыгранная молодой болгарской актрисой Марией Бакаловой роль - глоток свежего воздуха и свежей энергии в поникшем запале боратовских эскапад. После тщательного отбора из 600 претенденток на эту роль Коэн выбрал не имеющую никакого опыта на Западе и снявшуюся всего в паре болгарских фильмов 24-летнюю выпускницу Национальной Академии кино и театра в Софии.



Бакалова говорит, что в процессе непростых съемок Коэн относился к ней "как отец", а сам он настолько в восторге от своей питомицы, что в интервью американскому телеканалу заявил, что "если она не получит оскаровскую номинацию, это будет позор".



Стоит ли Казахстану обижаться?



Обиды и чувство униженности и оскорбленности, которые и официальный Казахстан, и многие казахи испытывали 14 лет назад после выхода в свет первого "Бората" тогда многочисленными поклонниками Коэна и им самим воспринимались как отсутствие чувства юмора и были поводом для нового раунда шуток по поводу мало кому в мире известной бывшей советской республики.



Астана против Али Джи и Бората Сагдиева



Еще одна предпремьерная акция - гигантская статуя Бората, установленная в австралийском Сиднее 22 октября 2020 г.



Это со временем поняли даже и в официальной Астане. В 2012 году министр иностранных дел Казахстана Ержан Казыханов выразил "благодарность Борату за привлечение туристов в страну". По его словам, после выхода фильма, число въездных виз выросло в десять раз.



С тех пор, однако, понятия о допустимости и недопустимости шуток по поводу того или иного этноса, культуры или религии в мире сильно изменились.



Британская Independent в связи с выходом "Бората-2" пишет, что юмор его - в том, что касается Казахстана, - "основан на бездумном ориентализме, по сути дела, расизме". Газета приводит мнение уроженки бывшей Югославии, а ныне профессора университета в британском городе Эксетер Весны Голсуорси, которая пишет, что "боратовский Казахстан - удобная ширма, воплощение широко распространенных на Западе стереотипов о странах Восточной Европы и бывшего СССР, которые стали последним объектом для выражения чувства превосходства, недопустимого больше ни по одному другому адресу в мире".



А обида за свою страну у многих нынешних казахов, в том числе образованных и живущих на Западе, вызвана отнюдь не недостатком чувства юмора.



Живущая с 2003 года в Лос-Анджелесе кинорежиссер и продюсер Гаухар Нуртас говорит о своем отношении к Борату: "Мне кажется, что я окружена толпой безжалостных насмешников, которые убеждают меня, что и я должна получать удовольствие от издевок над моей страной".



А также живущий в Америке казахский художник-аниматор Эрден Зикибай говорит, что существующие в Казахстане реальные проблемы - отнюдь не повод для смеха. И открывающая "Борат-2" сцена, в которой закованный в кандалы осужденный за провал своей миссии в первом фильме Борат Сагдиев трудится в каменоломнях, вряд ли будет с юмором воспринята казахскими журналистами и активистами оппозиции, которые подвергаются репрессиям со стороны режима. Еще менее смешно это будет для казахов-уйгуров, томящихся в китайских концлагерях через границу.



Что дальше?



За минувшие с момента выхода первого "Бората" 14 лет Саша Барон Коэн сыграл множество ролей, в "серьезных" кино- и телевизионных фильмах, не имеющих никакого отношения к прославившим его комедийным амплуа. Тут и "Хьюго" Мартина Скорсезе, и "Суини Тодд" Тима Бертона, и "Отверженные" Тома Хупера, и французский телесериал "Шпион", в котором он играет заброшенного в Сирию израильского разведчика (Коэн рос в еврейской семье и свободно говорит на иврите), и недавняя картина Аарона Соркина "Суд над чикагской семеркой", в которой он сыграл радикального активиста антивоенных выступлений в Америке Эбби Хоффмана.



"Суд над чикагской семеркой". Драма Соркина о том, как судили активистов после разгона протестов в США



Те трудности, которые он испытал на съемках "Бората-2" при попытках продолжать свой столь удачно найденный четверть века назад метод остроумных провокационных озорных приколов и розыгрышей (по-английски они называются прекрасным емким словом pranks), показали, что метод себя либо исчерпал полностью, либо находится на грани истощения.



Не лучше ли оставить великолепного искрометного Бората в пантеоне самых великих комедийных образов и персонажей в истории мирового кино и не пытаться искусственно загонять его до смерти?



Своим талантом, своим опытом, своим послужным списком Коэн доказал, что способен на многое.



Саша Барон Коэн не в образе своих героев



Поразительно, что он до сих пор не попробовал себя в режиссуре. Кто знает и помнит имена постановщиков искрометного Ali G in DaHouse (Марк Майлорд) или обоих "Боратов" (Ларри Чальз - первого и Джейсон Воллнер - второго). Совершенно очевидно, что это авторское кино Саши Барона Коэна - ему принадлежат идеи и фильмов в целом, и всех отдельных гэгов, он является автором сценариев, продюсером не говоря уже об исполнении главных ролей.



В отличие от Бората, потенциал Саши Барона Коэна далеко не кажется исчерпанным.



В следующем 2021 году Коэну исполняется 50. Очень интересно будет наблюдать за тем, что он покажет нам во второй половине своего артистического века. Источник - BBC

